無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorBars - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1415
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ColorBars は、ボリュームの変化に応じて、足に異なる色で色をつけます。ボリュームが増加すれば緑色に、減少すれば赤色になります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/59
ZigZagColor
これは、価格の方向によって色を変えて描写する、ジグザグの修正バージョンです。ZigZag
ジグザグは、特定の天井と底の価格を線で結んでものです。
SphereSample
このスクリプトは、Standard Libraryのクラスを使ったグラフィックオブジェクトのコントールを描写します。ObjChartSample
このスクリプトは、Standard Library (CChart)のクラスを使ったチャートプロパティのコントロールを描写します。