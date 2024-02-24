トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1161

マキシムカはよくやった!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったわけですが、これには二重の賛辞を贈りたいです。

そうそう、イゴール・マカヌの 話を聞いて、テストをするんですよ。

一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...

ところで、ネットワークがどのようにサイクルを見つけるのか、一般的にどのようなアルゴリズムが使われているのか、興味深いですね。

古い予測値の削除を避けるために、KBからのフーリエ抽出器をテスターでオンライン動作するように作り直しました - 一目で分かるように、それがテスターで実行するように提案した理由です。

SZS:ここで、私のリメイクを見つけました。残念ながら、私はほとんどMT4で書いています。MT4では作るのに20～30分かかりますが、MT5では数時間に延びます(((

Fourier_extrapolator_mod.mq4  13 kb
 
Wizard2018
「利益率」なんて、でたらめな目標だ。 他の目標を作ればいい。
またクソみたいな捏造するなと忠告してるんだから、秘密の売買対象は教えないよ。
 
フィリップ・ネグレシュニー
それ以外の予想を立てるのは意味がないと思います。

彼はおそらくトレードのつもりはないのでしょう。歴史のパターンを検索してみても、「最初の聖なる牛」としか言いようがないのです。「トレンドが始まった場合、それは継続する"- それはあなたが指標で見つけることができるすべてだ - "予測"（私もRenkoチャートで検索し、骨によってSSA法を分解 - 結果は同じです）、@Maxim Dmitrievskyは さらに聖杯を検索しますが、テスターで、それは100のうち55予測について正しくなるはず、と45が間違っているだろう - 私はそれがそうだった。

SZY：検索方向オプション - 他に私がチェックしていないと多分@Wizard2018は 言いたかった：あなたは、特定の瞬間（市場条件）で予測を探してください、すなわち、あなたがフィルタを必要とし、多分さえ古典的な指標はこれらの目的のために行います：もしRSI>70またはRSI<30その後予測を行う（またはRSI<70 && RSI>30場合は逆）、他の回では、おそらく予測する意味がありません。

 
Philipp Negreshniy:
ミューイングや価格間の相関関係を入力すると、ネットワークがこれらのパターンと取引の収益性の間の関連性を見つけ、後でそれらを分類するために使用できる出力を提供することができます。

だから、私の入力にはムービングエイドが あるんです。

この移動曲線をもとにシグナルを取得するのです。トレードが表示される。

今、また引越しの補助やお得な情報を利用しようということですね。

いいえ、そうではありません。試してみました。

以下はその一例です。ここでは5つほど販売されています。4個捨てて1個残せるアルゴリズムとは？

分類か何か？

アルゴリズムにトレードを仕込みたい。

どんなアルゴリズムでこんなことができるのか？

 
イルビック

どのようなアルゴリズムでシグナルを計算しているのか分かりませんが、ミューイングでいろいろなバリエーションがありますが、必ずパターンを拡張できると思います。

例えば、バー数、初期価格、種類などを増やし、ニューラルネットワークが誤ったシグナルのパターンを見つけて、取引を整理することができます。

 
イゴール・マカヌ

彼はおそらくトレードのつもりはないのでしょう。歴史のパターンを検索してみても、「最初の聖なる牛」としか言いようがないのです。「トレンドが始まったなら、それは続くだろう"- それはあなたが指標で見つけることができるすべてだ - "予測"（私もRenkoチャートで検索し、骨によってSSA法を分解しました - 結果は同じです）、@Maxim Dmitrievskyは さらに聖杯を検索する場合、それは100のうち55予測は正しく、45が間違っているだろうようになるはず - 私はそれを得たそうです。

SZY：検索方向オプション - 他に私がチェックしていない、多分@Wizard2018は 言いたかった：あなたは、特定の瞬間（市場の状況）に予測を探してください、それはあなたがフィルタが必要なことを意味し、多分古典的な指標は、これらの目的のために行います：もしRSI>70またはRSI<30その後予測を行う（またはRSI<70 && RSI>30場合は逆）、しかし他の回で、おそらく予測を行う意味はありません。

そうですね、トレンド、レベル、価格などの予測はできますが、すべて中間目標です。

ディープラーニングのように、ニューラルネットワークの層ごとに抽象度を変え、それぞれを中間目標とすることもできますが、出力層の最終目標は同じで、私たちの場合は収益性です。

 
Wizard2018:
「収益性」なんてデタラメな目標だ。 他の目標を作ればいいんだよ（ノーサンキュー）。

本当に収益性だけが目的なのです。しかし、利益最大化を前提にしたTSの設計や トレーニングは、実にでたらめな目標である。このアプローチについては、すでにこのスレッドで詳しく説明したことがあるかもしれません。

 
イゴール・マカヌ

....を検索して、SSA方式をバラバラにしたことも・・・・。

試してみましたか？

主成分のうち、周期性が顕著なものを2つ目、3つ目として取り上げればいいのです。

(絵の中の黒い縦線の後にあるものはすべて、私たちにはわからない未来であり、私たちは物価を見ていないようなもので、絵に描かれた線はすべて予測なのです）。

周期性がないように見えるので、もう一つ速い成分（高周波）8...15の順で取っていく

それらを接続し、別のシリーズを得る。


2つ目の「速い」成分は、紫の範囲の主要な極値が遅い（青い）成分の極値とほぼ一致するように合わせる必要があり、極値にはヘッドアンドショルダーのようなものが現れる。

その後、我々はこれらの "ヘッドと肩 "の興味深い特徴を得る - 価格はほとんど常にその図は大反転（青成分の極値）の下に形成されている場合、3つの肩（紫の線）のいずれかをオフに落ちます。

つまり、市場は周期的に変化している可能性があり、私たちはより高速なコンポーネントを用いて正確な予測をすることを学べばよいということがわかりました。例えば、主成分は下降トレンドから上昇トレンドに変化していることを示しているが、いくつかの速い成分はまだ下降のサイクルを完了しておらず、我々は上昇トレンドの間違った予測を得る疑惑がある。

私はすべてSSA法で行いましたが、PCA、フーリエ、ウェーブレットなど、どのようなスペクトル法でもよいと思います。

 
なぜそんなに多くのチャート、信憑性のために、それは少なくとも1つを公開する方が強力ですが、実際の将来のための予測と特定の取引機器のために、そしてそれがあるように歴史の十分な予測がある場合:)。
 
フィリップ・ネグレシュニー
なぜそんなに多くのチャート、あなたが説得されたい場合は、少なくとも1つを公開する方が良いですが、実際の将来のための予測と特定の取引商品については、すでに十分な歴史上の予測がある:)

言ったでしょ、暗中模索している人たちのために。

mytarmailS:

(黒い縦線以降はすべて未来で、価格はわからず、すべての線は予測である）。

