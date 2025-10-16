ライブラリ: EasyAndFastGUIグラフィックインターフェース作成ライブラリ - ページ 42 1...3536373839404142434445 新しいコメント BillionerClub 2025.02.26 03:02 #411 ウィンドウ自体に透明度を設定することはできますが、中の要素は背景のままです。それらも透明にする方法はありますか？ Vikram K 2025.03.08 13:49 #412 最新バージョンEasyAndFastGUI v2.0を ダウンロードしたいと思っています。ダウンロード方法を教えてください。マーケットプレイスで試しましたが、利用できません。助けていただけるとありがたいです。 GoldAndy 2025.03.19 19:20 #413 こんにちは、この記事がまだ使われているかどうか分かりません。まずは、素晴らしい仕事をしてくれたアナトーリに感謝します。 とにかく、私は動作するバージョンをインストールするのに苦労しています。constの二重宣言や変数や列挙の二重宣言のようなエラーが永久に出ます。二重の<include ...>が関係していると思います。 ビルド16と"https://www.mql5.com/ja/code/19703 " にある最新バージョンを試してみました。 どうすればこの問題を解決できるでしょうか？また、最終的に動作するバージョンはどこで入手できるでしょうか？ よろしくお願いします。 EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces www.mql5.com The EasyAndFastGUI library allows creating graphical interfaces for custom MQL programs. Muhammad Hassaan 2025.04.10 23:31 #414 やあ、@tol64 アナトーリ。君の仕事ぶりには本当に感謝している。あなたの仕事について本当に重要なことを話したい。売る気があるのか、ないのか、プライベートな話なんだけど、大事な話があるんだ。友達リクエストを送りました。あなたと話すのを楽しみにしています。ありがとう。 Petr Vorob'ev 2025.04.16 12:20 #415 @Anatoli Kazharski アナトリー、投稿されたバージョンにグループ分けの要素はありますか？ Anatoli Kazharski 2024.09.21www.mql5.com Профиль трейдера Petr Vorob'ev 2025.04.17 09:58 #416 Petr Vorob'ev #:@Anatoli Kazharski アナトリー、投稿されたバージョンにグループ分けの要素はありますか？ CFrameクラスそのものについてお答えします。 Marcelo 2025.04.19 17:45 #417 親愛なるアナトーリ、これはライブラリーの最新バージョンですか？ありがとうございます。 Sergey Likho 2025.04.22 08:23 #418 記事の説明からマーケットへのリンクが機能しない George Liviu Geambasu 2025.06.04 09:37 #419 ドキュメントと一緒に購入したライブラリがあれば、とても便利だった。 Sergei Lebedev 2025.07.01 08:15 #420 ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなりました。ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できません。 おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のために、ライブラリのコードに混乱が生じているのでしょう。 どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。 1...3536373839404142434445 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、この記事がまだ使われているかどうか分かりません。まずは、素晴らしい仕事をしてくれたアナトーリに感謝します。
とにかく、私は動作するバージョンをインストールするのに苦労しています。constの二重宣言や変数や列挙の二重宣言のようなエラーが永久に出ます。二重の<include ...>が関係していると思います。
ビルド16と"https://www.mql5.com/ja/code/19703 " にある最新バージョンを試してみました。
どうすればこの問題を解決できるでしょうか？また、最終的に動作するバージョンはどこで入手できるでしょうか？
よろしくお願いします。
@Anatoli Kazharski
アナトリー、投稿されたバージョンにグループ分けの要素はありますか？
CFrameクラスそのものについてお答えします。
ビルド5120のアップデート後、テーブルが機能しなくなりました。ヘッダーとデータが左に移動し、何も理解できません。
おそらく、MQが導入したchar/ucharとint/uintの厳密な分離のために、ライブラリのコードに混乱が生じているのでしょう。
どなたかこの問題に遭遇し、解決に成功された方はお返事ください。