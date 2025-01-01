- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathProbabilityDensityUniform
確率変数xに対して、パラメータa、bを用いて一様分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathProbabilityDensityUniform(
確率変数xに対して、パラメータa、bを用いて一様分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathProbabilityDensityUniform(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータa、bを用いて一様分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdunif()Rのの類似体です。
|
bool MathProbabilityDensityUniform(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータa、bを用いて一様分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。
|
bool MathProbabilityDensityUniform(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
a
[in] 分布パラメータa（下限）.
b
[in] 分布パラメータb （上限）.
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率密度関数の値の配列