トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1161 1...115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168...3399 新しいコメント Igor Makanu 2018.11.21 14:49 #11601 マイターメールSマキシムカはよくやった!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったわけですが、これには二重の賛辞を贈りたいです。 そうそう、イゴール・マカヌの 話を聞いて、テストをするんですよ。 一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ... ところで、ネットワークがどのようにサイクルを見つけるのか、一般的にどのようなアルゴリズムが使われているのか、興味深いですね。古い予測値の削除を避けるために、KBからのフーリエ抽出器をテスターでオンライン動作するように作り直しました - 一目で分かるように、それがテスターで実行するように提案した理由です。 SZS:ここで、私のリメイクを見つけました。残念ながら、私はほとんどMT4で書いています。MT4では作るのに20～30分かかりますが、MT5では数時間に延びます((( ファイル: Fourier_extrapolator_mod.mq4 13 kb Philipp Negreshniy 2018.11.21 16:08 #11602 Wizard2018「利益率」なんて、でたらめな目標だ。 他の目標を作ればいい。 またクソみたいな捏造するなと忠告してるんだから、秘密の売買対象は教えないよ。 Igor Makanu 2018.11.21 16:25 #11603 フィリップ・ネグレシュニー それ以外の予想を立てるのは意味がないと思います。彼はおそらくトレードのつもりはないのでしょう。歴史のパターンを検索してみても、「最初の聖なる牛」としか言いようがないのです。「トレンドが始まった場合、それは継続する"- それはあなたが指標で見つけることができるすべてだ - "予測"（私もRenkoチャートで検索し、骨によってSSA法を分解 - 結果は同じです）、@Maxim Dmitrievskyは さらに聖杯を検索しますが、テスターで、それは100のうち55予測について正しくなるはず、と45が間違っているだろう - 私はそれがそうだった。 SZY：検索方向オプション - 他に私がチェックしていないと多分@Wizard2018は 言いたかった：あなたは、特定の瞬間（市場条件）で予測を探してください、すなわち、あなたがフィルタを必要とし、多分さえ古典的な指標はこれらの目的のために行います：もしRSI>70またはRSI<30その後予測を行う（またはRSI<70 && RSI>30場合は逆）、他の回では、おそらく予測する意味がありません。 ilvic 2018.11.21 16:34 #11604 Philipp Negreshniy: ミューイングや価格間の相関関係を入力すると、ネットワークがこれらのパターンと取引の収益性の間の関連性を見つけ、後でそれらを分類するために使用できる出力を提供することができます。だから、私の入力にはムービングエイドが あるんです。 この移動曲線をもとにシグナルを取得するのです。トレードが表示される。 今、また引越しの補助やお得な情報を利用しようということですね。 いいえ、そうではありません。試してみました。 以下はその一例です。ここでは5つほど販売されています。4個捨てて1個残せるアルゴリズムとは？ 分類か何か？ アルゴリズムにトレードを仕込みたい。 どんなアルゴリズムでこんなことができるのか？ Philipp Negreshniy 2018.11.21 17:07 #11605 イルビック入力にミューイングはしています。 そのミューウイングをもとにシグナルを受信しています。トレードができる またムウイングとトレードをやれということですね。 いいえ、そうではありません。試してみました。 以下はその一例です。ここでは5つほど販売されています。4個捨てて1個残せるアルゴリズムとは？ 分類か何か？ アルゴリズムにトレードを仕込みたい。 どんなアルゴリズムでできるのか？どのようなアルゴリズムでシグナルを計算しているのか分かりませんが、ミューイングでいろいろなバリエーションがありますが、必ずパターンを拡張できると思います。 例えば、バー数、初期価格、種類などを増やし、ニューラルネットワークが誤ったシグナルのパターンを見つけて、取引を整理することができます。 Philipp Negreshniy 2018.11.21 17:10 #11606 イゴール・マカヌ彼はおそらくトレードのつもりはないのでしょう。歴史のパターンを検索してみても、「最初の聖なる牛」としか言いようがないのです。「トレンドが始まったなら、それは続くだろう"- それはあなたが指標で見つけることができるすべてだ - "予測"（私もRenkoチャートで検索し、骨によってSSA法を分解しました - 結果は同じです）、@Maxim Dmitrievskyは さらに聖杯を検索する場合、それは100のうち55予測は正しく、45が間違っているだろうようになるはず - 私はそれを得たそうです。 