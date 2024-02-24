トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2233 1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399 新しいコメント 削除済み 2020.12.08 17:44 #22321 アレクセイ・ニコラエフ： 真の専門家のために -フィトン（phyton):Dは注目しなかった 最近、笑うとお腹が痛くなるんです ) 削除済み 2020.12.08 18:15 #22322 welimorn: 皆さん、こんにちは。mql5から.pyファイルを実行する方法について、いくつかのアドバイス、正しい方向へのヘルプを与えることができますか？もしかしたら、誰かがスクリプトリナや関数を持っているかもしれません。長い、ファイルを通してのコミュニケーションをさせる。あれば大変ありがたい) mt5のmeta editorのincludeフォルダに、win apiの例があります。 具体的に何を経由したかは覚えていませんが、process createやshell executeのようなものです。 また、スクリプトを 使用することもできます。 Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности можно легко применять и в торговой платформе, благодаря модулю для интеграции с Python. Быстро и удобно получайте биржевую информацию из торговой платформы для последующего анализа средствами Python... iwelimorn 2020.12.08 20:06 #22323 マキシム・ドミトリエフスキー： mt5のmeta-editorのincludeフォルダにwin apiの例があります。正確には覚えていませんが、プロセス作成とかシェル実行のようなものです。スクリプトを使用することもできますが、私は試したことがありません ありがとうございました。mqlスクリプトでは、ファイルを 開く機会を待っているループが見られました。 while(1) { string time = TimeToString(TimeCurrent()); int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON); if(h==INVALID_HANDLE) { Print("Файл занят другой программой!"); } if(h!=INVALID_HANDLE) { FileWrite(h,time); FileClose(h); break; } } また、pythonでは、同じ機能を実行する例外を含むループを見ました。 while True: try: myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r') except IOError: continue with myfile as f: rez = f.read() if rez != old_rez: print(rez) old_rez = rez テスターでも全て動きます。 削除済み 2020.12.08 20:14 #22324 welimorn: ありがとうございました。mqlスクリプトの中で、ファイルを開く 機会を待つループを見ました。そして、pythonでは、同じ機能を実行する例外を含むループを書きます。テスターでも、すべて動作します。 情報を転送する必要がある場合 - python apiを使用すると、ターミナルからさまざまなものを取得したり、トランザクションを開いたりすることができます。 ちなみに、テスター用のファイル経由でも面白いですが、SSDを壊さないことが最大のポイントです ) Igor_Gagarin 2020.12.08 20:50 #22325 Rでneuralnetライブラリを使ってニューラルネットワークを学習してみた。 質問は2つあります。 学習したネットワークを 保存・読み込みする方法を教えてください。 入力ニューロンがネットワークの性能に与える影響を評価するにはどうしたらよいでしょうか？（このスレッドの5ページ目に、そのような入力の評価を描いた絵があります。） mytarmailS 2020.12.08 21:33 #22326 Igor_Gagarin: Rでneuralnetライブラリを使ってニューラルネットワークを学習してみた。 質問は2つあります。 学習したネットワークを保存・読み込みする方法を教えてください。 入力ニューロンがネットワークの性能に与える影響を評価するにはどうしたらよいでしょうか？（このスレッドの5ページ目に、そのような入力の評価を描いた絵があります。） 1.model.rdsを作成するか、パスを書き込んでください。saveRDS(model, "model.rds") # сохранить my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить 出典 2.