トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1159

Aleksey Vyazmikin 2018.11.20 18:15 #11582

マキシム・ドミトリエフスキー

Igor Makanu 2018.11.20 18:32 #11583

マキシム・ドミトリエフスキー：

削除済み 2018.11.20 18:33 #11584

アレクセイ・ヴャジミキン

削除済み 2018.11.20 18:51 #11585

Maxim Kuznetsov 2018.11.20 19:05 #11586

マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2018.11.20 19:09 #11587

マキシム・クズネツォフ

削除済み 2018.11.21 06:07 #11588

ilvic 2018.11.21 07:33 #11589

削除済み 2018.11.21 08:04 #11590
昨夜、何もすることがないときに書いた戯言です :)
NSの1つは、可能な限り高い反応を示すサイクルを特定しようとするもので、もう1つはそれを未来に外挿するものです（サイクルは価格そのものよりも予測しやすいようなものです）。
回してみました、面白いですね、もしゼロとの交差点で、または予想されるハベからオープンまで
私はそれがとても面白い回す...ゼロとの交差点で、または予想されるから開くために持っている。
あなたはなんという発明家なのでしょう。
このネットワークの共同作業の結果を予測器にして、他のネットワーク／ツリーに与えて食べさせることができるかも？
面白いもので、交差点がゼロか、あるいは期待するものがないと、開店できないのです。
Library: RL GMDH: Expert AdvisorをベースにしたEAも良いのですが、まずEAが見ているものを視覚化する必要があります。）
さて、インジケータがあるなら、今度はそれを元にEAを書いて、可視化モードでじっくりと観察してみましょう。
SZZY: 少し前にKodobaseで見たインジケーターは、あなたのものと全く同じに見えますが、右側に赤い線がありませんね。
はかなり強く未来を描き直すが、全体的にこのオレンジの玉は収縮（大きなもの）に向かい、小さなサイクルはしばらくして、上下によく予測した（前のスクリーンショットは、興味本位で、買いだった）
の成長、つまり小さな赤いサイクルが発生すると再び予測しています。
ボットで表現するのは難しいけど、目で見てわかるんです。
を下回れば検証可能であり（中央からの偏差が大きいほど正確な結果が得られる）、ある限界値以下であれば信じない。
と上の1つ（チャートが正しい場合、すなわち、それは将来的に不随意にシフトされていない）、次に平均への復帰によって入力する、すなわち、0を超えて下降を回す - 0以下と上 - 買う。
PS/（そうでなくてもOK）でも、何か、別の方法でこれらのチャートを見ることができた（そしておそらく誰かがそうした）ような気がします:-)なんとなく、直感で、4-5本の自己相関とその評価を見てみると
自己回帰 :) シフトされない。平均値への変換がうまくいかない - 定期的に取り出される。0ラインクロスでシグナルはOKですが、もちろん最後のバーを再描画してしまいます。これから何が起こるのか、なんとなく目で見て判断できるのであれば......ロボットではそうはいかないと思うのですが......）が楽しいだけです。
s.s. サイクルは予測できず、外挿部材を描き直した。そんなサイクルでさえ、値付けをしようとしてもうまくいかない。
そして今日見てみると......大糞は大丈夫と予測し、今日は自ら買いシグナルを出し、さらなる成長を予測している。OK, I'm done spamming :) but the ARArim modifications might be interesting - it's for those who has nothing better to do (他にやることがない人向け)
機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。
取引 回数を減らしたい。
いいものが見つからない。
名誉のために言っておく。
自分なりのエクストラポレーター、もっといいものを作ってみます。