アレクセイ・ニコラエフ

真の専門家のために -フィトン（phyton)

:Dは注目しなかった

最近、笑うとお腹が痛くなるんです )
welimorn:
皆さん、こんにちは。mql5から.pyファイルを実行する方法について、いくつかのアドバイス、正しい方向へのヘルプを与えることができますか？もしかしたら、誰かがスクリプトリナや関数を持っているかもしれません。長い、ファイルを通してのコミュニケーションをさせる。あれば大変ありがたい)

mt5のmeta editorのincludeフォルダに、win apiの例があります。

具体的に何を経由したかは覚えていませんが、process createやshell executeのようなものです。

また、スクリプトを 使用することもできます。

Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  www.metatrader5.com
Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности можно легко применять и в торговой платформе, благодаря модулю для интеграции с Python. Быстро и удобно получайте биржевую информацию из торговой платформы для последующего анализа средствами Python...
 
マキシム・ドミトリエフスキー

mt5のmeta-editorのincludeフォルダにwin apiの例があります。

正確には覚えていませんが、プロセス作成とかシェル実行のようなものです。

スクリプトを使用することもできますが、私は試したことがありません

ありがとうございました。mqlスクリプトでは、ファイルを 開く機会を待っているループが見られました。

   while(1)
     {
      string time  = TimeToString(TimeCurrent());
      int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);
      if(h==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Файл занят другой программой!");
        }
      if(h!=INVALID_HANDLE)
        {
         FileWrite(h,time);
         FileClose(h);
         break;
        }
     }

また、pythonでは、同じ機能を実行する例外を含むループを見ました。

while True:

    try:
        myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r')
    except IOError:
        continue

    with myfile as f:
        rez = f.read()
        if rez != old_rez:
            print(rez)
        old_rez = rez

テスターでも全て動きます。

welimorn:

ありがとうございました。mqlスクリプトの中で、ファイルを開く 機会を待つループを見ました。

そして、pythonでは、同じ機能を実行する例外を含むループを書きます。

テスターでも、すべて動作します。

情報を転送する必要がある場合 - python apiを使用すると、ターミナルからさまざまなものを取得したり、トランザクションを開いたりすることができます。

ちなみに、テスター用のファイル経由でも面白いですが、SSDを壊さないことが最大のポイントです )

 

Rでneuralnetライブラリを使ってニューラルネットワークを学習してみた。

質問は2つあります。

  1. 学習したネットワークを 保存・読み込みする方法を教えてください。
  2. 入力ニューロンがネットワークの性能に与える影響を評価するにはどうしたらよいでしょうか？（このスレッドの5ページ目に、そのような入力の評価を描いた絵があります。）
 
Igor_Gagarin:

Rでneuralnetライブラリを使ってニューラルネットワークを学習してみた。

質問は2つあります。

  1. 学習したネットワークを保存・読み込みする方法を教えてください。
  2. 入力ニューロンがネットワークの性能に与える影響を評価するにはどうしたらよいでしょうか？（このスレッドの5ページ目に、そのような入力の評価を描いた絵があります。）

1.

model.rdsを作成するか、パスを書き込んでください。

saveRDS(model, "model.rds")      # сохранить
my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить
出典


2.

特徴の重要性をどう評価するかということであれば、 NeuralNetToolsの パッケージを見れば、例に明確に書いてありますよ。

純粋な形でのアクティブラーニングはうまくいかなかった。私のアイデアは、より強固なものになったのですが......。アクティブラーニングはとりあえず捨てました。発想は面白いのですが、引用を引きずらない。pipsを引きずってしまうようです。

この パッケージをポチッとな。

modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation
  • modal-python.readthedocs.io
Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built...
 
マキシム・ドミトリエフスキー

情報を転送する必要がある場合 - pythonのAPIは、ターミナルからさまざまなものを取得することができ、あなたは取引を開くことができます

ちなみに、そうですね...テスターとしては、ファイル経由が面白いです、SSDを壊さないのがポイントです)

Pythonのapiを意識しています。ここでは、テスターでモデルを動作させるというアイデアを紹介します。すでにスキルテスターはいくつか作っていて、どれもいい感じなのですが、今度はMT用のテスターで走らせないと期待できません)))

welimorn:

ピトーは意識しています。テスターでモデルを動かすというのは、こういうことなんです。ブッシュテスターを作りました、大丈夫です、今度はMT用のテスターで動かして期待したいです)))

バスト以外のモデルは？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ブーストではなく、他のモデル？ mqlのスパーリングの難しさは何ですか？

2次元の超精密kerasネットワークで分類器を持っています。入力はmatplotlibで積まれた引用文のグラフ表示です。各ポジションでのスプレッドを考慮した私のテスターでは、すべてがうまくいっています。2020年に向けたテスト

keras2cppを使ってmqlとペアリングしてみたが、うまくいかなかった。そこで、ファイルを使うことにしました。どうせ全部遅いんだから))、ファイル経由で通信しても差支えない。

