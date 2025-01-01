- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Gleichverteilung mit den Parametern a und b für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
double MathQuantileUniform(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Gleichverteilung mit den Parametern a und b für die Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
double MathQuantileUniform(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Gleichverteilung mit den Parametern a und b für das Array der Wahrscheinlichkeitswerte probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qcauschy() in R.
double MathQuantileUniform(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Gleichverteilung mit den Parametern a und b für das Array der Wahrscheinlichkeitswerte probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathQuantileUniform(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
a
[in] a-Parameter der Verteilung (untere Grenze).
b
[in] b-Parameter der Verteilung (obere Grenze).
tail
[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.