SZY：検索方向オプション - 他に私がチェックしていない、多分@Wizard2018は 言いたかった：あなたは、特定の瞬間（市場の状況）に予測を探してください、それはあなたがフィルタが必要なことを意味し、多分古典的な指標は、これらの目的のために行います：もしRSI>70またはRSI<30その後予測を行う（またはRSI<70 && RSI>30場合は逆）、しかし他の回で、おそらく予測を行う意味はありません。そうですね、トレンド、レベル、価格などの予測はできますが、すべて中間目標です。 ディープラーニングのように、ニューラルネットワークの層ごとに抽象度を変え、それぞれを中間目標とすることもできますが、出力層の最終目標は同じで、私たちの場合は収益性です。 Yuriy Asaulenko 2018.11.21 17:12 #11607 Wizard2018: 「収益性」なんてデタラメな目標だ。 他の目標を作ればいいんだよ（ノーサンキュー）。本当に収益性だけが目的なのです。しかし、利益最大化を前提にしたTSの設計や トレーニングは、実にでたらめな目標である。このアプローチについては、すでにこのスレッドで詳しく説明したことがあるかもしれません。 mytarmailS 2018.11.24 11:08 #11608 イゴール・マカヌ....を検索して、SSA方式をバラバラにしたことも・・・・。試してみましたか？ 主成分のうち、周期性が顕著なものを2つ目、3つ目として取り上げればいいのです。 (絵の中の黒い縦線の後にあるものはすべて、私たちにはわからない未来であり、私たちは物価を見ていないようなもので、絵に描かれた線はすべて予測なのです）。 周期性がないように見えるので、もう一つ速い成分（高周波）8...15の順で取っていく それらを接続し、別のシリーズを得る。 2つ目の「速い」成分は、紫の範囲の主要な極値が遅い（青い）成分の極値とほぼ一致するように合わせる必要があり、極値にはヘッドアンドショルダーのようなものが現れる。その後、我々はこれらの "ヘッドと肩 "の興味深い特徴を得る - 価格はほとんど常にその図は大反転（青成分の極値）の下に形成されている場合、3つの肩（紫の線）のいずれかをオフに落ちます。 つまり、市場は周期的に変化している可能性があり、私たちはより高速なコンポーネントを用いて正確な予測をすることを学べばよいということがわかりました。例えば、主成分は下降トレンドから上昇トレンドに変化していることを示しているが、いくつかの速い成分はまだ下降のサイクルを完了しておらず、我々は上昇トレンドの間違った予測を得る疑惑がある。私はすべてSSA法で行いましたが、PCA、フーリエ、ウェーブレットなど、どのようなスペクトル法でもよいと思います。 Philipp Negreshniy 2018.11.24 12:18 #11609 mytarmailS:これを試したことがありますか？ 主成分の2つ目、3つ目は周期性がある限り、どちらかを取るべきで、1つ目は取るべきではありません。 (絵の中の黒い縦線の後にあるものはすべて、私たちにはわからない未来であり、私たちは物価を見ていないようなもので、絵に描かれた線はすべて予測なのです）。 周期性がないように見えるので、もう一つ速い成分（高周波）8...15の順で取っていく それらを接続し、別のシリーズを得る。 2つ目の「速い」成分は、紫の範囲の主要な極値が遅い（青い）成分の極値とほぼ一致するように合わせる必要があり、極値にはヘッドアンドショルダーのようなものが現れる。その後、我々はこれらの "ヘッドと肩 "の興味深い特徴を得る - 価格はほとんど常にその図は大反転（青成分の極値）の下に形成されている場合、3つの肩（紫の線）のいずれかをオフに落ちます。 つまり、市場は周期的に変化している可能性があり、私たちはより高速なコンポーネントを用いて正確な予測をすることを学べばよいということがわかりました。例えば、主成分が下降トレンドから上昇トレンドに変化したことを示しているのに、一部の高速成分がまだ下降サイクルを完了しておらず、上昇トレンドの誤った予測を得たと言われています。私はSSA方式ですべて行ったが、スペクトルPCA、フーリエ、ウェーブレットなど、どのようなものでもよいと思う。 なぜそんなに多くのチャート、信憑性のために、それは少なくとも1つを公開する方が強力ですが、実際の将来のための予測と特定の取引機器のために、そしてそれがあるように歴史の十分な予測がある場合:)。 mytarmailS 2018.11.24 12:20 #11610 フィリップ・ネグレシュニー なぜそんなに多くのチャート、あなたが説得されたい場合は、少なくとも1つを公開する方が良いですが、実際の将来のための予測と特定の取引商品については、すでに十分な歴史上の予測がある:) 言ったでしょ、暗中模索している人たちのために。 mytarmailS:(黒い縦線以降はすべて未来で、価格はわからず、すべての線は予測である）。 1...115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシムカはよくやった!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったわけですが、これには二重の賛辞を贈りたいです。
そうそう、イゴール・マカヌの 話を聞いて、テストをするんですよ。
一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...
