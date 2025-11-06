CodeBaseSezioni
Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - sistema esperto per MetaTrader 5

Biswarup Banerjee
Questo particolare expert advisor contiene un codice molto utile, spesso richiesto dagli sviluppatori. La maggior parte delle volte abbiamo bisogno dell'ultimo trade chiuso. Ma in questo EA è possibile cercare un'operazione con qualsiasi indice.

Per commercio attivo intendo gli ordini di mercato, non gli ordini pendenti.

Se si passa a 0, verrà ricercato il trade attivo più recente.

Se si passa a 1, verrà recuperata l'operazione precedente e così via.

Possiamo filtrare le operazioni in base al simbolo e al numero magico.


