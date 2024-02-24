トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1009 1...100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016...3399 新しいコメント Igor Makanu 2018.07.07 20:17 #10081 アレクセイ・テレンテフサンプリングについて。 全体の時間間隔を細かくジグザグに分解することができる。そして、"a pit "から "a peak"、あるいはその逆の区間が、パターンの「原単位」（上昇波、下降波、小さな上昇波など）となる。例えるなら、文字です。 そこで、さらに2人組、3人組で分析します。例えば、「ここに左肩の似顔絵があります」「ここに下を向いた頭の似顔絵があります」という具合に。例えるなら、五十音。 あとは「音節」の並びを見て、それが「単語」に属するかどうかを確認すればいいのです。 ご推察の通り、サンプルサイズはもはや問題ではなく、意味論に過ぎないでしょう。 ご理解いただけたでしょうか？すべては、私たちの前にすでに発明されている......。ドナルド・アーウィン・クヌースとオーレン・パタシュニック著「具体的数学」でググると、p.にあります。微分関数は、素集合{+1;+1;-1;+1;+1}などで書けますから、ジグザグ切断の要素を有限集合{+1;-1}としてコーディングすることが読めます。 そして、各セットの再現性を履歴で分析する...。で、見つかった素片の数を数値で分析し、次にというように、パターンの相関関係を探ってみると......。ではそうすれば、たとえ歴史の中のいくつかのパターンにつながりがあったとしても、それは単なる偶然に過ぎないのだ、と納得できるはずだ。 a pattern - 今後、歴史の上で繰り返されることのない相場パターン 而して） Ivan Negreshniy 2018.07.08 06:50 #10082 イゴール・マカヌ： すべては、私たちの前にすでに発明されている......。 発明だけでなく、形式化、コード化されたエリオット波動... СанСаныч Фоменко 2018.07.08 09:03 #10083 イゴール・マカヌすべては、私たちの前にすでに発明されている......。ドナルド・アーウィン・クヌースとオーレン・パタシュニック著「具体的数学」でググると、p.にあります。微分関数は、素集合{+1;+1;-1;+1;+1}などで書けますから、ジグザグ切断の要素を有限集合{+1;-1}としてコーディングすることができることが読み取れます。 そして、各セットの再現性を履歴で分析する...。で、見つかった素片の数を数値で分析し、次にというように、パターンの相関関係を探ってみると......。ではそうすれば、たとえ歴史上のいくつかのパターンにつながりがあったとしても、それは単なる偶然に過ぎないのだ、と納得できるはずだ。 そして、そのパターン、つまり市場のパターンは、今後、歴史の上で再現性を持つことはないでしょう。 というわけで、こんな感じです ;)ZZに基づいて、それは単にトレンド取引のための優れた教師が判明したが、誰もそのような教師/教師のための予測要因を見つけることに成功した。 Igor Makanu 2018.07.08 11:14 #10084 サンサニッチ・フォメンコZZはトレンドトレードに最適な教師ですが、そのような教師・教師の予測因子は誰も見つけられていないようです。このスレッドで、まず自分が理解できることを機械に教え、次に市場の相場と合成楽器をシミュレートするスクリプトを教えればいいと既に書いたので、もしかしたら誰かが拾ってくれるかと思ったのですが、ダメでした...。ジュウオウジャーで攻略テスターを使った方が楽な気がしないでもないですが． 固定ロットで1つのインジケータでTSを反転させたもの Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 12:38 #10085 サンサニッチ・フォメンコZZはトレンドトレードのための素晴らしい教師になりますが、誰もそのような教師・教師のための予測因子を発見していないようです。まさに今、取り組んでいることです。 ZZを特定の楽器にチューニングするための方法論はありますか？使用しているZZ（ポイント/バー/その他）は？ Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 12:39 #10086 イゴール・マカヌ： 固定ロットで1つの指標を使ったリバーサル取引ただ、グレイル- 投資の準備はできている。 СанСаныч Фоменко 2018.07.08 13:19 #10087 アレクセイ・ヴャジミキンまさに今、取り組んでいることです。 特定の楽器に対してZZを調整する方法論はあるのでしょうか？使用しているZZ（ポイント/バー/その他）は？多くの時間を費やしたが、予測因子を見つけることができなかった。