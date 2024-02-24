トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1394

マキシム・ドミトリエフスキー

結果について言えば、このスレッドで私のようなものは見たことがありません。

というのは、fxsaberの結果だけで、完全な意味での結果ではありません。

ナプキンのバックテストを思い出す必要はないでしょう。

批判しているわけではなく、非常に複雑なアプローチであり、「2週間ほどやればすべてうまくいく」といった発言には面食らうというだけのことです。

あなたは誇大妄想狂です。自分のアプローチとテストだけが正しくて、他は弱腰でインチキだ、など。
私のテストは、正しいだけでなく、さらに有益なものだと思います。そして、ナプキンに変えて、MTテスターの神聖な起源と無謬性への信仰をあきらめることを助言します）。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

こんな簡単なことでも、私が話題にするまで、誰もRLやアルグレブの森などについては書かなかった。

で、何の話かというと...。だから、「ランダムのターゲット」しか見えないし、これ以上複雑にする方法が思いつかない。用意されたものを見て、簡単だと言うのはいつでも簡単だが、改善するのは......」。

あなたの記事を読むまでは、何か複雑な問題だと思っていました。でも今は、必要に応じて何かを作り、それを修正することができます。そして、ありがとうございました
ユーリイ・アサウレンコ
あなたは誇大妄想狂です。自分のアプローチとテストだけが正しく、他はナマモノでデタラメ、など。
一方、私は、自分のテストが正しいことに変わりはなく、さらに有益なものだと感じています。そして、ナプキンに変えて、MTテスターの神聖な起源と無謬性への信仰をあきらめることを助言します）。

あなたのテストは見当たりません、チャート上の分散パターンは完全なランダムです))

エリブラリウス
先生の記事を読むまでは、何か複雑な話だと思っていました。しかし、今は必要であれば、何かを考えて修正することができます。そして、ありがとうございました

これは基本中の基本で、先生がいなくてもモデルを完成させる方法と、新しいデータで何かを動かす方法です。

例：どの分布から、どのような頻度で、これらの例を適切にサンプリングするか、どのように検証するか、等々。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

アサウレンコは20本のリターンをネットに出して喜んでいる...おかしくないですか？

複雑なアプローチではなく、結果が必要なのです。複雑なアプローチは、新しい品質を生み出さなければなりません。複雑な手法ですね、はい。しかし、質的に異なる結果は出ていない。では、なぜこのような困難があるのでしょうか？
もちろん、2x2は、私たちがいかにクールであるか、私たちのアイデアがいかにクールであるかを示す洗練された方法であると考えることができます。人によっては印象に残りますね。
これで終わり、私はもういない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

あなたからのテストがないのなら、グラフの散点は完全なランダムです ))

ランダムは丸い)

そして、楕円がある。

ユーリイ・アサウレンコ
複雑なアプローチではなく、結果が必要なのです。複雑なアプローチは、新しい品質を生み出すはずです。他で複雑なMODDをやっているんですね。しかし、質的に異なる結果は出ていない。では、なぜこのような困難があるのでしょうか？
以上、オーチャンにオフ。

)) クオリティは、5分で良いモデルが手に入ること(結果)です。数ヶ月間放置され、古いモデルが壊れたときにピックアップされないように、最初は複雑さが必要である。

エリブラリウス

ランドマークは円形)

そして、楕円がある。

なるほど、楕円は直線よりも円に近く、ランダムな端境期にありますね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

OK、楕円は直線より円に近く、乱数の端にある。

ユーリさんが提案されたように、予測値＞2.5と＜-2.5で取引すれば、現実にはほとんどの取引で利益が出ることになります。

15-20%のエラーレートが見られる

エリブラリウス

ユーリさんが提案したように、予測値＞2.5と＜-2.5で取引すれば、現実にはほとんどの取引で利益が出ることになります。

誤差が15〜20％であることがお分かりいただけると思います。

水平ではなく、45gの傾斜した線が雲を貫いています。

からの逸脱をカウントしない...何を知らないで提案したのかさえも ))
