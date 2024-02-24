トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 499 1...492493494495496497498499500501502503504505506...3399 新しいコメント Andrey Kisselyov 2017.10.03 20:11 #4981 マキシム・ドミトリエフスキー私の考えでは、一部のサービス機能を除いて、誰もこれらのコードを必要としないので、誰もが自分のために何かをするのに忙しいのです。これは知識の完成度のヒエラルキーの結果であり、キリンに通じるものがカバには通じず、その逆もまた然りである。だからこそ、小学校から学術機関まで、知識の完成度によって教育の種類が分かれているのである。 謹んで forexman77 2017.10.03 22:10 #4982 このパーセトロンの図を見ました。通常、加算器は1つですが、3つあります。では、活性化ニューロンは3つあるのですね。MQL4でそうしました。 a1 = iAC(Symbol(), 0, 0); a2 = iAC(Symbol(), 0, 3); a3 = iAC(Symbol(), 0, 7); perceptron1[0]=w11 * a1 + w21 * a2 + w31 * a3; perceptron2[0]=w22 * a2 + w12 * a1 + w32 * a3; perceptron3[0]=w33 * a3 + w13 * a1 + w23 * a2;と思っているのですが、正しいのでしょうか？私の知る限り、3つの入力（a1,a2,a3）はそれぞれ加算器に応じた重みで掛け合わされます。そこで、一次関数を活性化シグモイド関数に置き換えてみることにします。1つの加算器を使うのが良いのか、それとも複数の加算器を使うのが良いのか、それは誰にも分からない。同じ入力を異なる重みで使うことに意味があるのだろうか？それと、最小限の2層のネットワークとすると、3層、4層はもちろん、最適化のための変数がたくさん必要になるのでは、ということもお聞きしたかったのです。つまり、すべてのレイヤーを一度に最適化した場合です。多かれ少なかれテストを行うために、最大でいくつの変数を使用することができるのか、この目的のためのソフトウェアはあるのだろうか？ Dr. Trader 2017.10.03 23:37 #4983 FXMAN77 です。これが正しいのかどうか、興味がありますね。私の理解では、3つの入力a1,a2,a3はそれぞれ、どの加算器に当たるかによって、それぞれの重みが掛け合わされます。ほぼ正しい、結果に付加的に加えられるバイアスもある perceptron1[0]=w11 * a1 + w21 * a2 + w31 * a3 + w01; perceptron2[0]=w22 * a2 + w12 * a1 + w32 * a3 + w02; perceptron3[0]=w33 * a3 + w13 * a1 + w23 * a2 + w03;y1,y2,y3の値はニューロニクスの内層で使われている可能性が高く、これらの値自体も次の層の入力値として使われるはずであるperceptron4[0] = w14 * perceptron1[0] + w24 * perceptron2[0] + w34 * perceptron3[0] + w04;あるいは、Y1,Y2,Y3が出力値であれば、複数の出力ニューロンを使って分類します。例えば、Y1,Y2,Y3のうち最大の値がY1であれば、結果は「クラス1」、最大の値がY2であれば、結果は「クラス2」、最大の値がY3であれば、結果は「クラス3」です。もしニューロンが分類ではなく回帰に使われるなら、出力ニューロンは1つだけとなる。2つのクラスがある場合、1つの出力ニューロンだけを使うことができます（結果が<0.5ならクラス1、>0.5ならクラス2になります）。ニューロンの活性化関数にシグモイドを追加するのは非常に簡単で、このような関数が必要です。double sigmoid(double sum) { if (sum < -15.0) return (0.0); else if (sum > 15.0) return (1.0); else return (1.0 / (1.0 + MathExp(-sum))); }そして、これによって、すでに内層（3つのパーセプトロンを持つ）と1つの出力パーセプトロンを持つ本格的なニューロンを手に入れることができるのです。 