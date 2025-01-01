DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayLongCompareArray 

CompareArrayconst

Compare le tableau avec un autre tableau.

bool  CompareArrayconst(
   const CArrayLong*  src      // Pointeur vers le tableau source
   ) const

Paramètres

src

[in]  Pointeur vers une instance de la classe CArrayLong - source des éléments à comparer.

Valeur de Retour

vrai si les tableaux sont identiques, faux sinon.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayLong::CompareArray(const CArrayLong*)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- crée le tableau source
   CArrayLong *src=new CArrayLong;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- ajout les éléments du tableau source
   //--- . . .
   //--- comparaison avec un autre tableau
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- supprime les tableaux
   delete src;
   delete array;
  }