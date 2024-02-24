トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1385

ユーリイ・アサウレンコ
あなたは間違っています。これしかないんです。
 
まあ、いいや。値段に左右されるような規模で仕事をしたいのなら、それはあなたの権利です。
ユーリイ・アサウレンコ
マキシム・ドミトリエフスキー

価格をレベル分けすれば、価格がそのレベルに来たときから離れたときまでの、レベル間の平均的な履歴の深 さが計算できると推測されます

しかし、それではまた、トレーニングにさらなる誤差が生じるのではないでしょうか？

ZigZagでZZトップが形成されるまでの時間を表示させたが、残念ながら、価格は非定常であり、時間の繰り返しさえ検出することができない。

同じRenkoチャートでも、少なくとも時間成分はなくなり、個別のレベル（Renkoレンガの高さ）に到達することになります。

イゴール・マカヌ

しかし、これではまた新たな学習誤差が発生してしまうのでは？

ノード形成の間の時間を示すZigZagを作ったが、残念なことに、価格は非定常であり、時間の繰り返しも検出できない。

例えば、同じRenkoチャートでも、少なくとも時間成分はなくなり、離散レベル（Renkoレンガの高さ）が存在するようになります。

が貢献することになりますね。このアプローチには、今のところ答えよりも疑問の方が多い。

でも、どうにかして這い上がるしかない。

 

IMHO これは、MOがうまくいっていないことにようやく気づき、市場に近い収益を得るための指標に戻るか、サービス業に職を探すべき時なのです。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

でも、どうにかして這いつくばるしかない。

イゴール・マカヌ

Renco 問題ありません。私はMT4のインジケーターを持っていますが、MT5のインジケーターもあるはずです？- の予測因子として指標値を投入し、MO

SZS: とりあえずPythonに這い上がりたいんです。今のところ多くの問題は解決しているんですが、本当にMOをやりたいんです、もしレディメイドのソリューションを探したら、全部Pythonで((

Renkoはちょっと違うかな...まだ何段階にも分ける必要がありますね

Python用のソケットコネクタを作りましたが、私のテスターはmt5ソケットで動作しません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

長期的なモデルでは、とにかく間引きが必要で、モデルは変わりません。
ユーリイ・アサウレンコ
長期的なモデルでは、とにかく間引きが必要で、モデルは変わりません。

間引きは、情報の半分を再び捨てて、モデルを粗くすることである