もしかしたら、私より幸運な人がいるかもしれません。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 13:38 #10088 サンサニッチ・フォメンコ多くの時間を費やしたが、予測因子を見つけることができなかった。もしかしたら、私より幸運な人がいるかもしれません。では、ZZはどのような設定にすればいいのか、という問題提起はしていないのですね。 СанСаныч Фоменко 2018.07.08 15:22 #10089 アレクセイ・ヴャジミキンでは、ZZのセッティングをどうするかという問題提起はしていないのですか？それらは明らかに、あなたが計画している利益の額によって決定されます。例えば、半分が巻き戻されることを期待して、少なくとも100pipsの反転を行う。この値は特別な役割を果たすものではありません。 What plays：トレンドとされるもの。 決定要因は、ターゲットに関連する予測因子のセットである。3回目も書いているのですが、私の書き込みを読んでいないようです。 govich 2018.07.08 15:55 #10090 サンサニッチ・フォメンコかなり時間がかかりましたが、（ZZの）予測因子は見つかりませんでした。もしかしたら、私より幸運な人がいるかもしれません。ターゲットIMHOとしてZZは悪い考えですが、そのピボットポイント（膝）は、ほとんど予測できない場所にあり、変動があり、真ん中に何かとトレンドやトレンドではない、吸盤も人形はおそらくZZは事後的に傾向を述べたことを疑わなかったです。 Djuricなどの異なるスムージングインダクタからの一次導関数（最終差分）で遊ぶべきだと思う。 1...100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サンプリングについて。
全体の時間間隔を細かくジグザグに分解することができる。そして、"a pit "から "a peak"、あるいはその逆の区間が、パターンの「原単位」（上昇波、下降波、小さな上昇波など）となる。例えるなら、文字です。
そこで、さらに2人組、3人組で分析します。例えば、「ここに左肩の似顔絵があります」「ここに下を向いた頭の似顔絵があります」という具合に。例えるなら、五十音。
あとは「音節」の並びを見て、それが「単語」に属するかどうかを確認すればいいのです。
ご推察の通り、サンプルサイズはもはや問題ではなく、意味論に過ぎないでしょう。
ご理解いただけたでしょうか？
すべては、私たちの前にすでに発明されている......。ドナルド・アーウィン・クヌースとオーレン・パタシュニック著「具体的数学」でググると、p.にあります。微分関数は、素集合{+1;+1;-1;+1;+1}などで書けますから、ジグザグ切断の要素を有限集合{+1;-1}としてコーディングすることが読めます。
そして、各セットの再現性を履歴で分析する...。で、見つかった素片の数を数値で分析し、次にというように、パターンの相関関係を探ってみると......。ではそうすれば、たとえ歴史の中のいくつかのパターンにつながりがあったとしても、それは単なる偶然に過ぎないのだ、と納得できるはずだ。
a pattern - 今後、歴史の上で繰り返されることのない相場パターン
発明だけでなく、形式化、コード化されたエリオット波動...
そして、そのパターン、つまり市場のパターンは、今後、歴史の上で再現性を持つことはないでしょう。
ZZに基づいて、それは単にトレンド取引のための優れた教師が判明したが、誰もそのような教師/教師のための予測要因を見つけることに成功した。
このスレッドで、まず自分が理解できることを機械に教え、次に市場の相場と合成楽器をシミュレートするスクリプトを教えればいいと既に書いたので、もしかしたら誰かが拾ってくれるかと思ったのですが、ダメでした...。ジュウオウジャーで攻略テスターを使った方が楽な気がしないでもないですが．
固定ロットで1つのインジケータでTSを反転させたもの
まさに今、取り組んでいることです。
ZZを特定の楽器にチューニングするための方法論はありますか？使用しているZZ（ポイント/バー/その他）は？
ただ、グレイル- 投資の準備はできている。
多くの時間を費やしたが、予測因子を見つけることができなかった。もしかしたら、私より幸運な人がいるかもしれません。
では、ZZはどのような設定にすればいいのか、という問題提起はしていないのですね。
それらは明らかに、あなたが計画している利益の額によって決定されます。例えば、半分が巻き戻されることを期待して、少なくとも100pipsの反転を行う。この値は特別な役割を果たすものではありません。
What plays：トレンドとされるもの。
決定要因は、ターゲットに関連する予測因子のセットである。3回目も書いているのですが、私の書き込みを読んでいないようです。
ターゲットIMHOとしてZZは悪い考えですが、そのピボットポイント（膝）は、ほとんど予測できない場所にあり、変動があり、真ん中に何かとトレンドやトレンドではない、吸盤も人形はおそらくZZは事後的に傾向を述べたことを疑わなかったです。
Djuricなどの異なるスムージングインダクタからの一次導関数（最終差分）で遊ぶべきだと思う。