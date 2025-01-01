DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayFloatInsertArray 

InsertArray

Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée.

bool  InsertArray(
   const float&  src[],     // Tableau source
   int            pos        // Position
   )

Paramètres

src[]

[in]  Référence sur un tableau d'éléments sources à insérer

pos

[in]  Position d'insertion de l'élément dans le tableau

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si les élément ne peuvent pas être ajoutés.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayFloat::InsertArray(const float &[],int)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
float src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insére un autre tableau
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }