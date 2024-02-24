トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1385 1...137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392...3399 新しいコメント 削除済み 2019.03.02 13:14 #13841 ユーリイ・アサウレンコ あなたは間違っています。これしかないんです。 Yuriy Asaulenko 2019.03.02 13:19 #13842 まあ、いいや。値段に左右されるような規模で仕事をしたいのなら、それはあなたの権利です。 削除済み 2019.03.02 13:22 #13843 ユーリイ・アサウレンコ オッケーです。価格によって規模を変えて仕事をしたい--ということであれば、その通りだと思います。短期的なモデルを構築することが目的であれば，サンプル数が非常に多くなり，すべてのリターンが情報価値がないものとして捨てられる限り，あなたのアプローチは問題ない． 情報量の不足は，すべての特徴が互いに相関し始めたときに正確に判断することができ，その場合，学習サンプルの長さを増やしても何も起こらない どうすれば寿命を延ばせるか考えてみた Igor Makanu 2019.03.02 13:27 #13844 マキシム・ドミトリエフスキー価格をレベル分けすれば、価格がそのレベルに来たときから離れたときまでの、レベル間の平均的な履歴の深 さが計算できると推測されますしかし、それではまた、トレーニングにさらなる誤差が生じるのではないでしょうか？ ZigZagでZZトップが形成されるまでの時間を表示させたが、残念ながら、価格は非定常であり、時間の繰り返しさえ検出することができない。 同じRenkoチャートでも、少なくとも時間成分はなくなり、個別のレベル（Renkoレンガの高さ）に到達することになります。 削除済み 2019.03.02 13:28 #13845 イゴール・マカヌしかし、これではまた新たな学習誤差が発生してしまうのでは？ ノード形成の間の時間を示すZigZagを作ったが、残念なことに、価格は非定常であり、時間の繰り返しも検出できない。 例えば、同じRenkoチャートでも、少なくとも時間成分はなくなり、離散レベル（Renkoレンガの高さ）が存在するようになります。が貢献することになりますね。このアプローチには、今のところ答えよりも疑問の方が多い。 でも、どうにかして這い上がるしかない。 Грааль 2019.03.02 13:31 #13846 IMHO これは、MOがうまくいっていないことにようやく気づき、市場に近い収益を得るための指標に戻るか、サービス業に職を探すべき時なのです。 Igor Makanu 2019.03.02 13:31 #13847 マキシム・ドミトリエフスキーでも、どうにかして這いつくばるしかない。Rencoは問題ないです、MT4のインジケーターはありますが、MT5のインジケーターもあるはずですが？- の予測因子として指標値を投入し、MO SZZY: Pythonに這い上がりたいんです、今の課題は自分でたくさん解決してきましたが、本当にMOをやりたいんです、出来合いの解決策を探したら、全部Pythonで(( 削除済み 2019.03.02 13:33 #13848 イゴール・マカヌRenco 問題ありません。私はMT4のインジケーターを持っていますが、MT5のインジケーターもあるはずです？- の予測因子として指標値を投入し、MO SZS: とりあえずPythonに這い上がりたいんです。今のところ多くの問題は解決しているんですが、本当にMOをやりたいんです、もしレディメイドのソリューションを探したら、全部Pythonで((Renkoはちょっと違うかな...まだ何段階にも分ける必要がありますね Python用のソケットコネクタを作りましたが、私のテスターはmt5ソケットで動作しません。 Yuriy Asaulenko 2019.03.02 13:34 #13849 マキシム・ドミトリエフスキー短期的なモデルを構築することが目的であれば，サンプル数が非常に多くなり，すべてのリターンが情報価値がないものとして捨てられる限り，あなたのアプローチは問題ない． 情報量の不足は，すべての特徴が互いに相関し始めたときに正確に判断することができ，その場合，学習サンプルの長さを増やしても何も起こらない ライフタイムの延長はどうなんだろうと思っていたら 長期的なモデルでは、とにかく間引きが必要で、モデルは変わりません。 削除済み 2019.03.02 13:36 #13850 ユーリイ・アサウレンコ 長期的なモデルでは、とにかく間引きが必要で、モデルは変わりません。間引きは、情報の半分を再び捨てて、モデルを粗くすることである 1...137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは間違っています。これしかないんです。
オッケーです。価格によって規模を変えて仕事をしたい--ということであれば、その通りだと思います。
短期的なモデルを構築することが目的であれば，サンプル数が非常に多くなり，すべてのリターンが情報価値がないものとして捨てられる限り，あなたのアプローチは問題ない．
情報量の不足は，すべての特徴が互いに相関し始めたときに正確に判断することができ，その場合，学習サンプルの長さを増やしても何も起こらない
どうすれば寿命を延ばせるか考えてみた
価格をレベル分けすれば、価格がそのレベルに来たときから離れたときまでの、レベル間の平均的な履歴の深 さが計算できると推測されます
しかし、それではまた、トレーニングにさらなる誤差が生じるのではないでしょうか？
ZigZagでZZトップが形成されるまでの時間を表示させたが、残念ながら、価格は非定常であり、時間の繰り返しさえ検出することができない。
同じRenkoチャートでも、少なくとも時間成分はなくなり、個別のレベル（Renkoレンガの高さ）に到達することになります。
が貢献することになりますね。このアプローチには、今のところ答えよりも疑問の方が多い。
でも、どうにかして這い上がるしかない。
IMHO これは、MOがうまくいっていないことにようやく気づき、市場に近い収益を得るための指標に戻るか、サービス業に職を探すべき時なのです。
Rencoは問題ないです、MT4のインジケーターはありますが、MT5のインジケーターもあるはずですが？- の予測因子として指標値を投入し、MO
SZZY: Pythonに這い上がりたいんです、今の課題は自分でたくさん解決してきましたが、本当にMOをやりたいんです、出来合いの解決策を探したら、全部Pythonで((
Renkoはちょっと違うかな...まだ何段階にも分ける必要がありますね
Python用のソケットコネクタを作りましたが、私のテスターはmt5ソケットで動作しません。
ライフタイムの延長はどうなんだろうと思っていたら
長期的なモデルでは、とにかく間引きが必要で、モデルは変わりません。
間引きは、情報の半分を再び捨てて、モデルを粗くすることである