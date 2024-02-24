トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1007 1...100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.07.06 20:36 #10061 FXMAN77 です。今、考えていたのは、さらに履歴を蓄積して、それぞれのパターンを確認すれば、時間はかかるが、アワーマーカーですぐにカウントされるのではないか、ということです。ローソク足のパターン分析ということですか？ ここからがキモなのですが...。 例えば、4時間足で100ポイント上昇し、2回目の4時間足で100ポイント後退したとします。 レールが敷かれる 証券会社2社のサーバータイムの差を1時間とします。 この2本のローソク足を1本と2本のDTで描画します .........。 forexman77 2018.07.06 20:42 #10062 レナト・アフティアモフローソク足パターン分析とはどういう意味ですか？ ここからが本題です。 4時間で100pips上昇し、2回目の4時間の始まりで同じ100pipsを戻したとします。 例えば、2つの証券会社のサーバータイムに1時間の差があるとします。 この2本のローソク足を1本と2本のDTで描画する...........................。チャートパターンというのがわからない。例えば、このようなV字型の谷を探します。 歴史の中にそんなパータンを見出す。 しかし、中には全く似ていないものもあります。少しですが、そんなこともあります。 レールは最もシンプルなものです。なんでみんなそんなに憧れるんだろう...。ろうそくの火が消えただけじゃね？ Renat Akhtyamov 2018.07.06 20:46 #10063 forexman77: なんていうんだろう、グラフィカルな形なんだろう。例えば、こんな感じのV字の谷を探しています。歴史の中にこういうパターンがあるんです。でも、中には全く同じに見えないものもあります。これらのパターンに多くの時間を費やした人たちを見れば、わかると思います。 ネット上ではローソク足分析の 耽溺が多いですね。 私個人としては - パス、パスの冒頭で私は私が少し上に書いた何かに遭遇したため Dr. Trader 2018.07.06 21:17 #10064 オルガ・シェレミーミーシャ、私は議論しているわけではないんだ。私が何か間違っているのかもしれない。しかし、私はこの支店に、このジャンルの本当の危機を感じています。 私はVisSim用のNeuralNetパッケージというクールなものを手にしているのですが、それに触れるのさえ怖いのです。 私の支店では拡散プロセスについて何か知っているとしたら、ここでは読んで学ばなければならない。何を学べばいいのか？あの「もうダメだ、ニューラルネットワークは使えない...」と？月々＋1％でもいいから、プラスのシグナルを出す人が最低1人必要。私を含め、本当に多くの人に感動を与えてくれるはずです。格言から退廃的な感情を拾ったんですね。そんなに悪くはないんですけどね。 プロフィールにシグナルを表示しています。隠れ層が1つのニューロンは、新しいH1バーで{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; など}を返します。そして、それをもとに次のリターンを予測し、予測されたリターンがプラスかマイナスかによって、EAがロングまたはショートで取引を開始します。Expert Advisorもシンプル、戦略もシンプル、すべてが最小限のものでありながら、スプレッドを打ち負かすのに十分なものです。取引開始から5週間が経ちますが、まだ残高は減っていません。 すでにこのスレッドで何十回も誰かが言っているように、そのような信号はニューロニクスや森を使えば、2、3晩で作れるのです。実際に利益を得るためには、数週間（数ヶ月）かけて、良いターゲットと予測因子（mt5の指標も有効）を作成し、それに基づいて神経回路を訓練する必要があります。 p.s.泣き言を信じてはいけない。このトピックのヒントはとてもスマートで、誰かの「ファイ」を信用するのではなく、自分でチェックすべきものです。伝統的に、最も賢いアドバイスが最も根拠のない批判を受ける（有料の販売店-評論家ピクシー？） p.p.s ちょっとした数学の話です。これはシグナルからのトレードの写真です。もし時系列open[]がマルコフ型であれば、次のローソクの色を推測する試みは不可能であろう。309回の取引で、それぞれ平均-0.04セント（スプレッド）、つまり-12ユーロの利益を得ることができます。そして、11回連続で利益が出る取引は、0.5^11の確率で可能である。 このシグナルには、利益が出ているものと、利益の出ている案件が長く続いているものがあります。