FXMAN77 です。

今、考えていたのは、さらに履歴を蓄積して、それぞれのパターンを確認すれば、時間はかかるが、アワーマーカーですぐにカウントされるのではないか、ということです。

ローソク足のパターン分析ということですか？

ここからがキモなのですが...。

例えば、4時間足で100ポイント上昇し、2回目の4時間足で100ポイント後退したとします。

レールが敷かれる

証券会社2社のサーバータイムの差を1時間とします。

この2本のローソク足を1本と2本のDTで描画します .........。

 
レナト・アフティアモフ

ローソク足パターン分析とはどういう意味ですか？

ここからが本題です。

4時間で100pips上昇し、2回目の4時間の始まりで同じ100pipsを戻したとします。

例えば、2つの証券会社のサーバータイムに1時間の差があるとします。

この2本のローソク足を1本と2本のDTで描画する...........................。

チャートパターンというのがわからない。例えば、このようなV字型の谷を探します。

歴史の中にそんなパータンを見出す。

しかし、中には全く似ていないものもあります。少しですが、そんなこともあります。

レールは最もシンプルなものです。なんでみんなそんなに憧れるんだろう...。ろうそくの火が消えただけじゃね？
 
forexman77:

なんていうんだろう、グラフィカルな形なんだろう。例えば、こんな感じのV字の谷を探しています。

歴史の中にこういうパターンがあるんです。

でも、中には全く同じに見えないものもあります。

これらのパターンに多くの時間を費やした人たちを見れば、わかると思います。

ネット上ではローソク足分析の 耽溺が多いですね。

私個人としては - パス、パスの冒頭で私は私が少し上に書いた何かに遭遇したため

 
オルガ・シェレミー

ミーシャ、私は議論しているわけではないんだ。私が何か間違っているのかもしれない。しかし、私はこの支店に、このジャンルの本当の危機を感じています。

私はVisSim用のNeuralNetパッケージというクールなものを手にしているのですが、それに触れるのさえ怖いのです。

私の支店では拡散プロセスについて何か知っているとしたら、ここでは読んで学ばなければならない。何を学べばいいのか？あの「もうダメだ、ニューラルネットワークは使えない...」と？月々＋1％でもいいから、プラスのシグナルを出す人が最低1人必要。私を含め、本当に多くの人に感動を与えてくれるはずです。

格言から退廃的な感情を拾ったんですね。そんなに悪くはないんですけどね。

プロフィールにシグナルを表示しています。隠れ層が1つのニューロンは、新しいH1バーで{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; など}を返します。そして、それをもとに次のリターンを予測し、予測されたリターンがプラスかマイナスかによって、EAがロングまたはショートで取引を開始します。

Expert Advisorもシンプル、戦略もシンプル、すべてが最小限のものでありながら、スプレッドを打ち負かすのに十分なものです。取引開始から5週間が経ちますが、まだ残高は減っていません。

すでにこのスレッドで何十回も誰かが言っているように、そのような信号はニューロニクスや森を使えば、2、3晩で作れるのです。実際に利益を得るためには、数週間（数ヶ月）かけて、良いターゲットと予測因子（mt5の指標も有効）を作成し、それに基づいて神経回路を訓練する必要があります。

p.s.泣き言を信じてはいけない。このトピックのヒントはとてもスマートで、誰かの「ファイ」を信用するのではなく、自分でチェックすべきものです。伝統的に、最も賢いアドバイスが最も根拠のない批判を受ける（有料の販売店-評論家ピクシー？）

p.p.s ちょっとした数学の話です。これはシグナルからのトレードの写真です。もし時系列open[]がマルコフ型であれば、次のローソクの色を推測する試みは不可能であろう。309回の取引で、それぞれ平均-0.04セント（スプレッド）、つまり-12ユーロの利益を得ることができます。そして、11回連続で利益が出る取引は、0.5^11の確率で可能である。
このシグナルには、利益が出ているものと、利益の出ている案件が長く続いているものがあります。本当にマルコフプロセスなのかと疑問に思うほどです。

 
Dr.トレーダー

ドク、よくやった。

ブラボーと言いたいくらいです。そして、使っているアルゴリズムも正しい。

プロセス...ここではそれが全てです。予測のためには、「記憶」、つまり現在の値が前回の値に依存することが必要です。私の戦略には、数学的期待値に戻るOrnstein-Uhlenbeck過程に似たマルコフ過程が必要なのです。

実は、この枝でも私の枝でも、「マルコフ性／非マルコフ性」（「記憶なし」／「記憶あり」、定常／非定常）というキーが必要なのです。

その鍵が見つかったようです。入札の結果次第で、今月中に明らかになる予定です。

Sanychの非現実的なティックでのマーチンゲールとAleshenkaの負の誤差に続いて、ここに聖杯が 登場します。

通常の戦略はどこにあるのでしょうか？

 
Dr.トレーダー

p.p.s ちょっとした数学の話です。これは、シグナルからのトレードの様子です。もし時系列open[]がマルコフ型であれば、次のローソクの色を推測する試みは不可能であろう。309回の取引で、それぞれ平均-0.04セント（スプレッド）、つまり-12ユーロの利益を得ることができます。そして、11回連続で利益が出る取引は、0.5^11の確率で可能でしょう。

しかし、シグナルには利益と長い連続取引の両方が含まれています。本当にマルコフ過程なのか、考える必要があります。

マルコフの定義がよくわからないのですが、通常の定義とはちょっと違うような気がします。例えば、トレンド（写真のようなもの）とマルコフはかなり親和性が高いです。

このような系列では（対称的なさまでも）その確率は高くなる（初等組合せ論分野からの問題）。

 
Dr.トレーダー

このスレッドで何十回も言われているように、このような信号はニューロニクスや森を使えば、数晩で作ることができる。実際に利益を得るためには、数週間（数ヶ月）かけて良いターゲットと予測因子（mt5の指標も有効です）を作成し、それに基づいて神経回路を訓練する必要があります。

ドク、見習うべきはそれではない

2週間分の作品を見せてください

 
マキシム・ドミトリエフスキー

Sanychの非現実的なティックでのマーチンゲールと Aleshenkaの負の誤差に続いて、ここに聖杯が登場します。

通常の戦略はどこにあるのでしょうか？

またレッテルを貼っているのか。そろそろやめてもいいのでは？

サンサニッチ・フォメンコ

またレッテルを貼っているのか。そろそろやめようかな。

無理です、半分冗談だと思ってください、怒っているわけではありません )

