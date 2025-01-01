- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
对于指定probability，函数通过a和b参数计算逆均匀分布函数值。出错情况下它返回NaN。
double MathQuantileUniform(
double MathQuantileUniform(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过a和b参数计算逆均匀分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qcauschy()模拟。
double MathQuantileUniform(
bool MathQuantileUniform(
参数
概率
[in] 随机变量值概率。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
a
[in] 分布参数a（下限）。
b
[in] 分布参数b（上限）。
tail
[in] 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算。
log_mode
[in] 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。
error_code
[out] 获得错误代码的变量。
result[]
[out] 四分位数值数组。