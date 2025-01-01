- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delete
配列の指定された位置から要素を削除します。
bool Delete(
パラメータ
pos
[in] 配列から削除される要素の位置
戻り値
成功の場合は true、要素が削除できなかった場合は false
例:
//--- CArrayString::Delete(int) の例