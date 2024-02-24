トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1160

新しいコメント
削除済み  
イルビック

機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。

取引 回数を減らしたい。

いいものが見つからない。

シグナルを平均化すると、取引回数が少なくなる。

 
イルビック

機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。

取引 回数を減らしたい。

いいものが見つからない。

機械学習モデルの数だけアルゴリズムがあり、ターゲットとなる機能は明らかであるため、あとは予測因子を正しく選択するだけである。

MT4配信のmuwigで一度試しましたが、複雑なことはなく、石の塊を削って余分なものをすべて取り除く彫刻のようでした;)

削除済み  

前のスクリーンショットのタイムカットは（アップサイクルが終了するために）機能しました、よく先取りして販売されていますね、私は疑問に思います :)


 
Philipp Negreshniy:

機械学習モデルの数だけアルゴリズムがあり、ターゲットとなる機能は明らかであるため、あとは予測因子を正しく選択するだけである。

MT4配信のmuwinkの例を試したことがありますが、複雑なものではなく、ほとんど石のブロックを取って余分なものをすべて切り落とした彫刻のようなものでした;)

例えば、移動平均が シグナルより高い場合 - シグナルはスキップされます。

そうなんですか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そろそろ懲りた頃合いだという。

自分でももっと良い外挿を作れるように頑張ります。


テスターで確認しないのか、それとも周りの人がネットで確認することで感染したのか？

)))

削除済み  
イゴール・マカヌ

テスターで確認しないのか？ それとも、周りの人がネットの情報を確認していることに気付いたのか？

)))

私はまだテスターに到達していません、私は自分のエクストラポレーターを構築しています、私はそれを好きではありません。

 
ilvic:

例えば、ミュービングがシグナルの上にある場合、そのシグナルはスキップされます。

こんな感じ？

移動平均や 価格の相関関係を入力すると、学習時にネットワークがこれらのパターンと取引の収益性の間の接続を見つけ、それらを分類するために使用できる出力上のインジケータを提供することができます。
 
「収益性」なんてクソみたいな目標だ。 他の目標を作ればうまくいく。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

よくやったマキシム!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったのですが、これには2つの賞賛を贈ります。

そうそう、イゴール・マカヌの 言うことを聞いて、テストをしていたかもしれない。

一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...

ところで、ネットワークがサイクルを見つける仕組みは興味深いのですが、一般的にどのようなアルゴリズムになっているのでしょうか？

削除済み  
mytarmailS:

マキシムカはよくやった!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったわけですが、これには二重の賛辞を贈りたいです。

そうそう、イゴール・マカヌの 話を聞いて、テストをするんですよ。

一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...

ところで、ネットワークがループを発見する仕組みは興味深いのですが、一般的にどのようなアルゴリズムになっているのでしょうか？

それは何もない、あなたは時々目で取引することができ、それは自動的に+で常に予測することはありません。

このアルゴリズムと似たような別のアルゴリズムを調べてみたのですが、母系制でないと良い結果を示さないかもしれません。あらゆる種類の呟きに対する 正規回帰、あるいは単純なアトレグレッション。

1...115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167...3399
新しいコメント