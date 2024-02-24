トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1391

グレイル

オールフォワード、トレーダーも自分では見ない、ユーロバックス、約一年間

グラール さん 2019.03.03 12:45


こんな風に...

ユーロバックスでもMOなしでも、1年のうち週の初めに買って週の終わりに売るということであれば、ほぼ同じことが起こります。

と、みんなと同じように無事振られたはずですが、実際はどうだったのでしょうか？

毎週、再トレーニングを行い、丁寧にプラグインして動作させています。これらの機種が生産開始

どうせ1週間もすれば再教育するのだから、余計なお世話だ )

こちらはまだ保留中です。


これはfx用、Forts用は別で、セッションやクリアなどの調整もあります。
 
マキシム・ドミトリエフスキー


グラフがなくても学習可能なモデルであることは明らかです。モデルそのものについて教えてくれたほうがいい。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

スレッドの半分は私のモデルの話で占められていますね（笑））もう書くのやめました。

分かりやすいものがなかったか、何かを見落としていた。まあ、だからダメなんです。
ユーリイ・アサウレンコ
明確なものがない、もしくは見落としている。まあ、だからダメなんです。

は、もう忘れてしまいました。

私が書くもの、すべての文章に意味があるのです。

みんなと議論するだけでなく、経験から書いています

上記補足、プリポスト
 
マキシム・ドミトリエフスキー

記事を読んでいない。読ませていただきます。
MTテスターを究極の真実として信頼するのは無駄なことです。そのためか、モデルが1週間も続くんです。不思議ですね。
ユーリイ・アサウレンコ
記事を読んでいない。読ませていただきます。
MTテスターを最終的な権威とするのは意味がない。そのためか、モデルが1週間も続くんです。それは変ですね。

1週間どころか、時間が経つにつれて効率が落ちるのは当然です。

私は取引しているブローカーの実際のティックでテストしているので、希望ではなく、正確なテストです。ティックはhftを持っていないので余計ですが、ストップがどのように機能するか、例えば、変動スプレッド、遅延

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私の場合、テストは常に1mで十分でした。実際、テストではダニがいても本質的には何も変わらないし、むしろ煩わしいくらいです。しかし、実際の取引では、最後のローソク足でのみ必要とされ、それ以外の場所では必要とされないため、システムに適合しています。クロースで行く、それだけでいい。
ユーリイ・アサウレンコ
私のテストでは、常に1mで十分でした。ダニは基本的にテストでは何も変わりません、面倒くささの方が大きいです。実際の取引では、最後のローソク足でのみ必要とされ、それ以外の場所では必要とされないため、システムに適合しています。クロースで行く、それだけでいい。

もちろん自分のテスターがあればなおさらですが、mt5では面倒なことはありません。

mt5テスターのソケットが動作しないのが悲しいところです。pythonで高度なモデルを試したかったのですが、まだできません。

リモートサーバーにモデルをアップロードして、リモートで端末を接続したいので、わざわざDLLを使う必要もないでしょう
 
マキシム・ドミトリエフスキー

なんか、python testerでソケットを作っても、正しく動作しないような気がします。少なくともスレッド矛盾のため。そして、シンクロは......まあ、わからないですけど、すぐには言えません。
