mytarmailS:

Windowsかlinuxか？

Windows 7 64x

 
アレクセイ・ヴャジミキン

Windows 7 64x

よくわからないのですが、linuxのパッケージをダウンロードしたのでは？


 
解凍後、zip圧縮を試みましたが、うまくいきません（エラーメッセージも出ません）。Windsに適したファイルはどこで手に入りますか？

 
何が問題なのかわからない。

stackowerflowで質問するか、Yandexの***に書き込んでください。

 
助けようとしてくれてありがとう。

このパッケージを適用した結果について、お聞かせください。

 
モデルではなく、予測変数が重要なのです。モデルは、他のモデルよりも0.5%～3%優れているかもしれませんが、指標はすべてを決定します。

 
例えば、私のデータでは、あるニューロニックはうまくいきましたが、他のものはうまくいきませんでした。しかし、例えばツリーはうまくいきましたし、コホネンマップや 他のクラスタリングもうまくいきました。

 
ところで、画素のような従来型のマトリクス画像に適したNSなどの方法をご存知の方はいらっしゃいますか？私は1から20までのマトリックス値を数字の形で持っています。つまり、マトリックス上の点は20と記されていますが、20です。
 
定常性を得るためには、リターンの初期BP、外れ値の平滑化など、難解な前処理が必要である。

Kolmogorovによれば、スライディングウィンドウ内のリターンとリターンの累積和は 期待値=0であるため、予測可能である。でも、価格そのものとかはダメですね。

また、価格と帰国子女はどのような関係にあるのでしょうか。そうですね。価格はすべてのリターンに不可欠な要素です。

 
ところで、画像をピクセルのように条件付きでマトリクス化する良いNSか別の方法をご存知の方はいらっしゃいませんか？私は数字の形で1から20までの行列値、すなわち20の行列上のマークされた点を持っているが、20。

ググると同じR-kaのものがたくさんある

Alexander_K2 です。

そうだ、そうだ、我々はそれを100回聞いた......そして100年前に試して、ゴミだから捨てたのだ

