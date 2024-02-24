トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1162 1...115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169...3399 新しいコメント Philipp Negreshniy 2018.11.24 12:23 #11611 mytarmailS: 言ったでしょ、戦車に乗らない人のために。 そこで、私たちタンカーのために、12月の予測表を掲載してください。そうすれば、私たちが見なかったような価格ではなく、本当に mytarmailS 2018.11.24 12:55 #11612 フィリップ・ネグレシュニー予報を見ない場合は、リアルマーカーを出す必要があるかもしれません。では、そのような予測をして、1ヶ月待って確認することに意味があるのでしょうか？データをトレースしてテストし、一度に確認できるのに、なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？ 個人的には、この特集がとても興味深く思えたので、シェアすることにしました...。 もし、予想をしたいのであれば、矢印の一つで反転が起こるはずです。 Philipp Negreshniy 2018.11.24 13:26 #11613 mytarmailS:では、そのような予測をして、1ヶ月待って確認することに意味があるのでしょうか？データをトレースしてテストし、一度に確認できるのに、なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？ 個人的には、この特集がとても興味深く思えたので、シェアすることにしました...。 もし、ここで予想を立てたいのであれば、矢印の一つで反転が起こるはずなので、これを使ってもよいでしょう。 ユーロドルは4時の方向みたいです。もしそうなら、来週後半に上昇すると予測してください。ありがとうございます、見てみましょう... mytarmailS 2018.11.24 13:34 #11614 フィリップ・ネグレシュニー これは4時のユーロドルのようです。もしそうなら、来週末に上昇すると予測してください。ありがとうございます。ユーロドル8Kポイントの5分足トレインと8K予想です。 Philipp Negreshniy 2018.11.24 13:56 #11615 mytarmailS:ユーロドル8Kポイントの5分足トレインと8K予想です。 たとえ10万円でも、いつ、どのように価格が変化するのか、予測の要点を書いてください:) Mihail Marchukajtes 2018.11.24 13:59 #11616 皆さん、こんにちは。私のデータでTSを試したい人はいますか？もう一度やってみよう。トレーニングのための最小レコード数を指定する。確か1000以下から番号が呼ばれるんだっけ？ Philipp Negreshniy 2018.11.24 14:06 #11617 ミハイル・マルキュカイツ 皆さん、こんにちは。私のデータでTSを試したい人はいますか？もう一度やってみよう。トレーニングのための最小レコード数を指定する。1000以下からの番号を呼んだ記憶があるのですが？ TSは取引戦略とそれを試す方法 - このデータで取引するには？ Mihail Marchukajtes 2018.11.24 14:36 #11618 フィリップ・ネグレシュニー TSは取引戦略とそれを試す方法 - このデータで取引する？確かに、これまで200件しか保存できていないので、多くの人にとっては異例の少なさでしょう。だから意味がない...。レッツラゴー mytarmailS 2018.11.24 15:26 #11619 マキシム・ドミトリエフスキーネットワーク・マックスの調子はどうですか？シェアしてください、面白いですよ Igor Makanu 2018.11.24 15:57 #11620 mytarmailS:これを試したことがありますか？ 主成分のうち、周期性が 顕著な2番目か3番目のものを選びますが、1番目は通常、純粋なトレンドを持っているので選びません。私は試していません。既成の素材がたくさんあったので、すべてMatlabでやったのですが、Matlabのライセンスが消えてしまい、今日になってようやく使えるようになったのです...。が、これ以上この話題に触れることはないだろう。 問題は周期性にあり、それは存在しないし、これからも存在しない。SSA、フーリエ、MLPニューラルネットワークなど、どんな手法も、入力データで見つかった周期性が将来も続くことを意味する。残念だが、価格系列にはそんなものはない。もし周期性を見つけることが可能なら、何度も繰り返すが、MTに付属する標準のインディケータは最新のMatlabよりうまくいくはずだ))) マキシム・ドミトリエフスキーおぉ...デートの分析方法についての記事 これからコツを掴んでいく人へ :)心拍数を測定する時計のような簡単な例で、市場向けのアプリケーションを翻訳することを考えています。 https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98100％正確とは言えませんが、現実のデータが完璧であることはありませんし、適切なモデルを使えば、ノイズの多いデータから有用な知識を抽出することも可能なのです入力データ（価格シリーズ）をさらに分析するために変換する方法についての記事であれば、夜にでも読んでみよう。 1...115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
言ったでしょ、戦車に乗らない人のために。
そこで、私たちタンカーのために、12月の予測表を掲載してください。そうすれば、私たちが見なかったような価格ではなく、本当に
予報を見ない場合は、リアルマーカーを出す必要があるかもしれません。
では、そのような予測をして、1ヶ月待って確認することに意味があるのでしょうか？データをトレースしてテストし、一度に確認できるのに、なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？
個人的には、この特集がとても興味深く思えたので、シェアすることにしました...。
もし、予想をしたいのであれば、矢印の一つで反転が起こるはずです。
では、そのような予測をして、1ヶ月待って確認することに意味があるのでしょうか？データをトレースしてテストし、一度に確認できるのに、なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？
個人的には、この特集がとても興味深く思えたので、シェアすることにしました...。
もし、ここで予想を立てたいのであれば、矢印の一つで反転が起こるはずなので、これを使ってもよいでしょう。
これは4時のユーロドルのようです。もしそうなら、来週末に上昇すると予測してください。ありがとうございます。
ユーロドル8Kポイントの5分足トレインと8K予想です。
ユーロドル8Kポイントの5分足トレインと8K予想です。
皆さん、こんにちは。私のデータでTSを試したい人はいますか？もう一度やってみよう。トレーニングのための最小レコード数を指定する。1000以下からの番号を呼んだ記憶があるのですが？
TSは取引戦略とそれを試す方法 - このデータで取引する？
確かに、これまで200件しか保存できていないので、多くの人にとっては異例の少なさでしょう。だから意味がない...。レッツラゴー
ネットワーク・マックスの調子はどうですか？シェアしてください、面白いですよ
これを試したことがありますか？
主成分のうち、周期性が 顕著な2番目か3番目のものを選びますが、1番目は通常、純粋なトレンドを持っているので選びません。
私は試していません。既成の素材がたくさんあったので、すべてMatlabでやったのですが、Matlabのライセンスが消えてしまい、今日になってようやく使えるようになったのです...。が、これ以上この話題に触れることはないだろう。
問題は周期性にあり、それは存在しないし、これからも存在しない。SSA、フーリエ、MLPニューラルネットワークなど、どんな手法も、入力データで見つかった周期性が将来も続くことを意味する。残念だが、価格系列にはそんなものはない。もし周期性を見つけることが可能なら、何度も繰り返すが、MTに付属する標準のインディケータは最新のMatlabよりうまくいくはずだ)))
おぉ...デートの分析方法についての記事
これからコツを掴んでいく人へ :)心拍数を測定する時計のような簡単な例で、市場向けのアプリケーションを翻訳することを考えています。
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98100％正確とは言えませんが、現実のデータが完璧であることはありませんし、適切なモデルを使えば、ノイズの多いデータから有用な知識を抽出することも可能なのです
入力データ（価格シリーズ）をさらに分析するために変換する方法についての記事であれば、夜にでも読んでみよう。