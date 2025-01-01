MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayStringCompareArray
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CompareArray
配列を別の配列と比較します。
|
bool CompareArrays(
パラメータ
src
[in] 比較する要素へのポインタ（CArrayString クラスインスタンス）
戻り値
配列が同一なら true、それ以外の場合は false
例:
|
//--- CArrayString::CompareArray(const CArrayString*) の例