トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1005

Alexander_K2 2018.07.06 15:26 #10041 マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2018.07.06 15:34 #10042

Alexander_K2 2018.07.06 15:43 #10043

Грааль 2018.07.06 15:57 #10044

Aleksey Nikolayev 2018.07.06 16:10 #10045

Renat Akhtyamov 2018.07.06 17:06 #10046

Mihail Marchukajtes 2018.07.06 17:07 #10047

Gramazeka1 2018.07.06 17:30 #10048 トラブル時に混乱しないように、同じアバターをつけたのですが...。

削除済み 2018.07.06 18:37 #10049

forexman77 2018.07.06 19:56 #10050
もし、BPの変革に本当のパターンがあれば、今でも動いているはずです。
いくら結果にこだわっても、暴露する人は他にいない :)
私もそう思います。アリョーシャは巧みに霧を出し、逃げ切った。
しかし、彼のスピーチの中で、心に響くものがあった。例えば、"ランダムウォークで100％、指数、生地... "のようなものです。落ち着きません :)))
しかし、フラクタルはこれまで市場に出回っていた :) ただ、それを自動化する方法がわからない。
来週には倒立自己回帰を使った予測式を完成させようと思います。 あなたのトピックにも書きましたが
改めてそう思います。
マックス待ってます。結果が出ないと、すべてが台無しになってしまうし、例えばマカー・イワノビッチの信号を受信 する方が簡単なんです。
何がしたいんだ...特にVCソフトのフォーラムで？
特に証券会社のソフトウェアのフォーラムで、何を期待していますか？
例えば、BPの非定常チャンクをスキップする。
私の考えでは、これが最大のポイントで、シリーズを文房具の塊に分解することです。一つの方法として考えられるのは、分解問題を解くことである。このテーマに関するShiryaevの小さな論文（ちなみに彼はKolmogorovの弟子で、有名な2巻の本の 著者である）。
きっと、誰かがMOを使って解決したのでしょう。
要するに、CLOSE[i]-OPEN[i]という値は、インクリメントの合計にほかならないのである。
畳み掛けるように
つまり、運動の微分
価格加速度、モメンタム
が、すでにあったのですが、そうならないように...。
勉強はあきらめたので、もう一つ面白い機能を紹介します。
CLOSE[i-1]-OPEN[i] == 0?(MT4用)
どうですか？
グラマゼカ1が俺の名前に隠れてるとか意味わからん。でどうなんだろう......？
冗談です、私は全部...。Я!!!!
レシェトフの作品を知っている人は多いと思いますが、彼のコンセプトを完全に理解した人はいません。彼の作品のポイントのひとつは、シェプリーの公理にこだわっていることです。正直なところ、私自身もその中を泳いでいるようなものなのだが、簡単に言えば、ネットワーク多項式の重み係数の和が1、つまりマイナス1になっているのである。したがって、オプティマイザのタスクは、0から1の範囲に分布するネットワークの係数を見つけることです。どの長さの多項式であるかは重要ではなく、係数の合計が1に等しいことが重要であり、非情報的標識を学習に含めると、情報的予測変数の係数のために、その係数のリソース（リソースは0から1に制限されています）が割り当てられ、重要度が下がります。そのため、このアルゴリズムは、データの前処理に要求される。これらをきれいにすればするほど、AOSでのトレーニング結果やモデルの操作性が向上します。私の知る限り、RのパッケージやネットワークセットでShepleyの公理を使用しているものはない。それゆえ、このような結果に...。
"本を燃やすのではなく、まず本を読むことを学ぶべき" このスレの代表者は誰も作品の本質に踏み込もうとしなかったということです。表面的に見て、うまく机の引き出しに放り込んで......。IMHO!!!!!!!
だからこそ、ディプラーニングをするのです。異なるツールやフラクタルはすべてを食いつぶしてしまうからです。メインはテンソルでのネットワークのアーキテクチャです。
そうです、適切なアーキテクチャを選択することで、以下のようなことが可能になります。
例えば、すべてのExpertAdvisorで 2倍以上の改善効果が得られていますし、どのデータを提出しても平均的な改善効果が維持されています。結局、価格とBP換算値だけ与えておけばいいというのは馬鹿げていて、実質的には何の役にも立っていない。
まず、フラクタルというのは、画像のような指標なのか、それとも数学的なモデルなのか、判断する必要がありますね。
インジケータであれば、mcl4は少なくとも100本のバーを左右に計算します。