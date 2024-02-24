トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1010

govich：

IMHOのターゲティングツールとしてのZZはまずい、そのターニングポイント（膝）はほとんど予測できない場所にあり、変動があり、その中間でトレンドになるかならないか、カモも人形もおそらくZZがトレンドを述べていると事後的に疑わなかったのでしょう。

Djuricなどの様々なスムージングインデュークを1次微分（有限差分）して遊べばいいと思う。

10～15年前なら面白かったであろうモデルについて、ほぼ1000ページ。今日、Rには数百のものがあり、学習や使用にかかる費用はゼロです。ディープニューラルネットワークの ような使い方が難しいモデルは、非常に稀です。それ以外のことは、すぐにマスターできます。

しかし、ターゲットとそれに関連する予測因子は、経験と直感と90％の運で解決する問題である。これは議論する必要があります。

予測変数の予測能力を測定する方法を知らないフォーラム参加者がまだ圧倒的に多いので、私はこの件に関して、きちんとガラガラポンしてサービスを提供したまでです。数人しか現れなかった。

 
SanSanych Fomenko：

それらは明らかに、あなたが計画している利益の額によって決定されます。例えば、半分が巻き戻されることを期待して、少なくとも100pipsの反転を行う。この値は特別な役割を果たすものではありません。

What plays：トレンドとされるもの。

決定要因は、ターゲットに関連する予測因子のセットである。これで3回目の書き込みですが、私の書き込みを読んでないようですね。

私は、あなたが私と同じ道を歩んできたとばかり思っていたのですが、あなたの反応から判断すると、私たちの道は分かれているようです。インジケータは人が使って、人がチューニングしているものだと思いますが、トータルでお金が多いところでは、あるインジケータの設定が うまくいくのでしょう。

現在使用しているクラシックZZは、一定のバー数（ドンチャンネルによる）で補正すると描画されるもので、ポイントによるZZより適していると感じています。また、RSIチャンネルを使ったZZも好きです。

 
非常に興味深いのですが、予測能力の測定について 詳しく教えてください。

そしてまず、何で測るのか。

 

おもしろ写真」シリーズより：森の奥行きは15です。

校外はどうなんだろう、でもこんな感じ)

さて、何が面白いのか......？

予測因子はあるのか、もしかしたらなかったかもしれない。1000ページも綴られているのに、そんな静止画も見せられないのか。

もし興味があれば、オーバートレーニングというテーマで、3つの深さの森を使ったテストを紹介しましょう。


 
オープンポジションを フォローすることに重点を置いてみるとか？

 
Aleksey Vyazmikin：

オープンポジション を維持することに重点を置いてみるべきでしょうか。

いろいろ試しましたが、写真が一番良い結果を示しています。

 
予測因子の種類は？

 
アレクセイ・ヴャジミキン

予測因子の種類は？

ほとんどが標準的な指標です。

 
でも、テストでも2をシャープにするのは難しいですから、現実には難しいでしょう。まあ少なくとも、インディークの狡猾な「グラール」ではなく、ありのままの真実がランダムで表示されるのです。

 
見せてくれないと。トレーニング2004～2014、データアウト2015から現在に至るまで持っています。できるのか？

