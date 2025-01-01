- MathProbabilityDensityUniform
Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione uniforme con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileUniform(
double MathQuantileUniform(
double MathQuantileUniform(
bool MathQuantileUniform(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
a
[in] Parametro della distribuzione a (limite inferiore).
b
[in] Parametro della distribuzione b (limite superiore).
tail
[in] Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.