ライブラリ: EasyAndFastGUIグラフィックインターフェース作成ライブラリ - ページ 43 1...36373839404142434445 新しいコメント Denis Kirichenko 2025.07.01 15:59 #421 Sergei Lebedev #:ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。 おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。 どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。 私のプロジェクトをライブラリでチェックしたところ、うまくいっているようです。しかし、警告がそれほど強くならないように、int型からuint型に変更する必要がありました。その結果、あるプロジェクトでこの種の警告が出てしまった： そして、これはすでに悪化している。つまり、いくつかのチェックが正しく動作せず、宣言された機能に影響を及ぼす可能性があるということだ。要するに、参考文献を掘り下げる必要があるのだが、これはもう大変な作業である）。 Sergei Lebedev 2025.07.02 08:11 #422 CPicturesSlider::CreatePictures(void)メソッドにResourceReadImage(":: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size))関数を入れていたライブラリを編集したが、問題は解決しなかった。 コンパイラーは他にエラーを出さないので、状況はかなり行き詰っている。 Tiago Silvano Souza Felipe 2025.07.03 20:39 #423 コンボボックスの背景色と文字色を変更する方法はありますか？ Arturo Hugo Ninamango 2025.08.06 15:52 #424 Sergei Lebedev #:ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。 おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。 どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。 こんにちは、いくつかの点を修正して例のテーブルをテストしてみましたが、今のところ問題ないようです。 エラーも警告も出ていません。 Tiago Silvano Souza Felipe 2025.08.06 16:02 #425 Arturo Hugo Ninamango # : こんにちは、いくつかの点を修正した後、例のテーブルをテストしましたが、今のところ問題ないようです。 これらはリンク(https://www.mql5.com/ja/code/19703# ) にある5つのテストファイルですか？ 送っていただくか、探し方を教えてください。このライブラリーのリンクでは、サンプルはダウンロードできません。そして、そこにある唯一のEAFは空白です。 EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces 2018.03.01www.mql5.com The EasyAndFastGUI library allows creating graphical interfaces for custom MQL programs. zwsjtu143 2025.08.15 04:36 #426 EasyAndFastGUI2.0のダウンロードがMT5マーケットプレイスで見つかりません。 Eleni Anna Branou 2025.08.15 07:02 #427 zwsjtu143 #: EasyAndFastGUI v2.0のダウンロードがMT5マーケットプレイスで見つかりません。 https://www.mql5.com/ja/code/19703 zwsjtu143 2025.08.15 11:20 #428 Eleni Anna Branou #:https://www.mql5.com/ja/code/19703 こんにちは、私はこれのv1.0バージョンしかダウンロードすることができません、どのようにコンテンツのv2.0バージョンをダウンロードするには、v2.0のリンクは、関連するコンテンツを持っていないああ！ Eleni Anna Branou 2025.08.15 11:38 #429 zwsjtu143 #: こんにちは、私はこれのv1.0バージョンしかダウンロードすることができません、コンテンツのv2.0バージョンをダウンロードする方法、v2.0のリンクは、関連するコンテンツを持っていないああ！ 作者に聞いてください、記事内のリンクが壊れています。 Miguel Angel Vico Alba 2025.08.15 13:10 #430 zwsjtu143 #: v2.0のリンクには該当するコンテンツがありません！ 。しかし、現在は利用できないので、あなたの間違いではなく、単に利用できなくなっただけです。Eleniが言ったように、作者に連絡してください（プライベートメッセージを送る）。 1...36373839404142434445 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。
おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。
どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。
私のプロジェクトをライブラリでチェックしたところ、うまくいっているようです。しかし、警告がそれほど強くならないように、int型からuint型に変更する必要がありました。その結果、あるプロジェクトでこの種の警告が出てしまった：
そして、これはすでに悪化している。つまり、いくつかのチェックが正しく動作せず、宣言された機能に影響を及ぼす可能性があるということだ。要するに、参考文献を掘り下げる必要があるのだが、これはもう大変な作業である）。
CPicturesSlider::CreatePictures(void)メソッドにResourceReadImage(":: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size))関数を入れていたライブラリを編集したが、問題は解決しなかった。
コンパイラーは他にエラーを出さないので、状況はかなり行き詰っている。
コンボボックスの背景色と文字色を変更する方法はありますか？
ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなり、ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できなくなりました。
おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のせいで、ライブラリのコードに混乱が生じているのだろう。
どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。
こんにちは、いくつかの点を修正して例のテーブルをテストしてみましたが、今のところ問題ないようです。 エラーも警告も出ていません。
これらはリンク(https://www.mql5.com/ja/code/19703# ) にある5つのテストファイルですか？ 送っていただくか、探し方を教えてください。このライブラリーのリンクでは、サンプルはダウンロードできません。そして、そこにある唯一のEAFは空白です。
EasyAndFastGUI v2.0のダウンロードがMT5マーケットプレイスで見つかりません。
https://www.mql5.com/ja/code/19703
https://www.mql5.com/ja/code/19703
こんにちは、私はこれのv1.0バージョンしかダウンロードすることができません、コンテンツのv2.0バージョンをダウンロードする方法、v2.0のリンクは、関連するコンテンツを持っていないああ！
作者に聞いてください、記事内のリンクが壊れています。
。しかし、現在は利用できないので、あなたの間違いではなく、単に利用できなくなっただけです。Eleniが言ったように、作者に連絡してください（プライベートメッセージを送る）。