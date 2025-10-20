L'indicatore SilverTrend_HTF_Signal visualizza la direzione del trend o un segnale per un trade dall'indicatore SilverTrend_Signal sotto forma di oggetto grafico con un'indicazione colorata del trend o della direzione del trade e fornisce avvisi o segnali sonori.

La classe CForceOnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore Force Index da parte dei buffer di indicatori.

Questo indicatore MQL5 identifica le pinbar al rialzo (rialziste) e al ribasso (ribassiste), visualizzate con frecce personalizzabili (lime per il rialzo, rosse per il ribasso). Consente di regolare con precisione i parametri di rilevamento, come il rapporto tra corpo della coda e sporgenza. Avvisi di notifica pop-up e push segnalano nuove pinbar. Ideale per i trader che cercano di individuare con precisione i pattern di inversione.

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.