本当にマルコフプロセスなのかと疑問に思うほどです。 Alexander_K2 2018.07.06 21:32 #10065 Dr.トレーダーマキシマムから退廃的な姿勢を感じ取ったのかそんなに悪くはないんですけどね。 プロフィールにシグナルを表示しています。隠れ層が1つのニューロンは、新しいH1バーで{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; など}を返します。そして、それをもとに次のリターンを予測し、予測されたリターンがプラスかマイナスかによって、EAがロングまたはショートで取引を開始します。Expert Advisorもシンプル、戦略もシンプル、すべてが最小限のものでありながら、スプレッドを打ち負かすのに十分なものです。取引開始から5週間が経ちますが、まだ残高は減っていません。 すでにこのスレッドで何十回も誰かが言っているように、そのような信号はニューロニクスや森を使えば、2、3晩で作れるのです。実際に利益を得るためには、数週間（数ヶ月）かけて、良いターゲットと予測因子（mt5の指標も有効かもしれません）を作成し、それに基づいて神経科学を訓練する必要があります。 p.s.泣き言を信じてはいけない。このトピックのヒントはとてもスマートで、誰かの「ファイ」を信用するのではなく、自分でチェックすべきものです。昔から、ここでの賢いアドバイスは根拠のない批判を受ける（有料販売店の批判の呪い？） p.p.s ちょっとした数学の話です。これは、シグナルからのトレードの様子です。もし時系列open[]がマルコフ型であれば、次のローソクの色を推測する試みは不可能であろう。309回の取引で、それぞれ平均-0.04セント（スプレッド）、つまり-12ユーロの利益を得ることができます。そして、11回連続で利益が出る取引は、0.5^11の確率で可能である。 シグナルには、利益と長い連続した利益のある取引の両方が含まれています。それが本当にマルコフ過程なのかどうか、実感する必要がある。ドク、よくやった。 ブラボーと言いたいくらいです。そして、使っているアルゴリズムも正しい。 プロセス...ここではそれが全てです。予測のためには、「記憶」、つまり現在の値が前回の値に依存することが必要です。私の戦略には、数学的期待値に戻るOrnstein-Uhlenbeck過程に似たマルコフ過程が必要なのです。 実は、この枝でも私の枝でも、「マルコフ性／非マルコフ性」（「記憶なし」／「記憶あり」、定常／非定常）というキーが必要なのです。 その鍵が見つかったようです。入札の結果次第で、今月中に明らかになる予定です。 削除済み 2018.07.06 21:48 #10066 Sanychの非現実的なティックでのマーチンゲールとAleshenkaの負の誤差に続いて、ここに聖杯が 登場します。 通常の戦略はどこにあるのでしょうか？ Aleksey Nikolayev 2018.07.06 22:00 #10067 Dr.トレーダーp.p.s ちょっとした数学の話です。これは、シグナルからのトレードの様子です。もし時系列open[]がマルコフ型であれば、次のローソクの色を推測する試みは不可能であろう。309回の取引で、それぞれ平均-0.04セント（スプレッド）、つまり-12ユーロの利益を得ることができます。そして、11回連続で利益が出る取引は、0.5^11の確率で可能でしょう。しかし、シグナルには利益と長い連続取引の両方が含まれています。本当にマルコフ過程なのか、考える必要があります。マルコフの定義がよくわからないのですが、通常の定義とはちょっと違うような気がします。例えば、トレンド（写真のようなもの）とマルコフはかなり親和性が高いです。 このような系列では（対称的なさまでも）その確率は高くなる（初等組合せ論分野からの問題）。 Renat Akhtyamov 2018.07.06 22:23 #10068 Dr.トレーダーこのスレッドで何十回も言われているように、このような信号はニューロニクスや森を使えば、数晩で作ることができる。実際に利益を得るためには、数週間（数ヶ月）かけて良いターゲットと予測因子（mt5の指標も有効です）を作成し、それに基づいて神経回路を訓練する必要があります。ドク、見習うべきはそれではない 2週間分の作品を見せてください СанСаныч Фоменко 2018.07.07 09:54 #10069 マキシム・ドミトリエフスキーSanychの非現実的なティックでのマーチンゲールと Aleshenkaの負の誤差に続いて、ここに聖杯が登場します。 通常の戦略はどこにあるのでしょうか？またレッテルを貼っているのか。そろそろやめてもいいのでは？ 削除済み 2018.07.07 09:56 #10070 サンサニッチ・フォメンコまたレッテルを貼っているのか。そろそろやめようかな。無理です、半分冗談だと思ってください、怒っているわけではありません ) 1...100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今、考えていたのは、さらに履歴を蓄積して、それぞれのパターンを確認すれば、時間はかかるが、アワーマーカーですぐにカウントされるのではないか、ということです。