特徴の重要性をどう評価するかということであれば、 NeuralNetToolsの パッケージを見れば、例に明確に書いてありますよ。 削除済み 2020.12.09 08:22 #22327 純粋な形でのアクティブラーニングはうまくいかなかった。私のアイデアは、より強固なものになったのですが......。アクティブラーニングはとりあえず捨てました。発想は面白いのですが、引用を引きずらない。pipsを引きずってしまうようです。 この パッケージをポチッとな。 modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation modal-python.readthedocs.io Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built... iwelimorn 2020.12.09 08:27 #22328 マキシム・ドミトリエフスキー： 情報を転送する必要がある場合 - pythonのAPIは、ターミナルからさまざまなものを取得することができ、あなたは取引を開くことができますちなみに、そうですね...テスターとしては、ファイル経由が面白いです、SSDを壊さないのがポイントです) Pythonのapiを意識しています。ここでは、テスターでモデルを動作させるというアイデアを紹介します。すでにスキルテスターはいくつか作っていて、どれもいい感じなのですが、今度はMT用のテスターで走らせないと期待できません))) 削除済み 2020.12.09 09:16 #22329 welimorn: ピトーは意識しています。テスターでモデルを動かすというのは、こういうことなんです。ブッシュテスターを作りました、大丈夫です、今度はMT用のテスターで動かして期待したいです))) バスト以外のモデルは？ iwelimorn 2020.12.09 11:09 #22330 マキシム・ドミトリエフスキー： ブーストではなく、他のモデル？ mqlのスパーリングの難しさは何ですか？ 2次元の超精密kerasネットワークで分類器を持っています。入力はmatplotlibで積まれた引用文のグラフ表示です。各ポジションでのスプレッドを考慮した私のテスターでは、すべてがうまくいっています。2020年に向けたテスト keras2cppを使ってmqlとペアリングしてみたが、うまくいかなかった。そこで、ファイルを使うことにしました。どうせ全部遅いんだから))、ファイル経由で通信しても差支えない。 1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
真の専門家のために -フィトン（phyton)
:Dは注目しなかった最近、笑うとお腹が痛くなるんです )
皆さん、こんにちは。mql5から.pyファイルを実行する方法について、いくつかのアドバイス、正しい方向へのヘルプを与えることができますか？もしかしたら、誰かがスクリプトリナや関数を持っているかもしれません。長い、ファイルを通してのコミュニケーションをさせる。あれば大変ありがたい)
mt5のmeta editorのincludeフォルダに、win apiの例があります。
具体的に何を経由したかは覚えていませんが、process createやshell executeのようなものです。
また、スクリプトを 使用することもできます。
ありがとうございました。mqlスクリプトでは、ファイルを 開く機会を待っているループが見られました。
また、pythonでは、同じ機能を実行する例外を含むループを見ました。
テスターでも全て動きます。
情報を転送する必要がある場合 - python apiを使用すると、ターミナルからさまざまなものを取得したり、トランザクションを開いたりすることができます。
ちなみに、テスター用のファイル経由でも面白いですが、SSDを壊さないことが最大のポイントです )
Rでneuralnetライブラリを使ってニューラルネットワークを学習してみた。
質問は2つあります。
1.
model.rdsを作成するか、パスを書き込んでください。出典
2.
特徴の重要性をどう評価するかということであれば、 NeuralNetToolsの パッケージを見れば、例に明確に書いてありますよ。
純粋な形でのアクティブラーニングはうまくいかなかった。私のアイデアは、より強固なものになったのですが......。アクティブラーニングはとりあえず捨てました。発想は面白いのですが、引用を引きずらない。pipsを引きずってしまうようです。
この パッケージをポチッとな。
Pythonのapiを意識しています。ここでは、テスターでモデルを動作させるというアイデアを紹介します。すでにスキルテスターはいくつか作っていて、どれもいい感じなのですが、今度はMT用のテスターで走らせないと期待できません)))
2次元の超精密kerasネットワークで分類器を持っています。入力はmatplotlibで積まれた引用文のグラフ表示です。各ポジションでのスプレッドを考慮した私のテスターでは、すべてがうまくいっています。2020年に向けたテスト
keras2cppを使ってmqlとペアリングしてみたが、うまくいかなかった。そこで、ファイルを使うことにしました。どうせ全部遅いんだから))、ファイル経由で通信しても差支えない。