MathQuantileUniform

Рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileUniform(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  a,              // параметр распределения a (нижняя граница)
   const double  b,              // параметр распределения b (верхняя граница)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

double  MathQuantileUniform(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  a,              // параметр распределения a (нижняя граница)
   const double  b,              // параметр распределения b (верхняя граница)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qcauschy() в R.

double  MathQuantileUniform(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  a,              // параметр распределения a (нижняя граница)
   const double  b,              // параметр распределения b (верхняя граница)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Рассчитывает значение обратной функции равномерного распределения с параметрами a и b для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathQuantileUniform(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  a,              // параметр распределения a (нижняя граница)
   const double  b,              // параметр распределения b (верхняя граница)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Параметры

probability

[in]  Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in]  Массив со значениями вероятностей случайной величины.

a

[in]  Параметр распределения a (нижняя граница).

b

[in]  Параметр распределения b (верхняя граница).

tail

[in]  Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in]  Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив со значениями квантилей.