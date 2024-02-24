トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1391 1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399 新しいコメント Philipp Negreshniy 2019.03.03 15:12 #13901 グレイルオールフォワード、トレーダーも自分では見ない、ユーロバックス、約一年間 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの） グラール さん 2019.03.03 12:45 こんな風に...ユーロバックスでもMOなしでも、1年のうち週の初めに買って週の終わりに売るということであれば、ほぼ同じことが起こります。 と、みんなと同じように無事振られたはずですが、実際はどうだったのでしょうか？ 削除済み 2019.03.03 17:03 #13902 毎週、再トレーニングを行い、丁寧にプラグインして動作させています。これらの機種が生産開始 どうせ1週間もすれば再教育するのだから、余計なお世話だ )こちらはまだ保留中です。 これはfx用、Forts用は別で、セッションやクリアなどの調整もあります。 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:15 #13903 マキシム・ドミトリエフスキー グラフがなくても学習可能なモデルであることは明らかです。モデルそのものについて教えてくれたほうがいい。 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:19 #13904 マキシム・ドミトリエフスキースレッドの半分は私のモデルの話で占められていますね（笑））もう書くのやめました。 分かりやすいものがなかったか、何かを見落としていた。まあ、だからダメなんです。 削除済み 2019.03.03 17:20 #13905 ユーリイ・アサウレンコ 明確なものがない、もしくは見落としている。まあ、だからダメなんです。は、もう忘れてしまいました。私が書くもの、すべての文章に意味があるのです。 みんなと議論するだけでなく、経験から書いています 上記補足、プリポスト Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:32 #13906 マキシム・ドミトリエフスキーはもう忘れてしまった。私が書くもの、すべての文章に意味があるのです。 みんなと議論しているのではなく、経験から書いているのです。 上記補足、プリポスト 記事を読んでいない。読ませていただきます。MTテスターを究極の真実として信頼するのは無駄なことです。そのためか、モデルが1週間も続くんです。不思議ですね。 削除済み 2019.03.03 17:35 #13907 ユーリイ・アサウレンコ 記事を読んでいない。読ませていただきます。MTテスターを最終的な権威とするのは意味がない。そのためか、モデルが1週間も続くんです。それは変ですね。1週間どころか、時間が経つにつれて効率が落ちるのは当然です。 私は取引しているブローカーの実際のティックでテストしているので、希望ではなく、正確なテストです。ティックはhftを持っていないので余計ですが、ストップがどのように機能するか、例えば、変動スプレッド、遅延 Yuriy Asaulenko 2019.03.03 17:56 #13908 マキシム・ドミトリエフスキー1週間だけでなく、時間が経つと効率が落ちるのは当然です。 私は、取引しているブローカーの実際のティックでテストしているので、希望ではなく、正確なテストです。ティックは、hftではないので、余計ですが、ストップがどのように機能するか、例えば、フローティング・スプレッド、遅延などを確認するためです。 私の場合、テストは常に1mで十分でした。実際、テストではダニがいても本質的には何も変わらないし、むしろ煩わしいくらいです。しかし、実際の取引では、最後のローソク足でのみ必要とされ、それ以外の場所では必要とされないため、システムに適合しています。クロースで行く、それだけでいい。 削除済み 2019.03.03 17:58 #13909 ユーリイ・アサウレンコ 私のテストでは、常に1mで十分でした。ダニは基本的にテストでは何も変わりません、面倒くささの方が大きいです。実際の取引では、最後のローソク足でのみ必要とされ、それ以外の場所では必要とされないため、システムに適合しています。クロースで行く、それだけでいい。もちろん自分のテスターがあればなおさらですが、mt5では面倒なことはありません。 mt5テスターのソケットが動作しないのが悲しいところです。pythonで高度なモデルを試したかったのですが、まだできません。 リモートサーバーにモデルをアップロードして、リモートで端末を接続したいので、わざわざDLLを使う必要もないでしょう Yuriy Asaulenko 2019.03.03 18:06 #13910 マキシム・ドミトリエフスキーもちろん自分のテスターがあればなおさらですが、mt5では面倒なことはありません。 mt5テスターのソケットが動作しないのが悲しいところです。pythonで高度なモデルを試したかったのですが、まだできません。 リモートサーバにモデルを書いて、リモートで端末を接続したいので、DLLも面倒くさい なんか、python testerでソケットを作っても、正しく動作しないような気がします。少なくともスレッド矛盾のため。そして、シンクロは......まあ、わからないですけど、すぐには言えません。 1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オールフォワード、トレーダーも自分では見ない、ユーロバックス、約一年間
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの）
グラール さん 2019.03.03 12:45
こんな風に...
ユーロバックスでもMOなしでも、1年のうち週の初めに買って週の終わりに売るということであれば、ほぼ同じことが起こります。
と、みんなと同じように無事振られたはずですが、実際はどうだったのでしょうか？
毎週、再トレーニングを行い、丁寧にプラグインして動作させています。これらの機種が生産開始
どうせ1週間もすれば再教育するのだから、余計なお世話だ )
こちらはまだ保留中です。
これはfx用、Forts用は別で、セッションやクリアなどの調整もあります。
スレッドの半分は私のモデルの話で占められていますね（笑））もう書くのやめました。
明確なものがない、もしくは見落としている。まあ、だからダメなんです。
は、もう忘れてしまいました。
私が書くもの、すべての文章に意味があるのです。
みんなと議論するだけでなく、経験から書いています上記補足、プリポスト
はもう忘れてしまった。
私が書くもの、すべての文章に意味があるのです。
みんなと議論しているのではなく、経験から書いているのです。上記補足、プリポスト
記事を読んでいない。読ませていただきます。
1週間どころか、時間が経つにつれて効率が落ちるのは当然です。
私は取引しているブローカーの実際のティックでテストしているので、希望ではなく、正確なテストです。ティックはhftを持っていないので余計ですが、ストップがどのように機能するか、例えば、変動スプレッド、遅延
1週間だけでなく、時間が経つと効率が落ちるのは当然です。
私は、取引しているブローカーの実際のティックでテストしているので、希望ではなく、正確なテストです。ティックは、hftではないので、余計ですが、ストップがどのように機能するか、例えば、フローティング・スプレッド、遅延などを確認するためです。
私のテストでは、常に1mで十分でした。ダニは基本的にテストでは何も変わりません、面倒くささの方が大きいです。実際の取引では、最後のローソク足でのみ必要とされ、それ以外の場所では必要とされないため、システムに適合しています。クロースで行く、それだけでいい。
もちろん自分のテスターがあればなおさらですが、mt5では面倒なことはありません。
mt5テスターのソケットが動作しないのが悲しいところです。pythonで高度なモデルを試したかったのですが、まだできません。リモートサーバーにモデルをアップロードして、リモートで端末を接続したいので、わざわざDLLを使う必要もないでしょう
もちろん自分のテスターがあればなおさらですが、mt5では面倒なことはありません。
mt5テスターのソケットが動作しないのが悲しいところです。pythonで高度なモデルを試したかったのですが、まだできません。リモートサーバにモデルを書いて、リモートで端末を接続したいので、DLLも面倒くさい