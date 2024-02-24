トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1155 1...114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.11.16 10:22 #11541 mytarmailS:Windowsかlinuxか？Windows 7 64x mytarmailS 2018.11.16 10:38 #11542 アレクセイ・ヴャジミキンWindows 7 64xよくわからないのですが、linuxのパッケージをダウンロードしたのでは？ Aleksey Vyazmikin 2018.11.16 11:29 #11543 mytarmailS:よくわからないけど、リナックスパッケージをダウンロードしたのでは？ それが、あなたの出した指令 です。 解凍後、zip圧縮を試みましたが、うまくいきません（エラーメッセージも出ません）。Windsに適したファイルはどこで手に入りますか？ mytarmailS 2018.11.16 11:50 #11544 アレクセイ・ヴャジミキンこれは、あなたが出した命令 です。 解凍後、zip圧縮を試みましたが、うまくいきません（エラーメッセージも出ません）。では、正しいWindowsのファイルはどこでダウンロードできるのでしょうか？何が問題なのかわからない。 stackowerflowで質問するか、Yandexの***に書き込んでください。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.16 13:50 #11545 mytarmailS:もう何が問題なのかわからない。 stackowerflowで質問するか、yandexのこれらの***に書き込んでください。助けようとしてくれてありがとう。 このパッケージを適用した結果について、お聞かせください。 mytarmailS 2018.11.16 14:08 #11546 アレクセイ・ヴャジミキン助けようとしてくれてありがとうございます。 このパッケージでの成果を教えてください。モデルではなく、予測変数が重要なのです。モデルは、他のモデルよりも0.5%～3%優れているかもしれませんが、指標はすべてを決定します。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.16 14:11 #11547 mytarmailS: 重要なのは予測変数の符号であって、モデルではない。モデルは0.5%から3%の差で他のものよりよく機能し、符号がすべてを決定する。例えば、私のデータでは、あるニューロニックはうまくいきましたが、他のものはうまくいきませんでした。しかし、例えばツリーはうまくいきましたし、コホネンマップや 他のクラスタリングもうまくいきました。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.16 14:13 #11548 ところで、画素のような従来型のマトリクス画像に適したNSなどの方法をご存知の方はいらっしゃいますか？私は1から20までのマトリックス値を数字の形で持っています。つまり、マトリックス上の点は20と記されていますが、20です。 Alexander_K2 2018.11.16 14:18 #11549 mytarmailS:重要なのは予測変数の符号であって、モデルではない。モデルは0.5%から3%の差で他のモデルよりうまく機能するかもしれないが、符号はすべてを決定する。定常性を得るためには、リターンの初期BP、外れ値の平滑化など、難解な前処理が必要である。 Kolmogorovによれば、スライディングウィンドウ内のリターンとリターンの累積和は 期待値=0であるため、予測可能である。でも、価格そのものとかはダメですね。 また、価格と帰国子女はどのような関係にあるのでしょうか。そうですね。価格はすべてのリターンに不可欠な要素です。 mytarmailS 2018.11.16 14:52 #11550 アレクセイ・ヴャジミキン ところで、画像をピクセルのように条件付きでマトリクス化する良いNSか別の方法をご存知の方はいらっしゃいませんか？私は数字の形で1から20までの行列値、すなわち20の行列上のマークされた点を持っているが、20。ググると同じR-kaのものがたくさんある Alexander_K2 です。定常性を得るためには、リターンの初期BPを鈍感に前処理し、外れ値を平滑化するなどの工夫が必要である。 Kolmogorovによれば、スライディングウィンドウ内のリターンとリターンの累積和は 期待値=0であるため、予測可能である。でも、価格そのものとかはダメですね。 また、価格と帰国子女はどのような関係にあるのでしょうか。そうですね。価格はすべてのリターンの積分です。そうだ、そうだ、我々はそれを100回聞いた......そして100年前に試して、ゴミだから捨てたのだ 1...114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Windowsかlinuxか？
よくわからないのですが、linuxのパッケージをダウンロードしたのでは？
それが、あなたの出した指令 です。
解凍後、zip圧縮を試みましたが、うまくいきません（エラーメッセージも出ません）。Windsに適したファイルはどこで手に入りますか？
解凍後、zip圧縮を試みましたが、うまくいきません（エラーメッセージも出ません）。では、正しいWindowsのファイルはどこでダウンロードできるのでしょうか？
何が問題なのかわからない。
stackowerflowで質問するか、Yandexの***に書き込んでください。
助けようとしてくれてありがとう。
このパッケージを適用した結果について、お聞かせください。
モデルではなく、予測変数が重要なのです。モデルは、他のモデルよりも0.5%～3%優れているかもしれませんが、指標はすべてを決定します。
重要なのは予測変数の符号であって、モデルではない。モデルは0.5%から3%の差で他のものよりよく機能し、符号がすべてを決定する。
例えば、私のデータでは、あるニューロニックはうまくいきましたが、他のものはうまくいきませんでした。しかし、例えばツリーはうまくいきましたし、コホネンマップや 他のクラスタリングもうまくいきました。
定常性を得るためには、リターンの初期BP、外れ値の平滑化など、難解な前処理が必要である。
Kolmogorovによれば、スライディングウィンドウ内のリターンとリターンの累積和は 期待値=0であるため、予測可能である。でも、価格そのものとかはダメですね。
また、価格と帰国子女はどのような関係にあるのでしょうか。そうですね。価格はすべてのリターンに不可欠な要素です。
ところで、画像をピクセルのように条件付きでマトリクス化する良いNSか別の方法をご存知の方はいらっしゃいませんか？私は数字の形で1から20までの行列値、すなわち20の行列上のマークされた点を持っているが、20。
ググると同じR-kaのものがたくさんある
そうだ、そうだ、我々はそれを100回聞いた......そして100年前に試して、ゴミだから捨てたのだ