MathQuantileUniform

Calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileUniform(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileUniform(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qcauschy() en R.

double MathQuantileUniform(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileUniform(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

a

[in] Parámetro de distribución a (límite inferior).

b

[in] Parámetro de distribución b (límite superior).

tail

[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.