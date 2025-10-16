ライブラリ: EasyAndFastGUIグラフィックインターフェース作成ライブラリ - ページ 42

ウィンドウ自体に透明度を設定することはできますが、中の要素は背景のままです。それらも透明にする方法はありますか？
 
最新バージョンEasyAndFastGUI v2.0を ダウンロードしたいと思っています。ダウンロード方法を教えてください。マーケットプレイスで試しましたが、利用できません。助けていただけるとありがたいです。
 

こんにちは、この記事がまだ使われているかどうか分かりません。まずは、素晴らしい仕事をしてくれたアナトーリに感謝します。

とにかく、私は動作するバージョンをインストールするのに苦労しています。constの二重宣言や変数や列挙の二重宣言のようなエラーが永久に出ます。二重の<include ...>が関係していると思います。

ビルド16と"https://www.mql5.com/ja/code/19703 " にある最新バージョンを試してみました。

どうすればこの問題を解決できるでしょうか？また、最終的に動作するバージョンはどこで入手できるでしょうか？

よろしくお願いします。

やあ、@tol64 アナトーリ。君の仕事ぶりには本当に感謝している。あなたの仕事について本当に重要なことを話したい。売る気があるのか、ないのか、プライベートな話なんだけど、大事な話があるんだ。友達リクエストを送りました。あなたと話すのを楽しみにしています。ありがとう。
 

@Anatoli Kazharski
アナトリー、投稿されたバージョンにグループ分けの要素はありますか？

例

Petr Vorob'ev #:

@Anatoli Kazharski
アナトリー、投稿されたバージョンにグループ分けの要素はありますか？

CFrameクラスそのものについてお答えします。

 
親愛なるアナトーリ、これはライブラリーの最新バージョンですか？ありがとうございます。
 
記事の説明からマーケットへのリンクが機能しない
 
ドキュメントと一緒に購入したライブラリがあれば、とても便利だった。
 

ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなりました。ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できません。

おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のために、ライブラリのコードに混乱が生じているのでしょう。

どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。