ローソク足のパターン分析ということですか？
ここからがキモなのですが...。
例えば、4時間足で100ポイント上昇し、2回目の4時間足で100ポイント後退したとします。
レールが敷かれる
証券会社2社のサーバータイムの差を1時間とします。
この2本のローソク足を1本と2本のDTで描画します .........。
チャートパターンというのがわからない。例えば、このようなV字型の谷を探します。
歴史の中にそんなパータンを見出す。
しかし、中には全く似ていないものもあります。少しですが、そんなこともあります。レールは最もシンプルなものです。なんでみんなそんなに憧れるんだろう...。ろうそくの火が消えただけじゃね？
なんていうんだろう、グラフィカルな形なんだろう。例えば、こんな感じのV字の谷を探しています。
歴史の中にこういうパターンがあるんです。
でも、中には全く同じに見えないものもあります。
これらのパターンに多くの時間を費やした人たちを見れば、わかると思います。
ネット上ではローソク足分析の 耽溺が多いですね。
私個人としては - パス、パスの冒頭で私は私が少し上に書いた何かに遭遇したため
ミーシャ、私は議論しているわけではないんだ。私が何か間違っているのかもしれない。しかし、私はこの支店に、このジャンルの本当の危機を感じています。
私はVisSim用のNeuralNetパッケージというクールなものを手にしているのですが、それに触れるのさえ怖いのです。
私の支店では拡散プロセスについて何か知っているとしたら、ここでは読んで学ばなければならない。何を学べばいいのか？あの「もうダメだ、ニューラルネットワークは使えない...」と？月々＋1％でもいいから、プラスのシグナルを出す人が最低1人必要。私を含め、本当に多くの人に感動を与えてくれるはずです。
格言から退廃的な感情を拾ったんですね。そんなに悪くはないんですけどね。
プロフィールにシグナルを表示しています。隠れ層が1つのニューロンは、新しいH1バーで{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; など}を返します。そして、それをもとに次のリターンを予測し、予測されたリターンがプラスかマイナスかによって、EAがロングまたはショートで取引を開始します。
Expert Advisorもシンプル、戦略もシンプル、すべてが最小限のものでありながら、スプレッドを打ち負かすのに十分なものです。取引開始から5週間が経ちますが、まだ残高は減っていません。
すでにこのスレッドで何十回も誰かが言っているように、そのような信号はニューロニクスや森を使えば、2、3晩で作れるのです。実際に利益を得るためには、数週間（数ヶ月）かけて、良いターゲットと予測因子（mt5の指標も有効）を作成し、それに基づいて神経回路を訓練する必要があります。
p.s.泣き言を信じてはいけない。このトピックのヒントはとてもスマートで、誰かの「ファイ」を信用するのではなく、自分でチェックすべきものです。伝統的に、最も賢いアドバイスが最も根拠のない批判を受ける（有料の販売店-評論家ピクシー？）
p.p.s ちょっとした数学の話です。これはシグナルからのトレードの写真です。もし時系列open[]がマルコフ型であれば、次のローソクの色を推測する試みは不可能であろう。309回の取引で、それぞれ平均-0.04セント（スプレッド）、つまり-12ユーロの利益を得ることができます。そして、11回連続で利益が出る取引は、0.5^11の確率で可能である。
このシグナルには、利益が出ているものと、利益の出ている案件が長く続いているものがあります。本当にマルコフプロセスなのかと疑問に思うほどです。
ドク、よくやった。
ブラボーと言いたいくらいです。そして、使っているアルゴリズムも正しい。
プロセス...ここではそれが全てです。予測のためには、「記憶」、つまり現在の値が前回の値に依存することが必要です。私の戦略には、数学的期待値に戻るOrnstein-Uhlenbeck過程に似たマルコフ過程が必要なのです。
実は、この枝でも私の枝でも、「マルコフ性／非マルコフ性」（「記憶なし」／「記憶あり」、定常／非定常）というキーが必要なのです。
その鍵が見つかったようです。入札の結果次第で、今月中に明らかになる予定です。
マルコフの定義がよくわからないのですが、通常の定義とはちょっと違うような気がします。例えば、トレンド（写真のようなもの）とマルコフはかなり親和性が高いです。
このような系列では（対称的なさまでも）その確率は高くなる（初等組合せ論分野からの問題）。
ドク、見習うべきはそれではない
2週間分の作品を見せてください
またレッテルを貼っているのか。そろそろやめてもいいのでは？
無理です、半分冗談だと思ってください、怒っているわけではありません )