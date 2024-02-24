トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1162

新しいコメント
 
mytarmailS:

言ったでしょ、戦車に乗らない人のために。

そこで、私たちタンカーのために、12月の予測表を掲載してください。そうすれば、私たちが見なかったような価格ではなく、本当に

 
フィリップ・ネグレシュニー

予報を見ない場合は、リアルマーカーを出す必要があるかもしれません。

では、そのような予測をして、1ヶ月待って確認することに意味があるのでしょうか？データをトレースしてテストし、一度に確認できるのに、なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？

個人的には、この特集がとても興味深く思えたので、シェアすることにしました...。


もし、予想をしたいのであれば、矢印の一つで反転が起こるはずです。

 
mytarmailS:

では、そのような予測をして、1ヶ月待って確認することに意味があるのでしょうか？データをトレースしてテストし、一度に確認できるのに、なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？

個人的には、この特集がとても興味深く思えたので、シェアすることにしました...。


もし、ここで予想を立てたいのであれば、矢印の一つで反転が起こるはずなので、これを使ってもよいでしょう。

ユーロドルは4時の方向みたいです。もしそうなら、来週後半に上昇すると予測してください。ありがとうございます、見てみましょう...
 
フィリップ・ネグレシュニー
これは4時のユーロドルのようです。もしそうなら、来週末に上昇すると予測してください。ありがとうございます。

ユーロドル8Kポイントの5分足トレインと8K予想です。

 
mytarmailS:

ユーロドル8Kポイントの5分足トレインと8K予想です。

たとえ10万円でも、いつ、どのように価格が変化するのか、予測の要点を書いてください:)
 
皆さん、こんにちは。私のデータでTSを試したい人はいますか？もう一度やってみよう。トレーニングのための最小レコード数を指定する。確か1000以下から番号が呼ばれるんだっけ？
 
ミハイル・マルキュカイツ
皆さん、こんにちは。私のデータでTSを試したい人はいますか？もう一度やってみよう。トレーニングのための最小レコード数を指定する。1000以下からの番号を呼んだ記憶があるのですが？
TSは取引戦略とそれを試す方法 - このデータで取引するには？
 
フィリップ・ネグレシュニー
TSは取引戦略とそれを試す方法 - このデータで取引する？

確かに、これまで200件しか保存できていないので、多くの人にとっては異例の少なさでしょう。だから意味がない...。レッツラゴー

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ネットワーク・マックスの調子はどうですか？シェアしてください、面白いですよ

 
mytarmailS:

これを試したことがありますか？

主成分のうち、周期性が 顕著な2番目か3番目のものを選びますが、1番目は通常、純粋なトレンドを持っているので選びません。

私は試していません。既成の素材がたくさんあったので、すべてMatlabでやったのですが、Matlabのライセンスが消えてしまい、今日になってようやく使えるようになったのです...。が、これ以上この話題に触れることはないだろう。

問題は周期性にあり、それは存在しないし、これからも存在しない。SSA、フーリエ、MLPニューラルネットワークなど、どんな手法も、入力データで見つかった周期性が将来も続くことを意味する。残念だが、価格系列にはそんなものはない。もし周期性を見つけることが可能なら、何度も繰り返すが、MTに付属する標準のインディケータは最新のMatlabよりうまくいくはずだ)))


マキシム・ドミトリエフスキー

おぉ...デートの分析方法についての記事

これからコツを掴んでいく人へ :)心拍数を測定する時計のような簡単な例で、市場向けのアプリケーションを翻訳することを考えています。

https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98

100％正確とは言えませんが、現実のデータが完璧であることはありませんし、適切なモデルを使えば、ノイズの多いデータから有用な知識を抽出することも可能なのです

入力データ（価格シリーズ）をさらに分析するために変換する方法についての記事であれば、夜にでも読んでみよう。

1...115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169...3399
新しいコメント