MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計一様分布MathMomentsUniform
- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathMomentsUniform
パラメータa、bを使用して、一様分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。
|
double MathMomentsUniform(
パラメータ
a
[in] 分布パラメータa（下限）.
b
[in] 分布パラメータb （上限）.
mean
[out] 平均値を取得するための変数
variance
[out] 分散を取得するための変数
skewness
[out] 歪みを取得するための変数
kurtosis
[out] 尖度を取得するための変数
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
戻り値
モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。