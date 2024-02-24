トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1390 1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2019.03.03 08:24 #13891 ユーリイ・アサウレンコ A_Kさんは、物理学者ではなく、平凡な会計士なのではないでしょうか？そうでなければ、なぜ他人の金を数えるような偏執狂的な情熱を持つのだろう。それは、彼が持っているプロフェッショナルなものです。アレクセイ・ニコラエフまったく可能性があります。会計の専門用語では、すべての人は物理学者である。 固定観念を持ち出す必要はない。それどころか、ここにいる会計士はむしろ私であろう。新しいステレオタイプを作成する :) Aleksey Vyazmikin 2019.03.03 08:26 #13892 アレクサンダー＿K．パテをかき集めるボールトレーダーなどではなく、数学や物理の概念で動く人たちから、ポジティブな状態を見たいという共通の思いがあるのです。 問題は、その理由です。男、それは時間の問題だ - それはプライスレスだ!もし、そのような物理的、数学的な状態を目の当たりにしたら、それが可能であること、取り組むべきこと、努力すべきことがあることを知ったでしょう。しかし、そのままでは...何年もかけて不毛な探求をするのか! わからないのか？マキシムは、かつて航空力学に携わっていた物理学者と思われる市民の講義の リンクを貼った。彼の考える市場について、どう思われますか？ BillionerClub 2019.03.03 10:20 #13893 アレクセイ・ヴャジミキンマキシムは、かつて航空力学に携わっていた物理学者と思われる市民の講演の リンクを貼っていました。彼の考える市場とはどのようなものなのでしょうか。面白い講義だった、何も理解できなかった。ビデオを2速にすると、シャーマニズムがまったく出てこないんですね。 Vladimir Perervenko 2019.03.03 10:32 #13894 サンサニッチ・フォメンコモデル評価レビューごあいさつ MetaTraderRの新しいパッケージは試されましたか？こっちへ来て くれ、話し合おう Грааль 2019.03.03 12:45 #13895 アレクサンダー＿K．その結果、アサウレンコさんが、断固として結果を出そうとしないのは、私としても悲しいことです。このようなナンセンスと迫害のマニアは私を怒らせ、フォーラムでのコミュニケーションの本質を貶めるものです。 しかし、旧友よ、公平を期すために、たとえ否定的な結果であっても、その結果を示してくれ。一緒に喜んだり、泣いたりしましょう...。А? 今のように... BillionerClub 2019.03.03 12:53 #13896 まあ、簡単に穴を開けるほど、この流動性供給者たちはカモじゃないんだけどね。靴ひもも結べないようなギークが、機械学習の数学と統計学に精通しているのです。彼らを打ち負かすには、本当にそのdickfxになる必要があります。最後の生地マシンはISPが穴を塞いだ時に壊れてしまった。そうやって、定期的に全通貨ペアの動きを変えるためには、マーケットを玉で押さえなければならないのです。 削除済み 2019.03.03 12:57 #13897 グレイル というのが今の現状です...。トラックはどこだ、フォワードはどこだ、そんなことはない...ナプキンのユーリみたいに、CUのテストもしてるんだろ...。 Грааль 2019.03.03 13:04 #13898 BillionerClub（ビリオネアクラブ）。 本当にそのくらいのfxfxでないと勝てない。最後の生地マシンはISPが穴を塞いだ時に壊れてしまった。crenofxはfxopenの開発責任者だったと言われています))。厨房はこのロマンチックなキャラクターを自分で考え、ステータスなども描きました。 Грааль 2019.03.03 13:05 #13899 マキシム・ドミトリエフスキーどこがラインでどこがフォワードなんだよw 嘘だろwユーリと同じでナプキンでCUのテストしてるんだろ？フォワードも全部見ない、電車も見ない、ユーロバックスも1年くらい見ない。 削除済み 2019.03.03 13:16 #13900 聖杯 です。全ては前へ、自分ではトラックも見ない、ユーロバックス、約1年後と、少しチャートを均して運試しをするのもいいのですが・・・。 1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
A_Kさんは、物理学者ではなく、平凡な会計士なのではないでしょうか？そうでなければ、なぜ他人の金を数えるような偏執狂的な情熱を持つのだろう。
まったく可能性があります。会計の専門用語では、すべての人は物理学者である。
固定観念を持ち出す必要はない。それどころか、ここにいる会計士はむしろ私であろう。新しいステレオタイプを作成する :)
パテをかき集めるボールトレーダーなどではなく、数学や物理の概念で動く人たちから、ポジティブな状態を見たいという共通の思いがあるのです。
問題は、その理由です。男、それは時間の問題だ - それはプライスレスだ!もし、そのような物理的、数学的な状態を目の当たりにしたら、それが可能であること、取り組むべきこと、努力すべきことがあることを知ったでしょう。しかし、そのままでは...何年もかけて不毛な探求をするのか!
わからないのか？
マキシムは、かつて航空力学に携わっていた物理学者と思われる市民の講義の リンクを貼った。彼の考える市場について、どう思われますか？
マキシムは、かつて航空力学に携わっていた物理学者と思われる市民の講演の リンクを貼っていました。彼の考える市場とはどのようなものなのでしょうか。
面白い講義だった、何も理解できなかった。ビデオを2速にすると、シャーマニズムがまったく出てこないんですね。
モデル評価レビュー
ごあいさつ
MetaTraderRの新しいパッケージは試されましたか？こっちへ来て くれ、話し合おう
その結果、アサウレンコさんが、断固として結果を出そうとしないのは、私としても悲しいことです。このようなナンセンスと迫害のマニアは私を怒らせ、フォーラムでのコミュニケーションの本質を貶めるものです。
しかし、旧友よ、公平を期すために、たとえ否定的な結果であっても、その結果を示してくれ。一緒に喜んだり、泣いたりしましょう...。А?
今のように...
というのが今の現状です...。
トラックはどこだ、フォワードはどこだ、そんなことはない...ナプキンのユーリみたいに、CUのテストもしてるんだろ...。
本当にそのくらいのfxfxでないと勝てない。最後の生地マシンはISPが穴を塞いだ時に壊れてしまった。
crenofxはfxopenの開発責任者だったと言われています))。厨房はこのロマンチックなキャラクターを自分で考え、ステータスなども描きました。
どこがラインでどこがフォワードなんだよw 嘘だろwユーリと同じでナプキンでCUのテストしてるんだろ？
フォワードも全部見ない、電車も見ない、ユーロバックスも1年くらい見ない。
全ては前へ、自分ではトラックも見ない、ユーロバックス、約1年後
と、少しチャートを均して運試しをするのもいいのですが・・・。