perceptron1[0] = Sigmoid(w11 * a1 + w21 * a2 + w31 * a3); perceptron2[0] = Sigmoid(w22 * a2 + w12 * a1 + w32 * a3); perceptron3[0] = Sigmoid(w33 * a3 + w13 * a1 + w23 * a2); perceptron4[0] = Sigmoid(w14 * perceptron1[0] + w24 * perceptron2[0] + w34 * perceptron3[0] + w04);result = perceptron4[0]です。 Dr. Trader 2017.10.03 23:41 #4984 FXMAN77 です。できるだけ多くの変数を使用して、多かれ少なかれテストを作成することができますが、この目的のためのソフトウェアがありますか？ニューロンの重みの数は数万個以上になることもある。mqlやRにはニューロンを作成したり訓練するための特別なビブリオテークがあり、自分でゼロからニューロンをプログラムするよりも、それを使って作業する方が良い。 削除済み 2017.10.04 05:24 #4985 サンサニッチ・フォメンコ 息ができないんですね...一度息を吸って落ち着いてください。進めば進むほど、よりカテゴライズされるようになる ;)) 削除済み 2017.10.04 05:27 #4986 サンサニッチ・フォメンコ これは統計学の公理として非常に簡潔に定式化されている（ちなみに数学はすべてそうである）：ゴミが入る-ゴミが出る。これを知らない、あるいは実践しない人は、ペルセプトロンという言葉を知っていようがいまいが、濃いラウトに属すると私は思っている。全くその通りです。私はそれを支持します。 削除済み 2017.10.04 05:28 #4987 マキシム・ドミトリエフスキー 今、近似値について読んでいたので、うっかり言葉を混ぜてしまいましたが凄い） 削除済み 2017.10.04 06:08 #4988 Oleg avtomat: 全くその通りです。私も賛成です。具体的な質問に対して、不十分な意識の流れを支持しますか？ 私は以前から、年齢とともに人の意識は陳腐化し、ひとこと話しかけると、その人の不満足なファンタジーのいいところを全部出してくることに気づいていました。そりゃそうでしょう、同じようにコミュニケーションしているんだから。あるいは、年齢ではなく、根本的に集中力がないのかもしれません。回答する技術とは、質問者の問題に没頭し、しばらくの間彼になりきり、彼が何を必要としているかを理解し、彼が理解できるように回答することである。でも、ただ言葉でめちゃくちゃにするのは、アートではなく自己肯定感です。 削除済み 2017.10.04 06:28 #4989 マキシム・ドミトリエフスキー 具体的な質問に対して、不十分な意識の流れを支持しますか？ 私は以前から、年齢とともに人の意識は陳腐化し、ひとこと言えば、不満足な空想のいいわけをされることに気づいていました。もちろん、そうでしょう。それこそ、コミュニケーションの方法ですから。あるいは、年齢ではなく、根本的に集中力がないのかもしれません。回答する技術とは、質問者の問題に没頭し、しばらく彼になりきって、彼が何を必要としているかを理解し、彼が理解できるように回答することである。私はただファックするのは芸術ではなく、自己主張です。近似、内挿、外挿など、難しい用語もあるので、混乱しないように、教科書を開いて勉強しておくとよいでしょう。でも、ボタンに句読点をつけてから、何をやっているのか理解するようにしたいものです。意味を理解するための知識ベースがないんですね。そうすれば、理解が深まり、意識的に実験を計画し、意味のある実験ができるようになり、実験結果も自分自身で理解できるようになるはずです。 削除済み 2017.10.04 06:38 #4990 Oleg avtomat: 近似、内挿、外挿など、ややこしい用語の使い分けができるように、教科書を開いて勉強しておくとよい。でも、ボタンに句読点をつけてから、何をやっているのか理解するようにしたいものです。意味を理解するための知識ベースがないんですね。勉強すれば、理解でき、有意義な実験計画、有意義な実験ができるようになり、実験結果も明確になる。申し訳ありませんが、あなたは私の質問の中で、少なくとも私はあなたの価値を証明したことがありません。キャプテンオブリュエスのように、すべてをひっくり返して、自分を再び重要視するために書く必要はありません。 1...492493494495496497498499500501502503504505506...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の考えでは、一部のサービス機能を除いて、誰もこれらのコードを必要としないので、誰もが自分のために何かをするのに忙しいのです。