ところで、ネットワークがどのようにサイクルを見つけるのか、一般的にどのようなアルゴリズムが使われているのか、興味深いですね。
古い予測値の削除を避けるために、KBからのフーリエ抽出器をテスターでオンライン動作するように作り直しました - 一目で分かるように、それがテスターで実行するように提案した理由です。
SZS:ここで、私のリメイクを見つけました。残念ながら、私はほとんどMT4で書いています。MT4では作るのに20～30分かかりますが、MT5では数時間に延びます(((
「利益率」なんて、でたらめな目標だ。 他の目標を作ればいい。
それ以外の予想を立てるのは意味がないと思います。
彼はおそらくトレードのつもりはないのでしょう。歴史のパターンを検索してみても、「最初の聖なる牛」としか言いようがないのです。「トレンドが始まった場合、それは継続する"- それはあなたが指標で見つけることができるすべてだ - "予測"（私もRenkoチャートで検索し、骨によってSSA法を分解 - 結果は同じです）、@Maxim Dmitrievskyは さらに聖杯を検索しますが、テスターで、それは100のうち55予測について正しくなるはず、と45が間違っているだろう - 私はそれがそうだった。
SZY：検索方向オプション - 他に私がチェックしていないと多分@Wizard2018は 言いたかった：あなたは、特定の瞬間（市場条件）で予測を探してください、すなわち、あなたがフィルタを必要とし、多分さえ古典的な指標はこれらの目的のために行います：もしRSI>70またはRSI<30その後予測を行う（またはRSI<70 && RSI>30場合は逆）、他の回では、おそらく予測する意味がありません。
ミューイングや価格間の相関関係を入力すると、ネットワークがこれらのパターンと取引の収益性の間の関連性を見つけ、後でそれらを分類するために使用できる出力を提供することができます。
だから、私の入力にはムービングエイドが あるんです。
この移動曲線をもとにシグナルを取得するのです。トレードが表示される。
今、また引越しの補助やお得な情報を利用しようということですね。
いいえ、そうではありません。試してみました。
以下はその一例です。ここでは5つほど販売されています。4個捨てて1個残せるアルゴリズムとは？
分類か何か？
アルゴリズムにトレードを仕込みたい。
どんなアルゴリズムでこんなことができるのか？
入力にミューイングはしています。
そのミューウイングをもとにシグナルを受信しています。トレードができる
またムウイングとトレードをやれということですね。
いいえ、そうではありません。試してみました。
以下はその一例です。ここでは5つほど販売されています。4個捨てて1個残せるアルゴリズムとは？
分類か何か？
アルゴリズムにトレードを仕込みたい。
どんなアルゴリズムでできるのか？
どのようなアルゴリズムでシグナルを計算しているのか分かりませんが、ミューイングでいろいろなバリエーションがありますが、必ずパターンを拡張できると思います。
例えば、バー数、初期価格、種類などを増やし、ニューラルネットワークが誤ったシグナルのパターンを見つけて、取引を整理することができます。
彼はおそらくトレードのつもりはないのでしょう。歴史のパターンを検索してみても、「最初の聖なる牛」としか言いようがないのです。「トレンドが始まったなら、それは続くだろう"- それはあなたが指標で見つけることができるすべてだ - "予測"（私もRenkoチャートで検索し、骨によってSSA法を分解しました - 結果は同じです）、@Maxim Dmitrievskyは さらに聖杯を検索する場合、それは100のうち55予測は正しく、45が間違っているだろうようになるはず - 私はそれを得たそうです。
SZY：検索方向オプション - 他に私がチェックしていない、多分@Wizard2018は 言いたかった：あなたは、特定の瞬間（市場の状況）に予測を探してください、それはあなたがフィルタが必要なことを意味し、多分古典的な指標は、これらの目的のために行います：もしRSI>70またはRSI<30その後予測を行う（またはRSI<70 && RSI>30場合は逆）、しかし他の回で、おそらく予測を行う意味はありません。
