アレクセイ・テレンテフ

サンプリングについて。
全体の時間間隔を細かくジグザグに分解することができる。そして、"a pit "から "a peak"、あるいはその逆の区間が、パターンの「原単位」（上昇波、下降波、小さな上昇波など）となる。例えるなら、文字です。
そこで、さらに2人組、3人組で分析します。例えば、「ここに左肩の似顔絵があります」「ここに下を向いた頭の似顔絵があります」という具合に。例えるなら、五十音。
あとは「音節」の並びを見て、それが「単語」に属するかどうかを確認すればいいのです。
ご推察の通り、サンプルサイズはもはや問題ではなく、意味論に過ぎないでしょう。
ご理解いただけたでしょうか？

すべては、私たちの前にすでに発明されている......。ドナルド・アーウィン・クヌースとオーレン・パタシュニック著「具体的数学」でググると、p.にあります。微分関数は、素集合{+1;+1;-1;+1;+1}などで書けますから、ジグザグ切断の要素を有限集合{+1;-1}としてコーディングすることが読めます。

そして、各セットの再現性を履歴で分析する...。で、見つかった素片の数を数値で分析し、次にというように、パターンの相関関係を探ってみると......。ではそうすれば、たとえ歴史の中のいくつかのパターンにつながりがあったとしても、それは単なる偶然に過ぎないのだ、と納得できるはずだ。

a pattern - 今後、歴史の上で繰り返されることのない相場パターン

イゴール・マカヌ

イゴール・マカヌ

ZZに基づいて、それは単にトレンド取引のための優れた教師が判明したが、誰もそのような教師/教師のための予測要因を見つけることに成功した。

 
サンサニッチ・フォメンコ

このスレッドで、まず自分が理解できることを機械に教え、次に市場の相場と合成楽器をシミュレートするスクリプトを教えればいいと既に書いたので、もしかしたら誰かが拾ってくれるかと思ったのですが、ダメでした...。ジュウオウジャーで攻略テスターを使った方が楽な気がしないでもないですが．


固定ロットで1つのインジケータでTSを反転させたもの
 
サンサニッチ・フォメンコ

まさに今、取り組んでいることです。

ZZを特定の楽器にチューニングするための方法論はありますか？使用しているZZ（ポイント/バー/その他）は？

 
イゴール・マカヌ


固定ロットで1つの指標を使ったリバーサル取引

ただ、グレイル- 投資の準備はできている。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

多くの時間を費やしたが、予測因子を見つけることができなかった。もしかしたら、私より幸運な人がいるかもしれません。

 
サンサニッチ・フォメンコ

では、ZZはどのような設定にすればいいのか、という問題提起はしていないのですね。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

それらは明らかに、あなたが計画している利益の額によって決定されます。例えば、半分が巻き戻されることを期待して、少なくとも100pipsの反転を行う。この値は特別な役割を果たすものではありません。

What plays：トレンドとされるもの。

決定要因は、ターゲットに関連する予測因子のセットである。3回目も書いているのですが、私の書き込みを読んでいないようです。

 
サンサニッチ・フォメンコ

ターゲットIMHOとしてZZは悪い考えですが、そのピボットポイント（膝）は、ほとんど予測できない場所にあり、変動があり、真ん中に何かとトレンドやトレンドではない、吸盤も人形はおそらくZZは事後的に傾向を述べたことを疑わなかったです。

Djuricなどの異なるスムージングインダクタからの一次導関数（最終差分）で遊ぶべきだと思う。

