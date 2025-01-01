ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayStringInsertArray 

InsertArray

指定された位置に別の配列の要素を挿入します。

bool  InsertArray(
  CArrayString*  src,    // 挿入元へのポインタ
  int            pos      // 位置
  ）

パラメータ

src

[in] 挿入する要素へのポインタ（CArrayString クラスインスタンス）

pos

[in] 配列内の挿入位置

戻り値

成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false

例:

//--- CArrayString::InsertArray(const CArrayString*,int) の例
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayString *array=new CArrayString;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- ソース配列を作成する
  CArrayString *src=new CArrayString;
  if(src==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- ソース配列に要素を加える
  //--- . にて。.
  //--- 別の配列を挿入する
  if(!array.InsertArray(src,0))
    {
    printf("Array inserting error");
    delete src;
    delete array;
    return;
    }
  //--- ソース配列を削除する
  delete src;
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }