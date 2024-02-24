トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1160 1...115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167...3399 新しいコメント 削除済み 2018.11.21 08:16 #11591 イルビック機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。 取引 回数を減らしたい。 いいものが見つからない。シグナルを平均化すると、取引回数が少なくなる。 Philipp Negreshniy 2018.11.21 09:50 #11592 イルビック機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。 取引 回数を減らしたい。 いいものが見つからない。機械学習モデルの数だけアルゴリズムがあり、ターゲットとなる機能は明らかであるため、あとは予測因子を正しく選択するだけである。 MT4配信のmuwigで一度試しましたが、複雑なことはなく、石の塊を削って余分なものをすべて取り除く彫刻のようでした;) 削除済み 2018.11.21 11:07 #11593 前のスクリーンショットのタイムカットは（アップサイクルが終了するために）機能しました、よく先取りして販売されていますね、私は疑問に思います :) ilvic 2018.11.21 11:08 #11594 Philipp Negreshniy: 機械学習モデルの数だけアルゴリズムがあり、ターゲットとなる機能は明らかであるため、あとは予測因子を正しく選択するだけである。MT4配信のmuwinkの例を試したことがありますが、複雑なものではなく、ほとんど石のブロックを取って余分なものをすべて切り落とした彫刻のようなものでした;)例えば、移動平均が シグナルより高い場合 - シグナルはスキップされます。 そうなんですか？ Igor Makanu 2018.11.21 11:34 #11595 マキシム・ドミトリエフスキーそろそろ懲りた頃合いだという。 自分でももっと良い外挿を作れるように頑張ります。 テスターで確認しないのか、それとも周りの人がネットで確認することで感染したのか？ ))) 削除済み 2018.11.21 11:46 #11596 イゴール・マカヌテスターで確認しないのか？ それとも、周りの人がネットの情報を確認していることに気付いたのか？ )))私はまだテスターに到達していません、私は自分のエクストラポレーターを構築しています、私はそれを好きではありません。 Philipp Negreshniy 2018.11.21 12:14 #11597 ilvic: 例えば、ミュービングがシグナルの上にある場合、そのシグナルはスキップされます。こんな感じ？移動平均や 価格の相関関係を入力すると、学習時にネットワークがこれらのパターンと取引の収益性の間の接続を見つけ、それらを分類するために使用できる出力上のインジケータを提供することができます。 Wizard2018 2018.11.21 13:36 #11598 「収益性」なんてクソみたいな目標だ。 他の目標を作ればうまくいく。 mytarmailS 2018.11.21 13:48 #11599 マキシム・ドミトリエフスキーよくやったマキシム!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったのですが、これには2つの賞賛を贈ります。 そうそう、イゴール・マカヌの 言うことを聞いて、テストをしていたかもしれない。 一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ... ところで、ネットワークがサイクルを見つける仕組みは興味深いのですが、一般的にどのようなアルゴリズムになっているのでしょうか？ 削除済み 2018.11.21 14:21 #11600 mytarmailS: マキシムカはよくやった!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったわけですが、これには二重の賛辞を贈りたいです。そうそう、イゴール・マカヌの 話を聞いて、テストをするんですよ。一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...ところで、ネットワークがループを発見する仕組みは興味深いのですが、一般的にどのようなアルゴリズムになっているのでしょうか？それは何もない、あなたは時々目で取引することができ、それは自動的に+で常に予測することはありません。 このアルゴリズムと似たような別のアルゴリズムを調べてみたのですが、母系制でないと良い結果を示さないかもしれません。あらゆる種類の呟きに対する 正規回帰、あるいは単純なアトレグレッション。 1...115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。
取引 回数を減らしたい。
いいものが見つからない。
シグナルを平均化すると、取引回数が少なくなる。
機械学習のアルゴリズムがあれば、どなたかアドバイスをお願いします。
取引 回数を減らしたい。
いいものが見つからない。
機械学習モデルの数だけアルゴリズムがあり、ターゲットとなる機能は明らかであるため、あとは予測因子を正しく選択するだけである。
MT4配信のmuwigで一度試しましたが、複雑なことはなく、石の塊を削って余分なものをすべて取り除く彫刻のようでした;)
前のスクリーンショットのタイムカットは（アップサイクルが終了するために）機能しました、よく先取りして販売されていますね、私は疑問に思います :)
機械学習モデルの数だけアルゴリズムがあり、ターゲットとなる機能は明らかであるため、あとは予測因子を正しく選択するだけである。
MT4配信のmuwinkの例を試したことがありますが、複雑なものではなく、ほとんど石のブロックを取って余分なものをすべて切り落とした彫刻のようなものでした;)
例えば、移動平均が シグナルより高い場合 - シグナルはスキップされます。
そうなんですか？
そろそろ懲りた頃合いだという。
自分でももっと良い外挿を作れるように頑張ります。
テスターで確認しないのか、それとも周りの人がネットで確認することで感染したのか？
)))
テスターで確認しないのか？ それとも、周りの人がネットの情報を確認していることに気付いたのか？
)))
私はまだテスターに到達していません、私は自分のエクストラポレーターを構築しています、私はそれを好きではありません。
例えば、ミュービングがシグナルの上にある場合、そのシグナルはスキップされます。
こんな感じ？
よくやったマキシム!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったのですが、これには2つの賞賛を贈ります。
そうそう、イゴール・マカヌの 言うことを聞いて、テストをしていたかもしれない。
一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...
ところで、ネットワークがサイクルを見つける仕組みは興味深いのですが、一般的にどのようなアルゴリズムになっているのでしょうか？
マキシムカはよくやった!ようやく、モデルではなく予測因子について考えるようになり、適応型予測因子についても考えるようになったわけですが、これには二重の賛辞を贈りたいです。
そうそう、イゴール・マカヌの 話を聞いて、テストをするんですよ。
一週間ほど前に、「ssa」スペクトル解析法だけを用いて、非常に似たことをしたのですが、同じサイクル、同じカットオフ、目視での作業、しかしその後、履歴を見たら・・・ :( ...
ところで、ネットワークがループを発見する仕組みは興味深いのですが、一般的にどのようなアルゴリズムになっているのでしょうか？
それは何もない、あなたは時々目で取引することができ、それは自動的に+で常に予測することはありません。
このアルゴリズムと似たような別のアルゴリズムを調べてみたのですが、母系制でないと良い結果を示さないかもしれません。あらゆる種類の呟きに対する 正規回帰、あるいは単純なアトレグレッション。