ミーシャさん、こんにちは。
そう、ニューラルネットワーカーの努力も、ツールそのものへの弱々しい期待も、すべて考え直すときが来たのだ。森も草原も、インプットデータが準備されていなければ、何の役にも立たない。
そして、そうです。競争がなく、問題があり、全般的にダブつきがあります。
データを用意する方法がわかっている場合は、先に進んでください。人類はあなたに感謝するでしょう。
私としては、EURUSDの1.5日チャートを見てみることをお勧めします。
下のチャートで。
左側はスライディングタイムウインドウ＝4時間における実際の刻み数
右側 - このプロセスの増分と分散の量。
ご覧のように、実際には分散はスライドウィンドウ内のティッククォートの数に直接関係しています。
スライディングウィンドウの次元を大きくすると（例えば1日まで）、右側のプロセス分散はほぼ一定になると考えるのが妥当であろう。
条件付きでこのようなプロセスは定常的とみなすことができ、ニューラルネットワークのツールを適用することができる。
アレキサンダーさん、あなたの問題は、コチルを不安定なBPとしか見ていないことです。それはもう話した通りです。銀行で働くトレーダーのためのcfr1.0証明書（名前が間違っているかもしれません）のテストを受けてみてください。市場全体が多様化していることに驚かされますね。過去のデータではできないことのひとつは......。
ミーシャ、私は議論しているわけではないんだ。私が何か間違っているのかもしれない。しかし、私はこの支店に、このジャンルの本当の危機を感じています。
私はVisSim用のNeuralNetパッケージというクールなものを手にしているのですが、それに触れるのさえ怖いのです。
私の支店では拡散プロセスについて何か知っているとしたら、ここでは読んで学ばなければならない。何を学べばいいのか？あの「もうダメだ、ニューラルネットワークは使えない...」と？月々＋1％でもいいから、プラスのシグナルを出す人が最低1人必要。私も含め、多くの人に勇気を与えてくれるはずです。
誤差の計算式は、表のヘッダーに記載しています。204/(204+458) = 30.8%、つまり、モデルは合計662個を与え、そのうち204個が誤りであったということです。
結果は12通貨ペアでほぼ同じ、つまりモデルの性能はモデルや通貨ペアにほぼ依存しない。
この結果は、5000本のローソク足ファイルに対して500本のローソク足ウィンドウを実行しても、予測能力がほとんど変化しない予測器を慎重に使用したために達成されたものです。変化率は5％以内です。
テスターはまだ見せられません。1000バー以上のファイルではテスターのアプリケーションに引っかかってしまいます。
人によっては非ネットワークを買ったことがある。私はsigmoidと同じようなネットワークを構築しています。私は3年前からm15でテストしています。この半年間、「これはどうなんだろう」ということで、まったくテストをしていません。セットアップしてみると、テスターの中はすべていい感じです。実際の見積もりでテストしたところ、すべてを失いました。私は赤字です。いろいろなブローカーで試しました。スレッドを読んで、私の理解では、ニューラルネットワークは市場では機能しないのでは？
それは残念でしたね。
以前は別の製品を購入していたが、特に問題はなかった。しかし、ここからが本番。