そうですね、トレンド、レベル、価格などの予測はできますが、すべて中間目標です。
ディープラーニングのように、ニューラルネットワークの層ごとに抽象度を変え、それぞれを中間目標とすることもできますが、出力層の最終目標は同じで、私たちの場合は収益性です。
「収益性」なんてデタラメな目標だ。 他の目標を作ればいいんだよ（ノーサンキュー）。
本当に収益性だけが目的なのです。しかし、利益最大化を前提にしたTSの設計や トレーニングは、実にでたらめな目標である。このアプローチについては、すでにこのスレッドで詳しく説明したことがあるかもしれません。
....を検索して、SSA方式をバラバラにしたことも・・・・。
試してみましたか？
主成分のうち、周期性が顕著なものを2つ目、3つ目として取り上げればいいのです。
(絵の中の黒い縦線の後にあるものはすべて、私たちにはわからない未来であり、私たちは物価を見ていないようなもので、絵に描かれた線はすべて予測なのです）。
周期性がないように見えるので、もう一つ速い成分（高周波）8...15の順で取っていく
それらを接続し、別のシリーズを得る。
2つ目の「速い」成分は、紫の範囲の主要な極値が遅い（青い）成分の極値とほぼ一致するように合わせる必要があり、極値にはヘッドアンドショルダーのようなものが現れる。
その後、我々はこれらの "ヘッドと肩 "の興味深い特徴を得る - 価格はほとんど常にその図は大反転（青成分の極値）の下に形成されている場合、3つの肩（紫の線）のいずれかをオフに落ちます。
つまり、市場は周期的に変化している可能性があり、私たちはより高速なコンポーネントを用いて正確な予測をすることを学べばよいということがわかりました。例えば、主成分は下降トレンドから上昇トレンドに変化していることを示しているが、いくつかの速い成分はまだ下降のサイクルを完了しておらず、我々は上昇トレンドの間違った予測を得る疑惑がある。
私はすべてSSA法で行いましたが、PCA、フーリエ、ウェーブレットなど、どのようなスペクトル法でもよいと思います。
これを試したことがありますか？
主成分の2つ目、3つ目は周期性がある限り、どちらかを取るべきで、1つ目は取るべきではありません。
(絵の中の黒い縦線の後にあるものはすべて、私たちにはわからない未来であり、私たちは物価を見ていないようなもので、絵に描かれた線はすべて予測なのです）。
周期性がないように見えるので、もう一つ速い成分（高周波）8...15の順で取っていく
それらを接続し、別のシリーズを得る。
2つ目の「速い」成分は、紫の範囲の主要な極値が遅い（青い）成分の極値とほぼ一致するように合わせる必要があり、極値にはヘッドアンドショルダーのようなものが現れる。
その後、我々はこれらの "ヘッドと肩 "の興味深い特徴を得る - 価格はほとんど常にその図は大反転（青成分の極値）の下に形成されている場合、3つの肩（紫の線）のいずれかをオフに落ちます。
つまり、市場は周期的に変化している可能性があり、私たちはより高速なコンポーネントを用いて正確な予測をすることを学べばよいということがわかりました。例えば、主成分が下降トレンドから上昇トレンドに変化したことを示しているのに、一部の高速成分がまだ下降サイクルを完了しておらず、上昇トレンドの誤った予測を得たと言われています。
私はSSA方式ですべて行ったが、スペクトルPCA、フーリエ、ウェーブレットなど、どのようなものでもよいと思う。
なぜそんなに多くのチャート、あなたが説得されたい場合は、少なくとも1つを公開する方が良いですが、実際の将来のための予測と特定の取引商品については、すでに十分な歴史上の予測がある:)
言ったでしょ、暗中模索している人たちのために。
(黒い縦線以降はすべて未来で、価格はわからず、すべての線は予測である）。