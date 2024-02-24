トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1390

ユーリイ・アサウレンコ
A_Kさんは、物理学者ではなく、平凡な会計士なのではないでしょうか？そうでなければ、なぜ他人の金を数えるような偏執狂的な情熱を持つのだろう。
それは、彼が持っているプロフェッショナルなものです。
アレクセイ・ニコラエフ

まったく可能性があります。会計の専門用語では、すべての人は物理学者である。

固定観念を持ち出す必要はない。それどころか、ここにいる会計士はむしろ私であろう。新しいステレオタイプを作成する :)

 
アレクサンダー＿K

パテをかき集めるボールトレーダーなどではなく、数学や物理の概念で動く人たちから、ポジティブな状態を見たいという共通の思いがあるのです。

問題は、その理由です。男、それは時間の問題だ - それはプライスレスだ!もし、そのような物理的、数学的な状態を目の当たりにしたら、それが可能であること、取り組むべきこと、努力すべきことがあることを知ったでしょう。しかし、そのままでは...何年もかけて不毛な探求をするのか!

わからないのか？

マキシムは、かつて航空力学に携わっていた物理学者と思われる市民の講義の リンクを貼った。彼の考える市場について、どう思われますか？

 
アレクセイ・ヴャジミキン

マキシムは、かつて航空力学に携わっていた物理学者と思われる市民の講演の リンクを貼っていました。彼の考える市場とはどのようなものなのでしょうか。

面白い講義だった、何も理解できなかった。ビデオを2速にすると、シャーマニズムがまったく出てこないんですね。

 
サンサニッチ・フォメンコ

モデル評価レビュー

ごあいさつ

MetaTraderRの新しいパッケージは試されましたか？こっちへ来て くれ、話し合おう

 
アレクサンダー＿K

その結果、アサウレンコさんが、断固として結果を出そうとしないのは、私としても悲しいことです。このようなナンセンスと迫害のマニアは私を怒らせ、フォーラムでのコミュニケーションの本質を貶めるものです。

しかし、旧友よ、公平を期すために、たとえ否定的な結果であっても、その結果を示してくれ。一緒に喜んだり、泣いたりしましょう...。А?


今のように...

 
まあ、簡単に穴を開けるほど、この流動性供給者たちはカモじゃないんだけどね。靴ひもも結べないようなギークが、機械学習の数学と統計学に精通しているのです。彼らを打ち負かすには、本当にそのdickfxになる必要があります。最後の生地マシンはISPが穴を塞いだ時に壊れてしまった。そうやって、定期的に全通貨ペアの動きを変えるためには、マーケットを玉で押さえなければならないのです。
グレイル


というのが今の現状です...。

トラックはどこだ、フォワードはどこだ、そんなことはない...ナプキンのユーリみたいに、CUのテストもしてるんだろ...。

 
BillionerClub（ビリオネアクラブ）。
本当にそのくらいのfxfxでないと勝てない。最後の生地マシンはISPが穴を塞いだ時に壊れてしまった。

crenofxはfxopenの開発責任者だったと言われています))。厨房はこのロマンチックなキャラクターを自分で考え、ステータスなども描きました。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どこがラインでどこがフォワードなんだよw 嘘だろwユーリと同じでナプキンでCUのテストしてるんだろ？

フォワードも全部見ない、電車も見ない、ユーロバックスも1年くらい見ない。

聖杯 です。

全ては前へ、自分ではトラックも見ない、ユーロバックス、約1年後

と、少しチャートを均して運試しをするのもいいのですが・・・。

