Sergei Lebedev #:

ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。

おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。

どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。

私のプロジェクトをライブラリでチェックしたところ、うまくいっているようです。しかし、警告がそれほど強くならないように、int型からuint型に変更する必要がありました。その結果、あるプロジェクトでこの種の警告が出てしまった：



そして、これはすでに悪化している。つまり、いくつかのチェックが正しく動作せず、宣言された機能に影響を及ぼす可能性があるということだ。要するに、参考文献を掘り下げる必要があるのだが、これはもう大変な作業である）。

 

CPicturesSlider::CreatePictures(void)メソッドにResourceReadImage(":: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size))関数を入れていたライブラリを編集したが、問題は解決しなかった。

コンパイラーは他にエラーを出さないので、状況はかなり行き詰っている。

 

コンボボックスの背景色と文字色を変更する方法はありますか？

 
Sergei Lebedev #:

こんにちは、いくつかの点を修正して例のテーブルをテストしてみましたが、今のところ問題ないようです。 エラーも警告も出ていません。

 
Arturo Hugo Ninamango # こんにちは、いくつかの点を修正した後、例のテーブルをテストしましたが、今のところ問題ないようです。

これらはリンク(https://www.mql5.com/ja/code/19703# ) にある5つのテストファイルですか？ 送っていただくか、探し方を教えてください。このライブラリーのリンクでは、サンプルはダウンロードできません。そして、そこにある唯一のEAFは空白です。

EasyAndFastGUI2.0のダウンロードがMT5マーケットプレイスで見つかりません。
 
https://www.mql5.com/ja/code/19703

 
こんにちは、私はこれのv1.0バージョンしかダウンロードすることができません、どのようにコンテンツのv2.0バージョンをダウンロードするには、v2.0のリンクは、関連するコンテンツを持っていないああ！
 
作者に聞いてください、記事内のリンクが壊れています。

 
zwsjtu143 # v2.0のリンクには該当するコンテンツがありません！



。しかし、現在は利用できないので、あなたの間違いではなく、単に利用できなくなっただけです。Eleniが言ったように、作者に連絡してください（プライベートメッセージを送る）。