これは知識の完成度のヒエラルキーの結果であり、キリンに通じるものがカバには通じず、その逆もまた然りである。だからこそ、小学校から学術機関まで、知識の完成度によって教育の種類が分かれているのである。
このパーセトロンの図を見ました。通常、加算器は1つですが、3つあります。では、活性化ニューロンは3つあるのですね。
MQL4でそうしました。
と思っているのですが、正しいのでしょうか？私の知る限り、3つの入力（a1,a2,a3）はそれぞれ加算器に応じた重みで掛け合わされます。
そこで、一次関数を活性化シグモイド関数に置き換えてみることにします。
1つの加算器を使うのが良いのか、それとも複数の加算器を使うのが良いのか、それは誰にも分からない。同じ入力を異なる重みで使うことに意味があるのだろうか？
それと、最小限の2層のネットワークとすると、3層、4層はもちろん、最適化のための変数がたくさん必要になるのでは、ということもお聞きしたかったのです。
つまり、すべてのレイヤーを一度に最適化した場合です。多かれ少なかれテストを行うために、最大でいくつの変数を使用することができるのか、この目的のためのソフトウェアはあるのだろうか？
これが正しいのかどうか、興味がありますね。私の理解では、3つの入力a1,a2,a3はそれぞれ、どの加算器に当たるかによって、それぞれの重みが掛け合わされます。
ほぼ正しい、結果に付加的に加えられるバイアスもある
y1,y2,y3の値はニューロニクスの内層で使われている可能性が高く、これらの値自体も次の層の入力値として使われるはずである
あるいは、Y1,Y2,Y3が出力値であれば、複数の出力ニューロンを使って分類します。例えば、Y1,Y2,Y3のうち最大の値がY1であれば、結果は「クラス1」、最大の値がY2であれば、結果は「クラス2」、最大の値がY3であれば、結果は「クラス3」です。もしニューロンが分類ではなく回帰に使われるなら、出力ニューロンは1つだけとなる。2つのクラスがある場合、1つの出力ニューロンだけを使うことができます（結果が<0.5ならクラス1、>0.5ならクラス2になります）。
ニューロンの活性化関数にシグモイドを追加するのは非常に簡単で、このような関数が必要です。
そして、これによって、すでに内層（3つのパーセプトロンを持つ）と1つの出力パーセプトロンを持つ本格的なニューロンを手に入れることができるのです。
result = perceptron4[0]です。
できるだけ多くの変数を使用して、多かれ少なかれテストを作成することができますが、この目的のためのソフトウェアがありますか？
ニューロンの重みの数は数万個以上になることもある。mqlやRにはニューロンを作成したり訓練するための特別なビブリオテークがあり、自分でゼロからニューロンをプログラムするよりも、それを使って作業する方が良い。
これは統計学の公理として非常に簡潔に定式化されている（ちなみに数学はすべてそうである）：ゴミが入る-ゴミが出る。
これを知らない、あるいは実践しない人は、ペルセプトロンという言葉を知っていようがいまいが、濃いラウトに属すると私は思っている。
今、近似値について読んでいたので、うっかり言葉を混ぜてしまいましたが
具体的な質問に対して、不十分な意識の流れを支持しますか？ 私は以前から、年齢とともに人の意識は陳腐化し、ひとこと話しかけると、その人の不満足なファンタジーのいいところを全部出してくることに気づいていました。そりゃそうでしょう、同じようにコミュニケーションしているんだから。あるいは、年齢ではなく、根本的に集中力がないのかもしれません。
回答する技術とは、質問者の問題に没頭し、しばらくの間彼になりきり、彼が何を必要としているかを理解し、彼が理解できるように回答することである。でも、ただ言葉でめちゃくちゃにするのは、アートではなく自己肯定感です。
回答する技術とは、質問者の問題に没頭し、しばらく彼になりきって、彼が何を必要としているかを理解し、彼が理解できるように回答することである。私はただファックするのは芸術ではなく、自己主張です。
近似、内挿、外挿など、難しい用語もあるので、混乱しないように、教科書を開いて勉強しておくとよいでしょう。でも、ボタンに句読点をつけてから、何をやっているのか理解するようにしたいものです。意味を理解するための知識ベースがないんですね。そうすれば、理解が深まり、意識的に実験を計画し、意味のある実験ができるようになり、実験結果も自分自身で理解できるようになるはずです。
