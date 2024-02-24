トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 998

ユーリイ・アサウレンコ
変な意見)なぜ、そうしなければならないのか？

これらは、ティックBPを指数関数的に間引いた後のグラフである。ご覧のように、昼も夜も分散はほぼ一定です。

 
Alexander_K2 です。

うーん、どうなんだろう。f(t)-R(f(t))はすでにかなりの定常級数です。
Zy R with cover ^ わかりますか？
 
ユーリイ・アサウレンコ
これはどのような機能なのでしょうか？

 
Alexander_K2 です。

初期のBPをある程度「間引く」ことで、限りなく定常的なプロセスに近づけることができるという意見もある。

単純な反例としては、トレンドが突然反対方向（トップやトラフ）に変化することが挙げられるように思います。ここで、間引きはどのように役立つのでしょうか？

 
レナト・アフティアモフ

この機能は何ですか？

私の理解では、BP自身からそのフーリエ像を引いたものが

 
アレクセイ・ニコラエフ

取り組んでいるところです。これは簡単なことではありませんが、初期BPとの連携は良い解決策とは言えません。

 
Alexander_K2 です。

BP本体からそのフーリエ像を除いたものですね。

それが頭に入ってこない...。

二頭のラクダが飛ぶように...

一服の清涼剤


 
ユーリイ・アサウレンコ
害もないでしょう)。トレンド成分を除けば、 市場は定常 状態にある。エクセルで簡単に確認できます。
配信の種類は別の曲です)

ARCHのエフェクトはどうなったのでしょうか？その数は100以上？そして、終わりの見えないものは？

 
Alexander_K2 です。

私の理解では、BPそのものからそのフーリエ像を引いたものです

しかも量子工学とか言ってるし(( R Fourierっていつだっけ？
 
Alexander_K2 です。

取り組んでいるところです。簡単なことではありませんが、初期のBPだけで仕事をするのは正しい解決策とは思えません。

非定常性に気づかないというのも、ありえないことです。標準的な選択肢として、初期系列を高速定常過程と低速非定常過程の重ね合わせとして表現することが考えられます。

