- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathQuantileUniform
この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータa、bを用いて一様逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathQuantileUniform(
double MathQuantileUniform(
この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータa、bを用いて一様逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqcauschy()の類似体です。
double MathQuantileUniform(
bool MathQuantileUniform(
パラメータ
probability
[in] 確率変数の確率値
probability[]
[in] 確率変数の確率値を持つ配列
a
[in] 分布パラメータa（下限）.
b
[in] 分布パラメータb （上限）.
tail
[in] 計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する
log_mode
[in] 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
result[]
[out] 分位数の値を持つ配列