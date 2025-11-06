Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Get Nth Closed Trade from the end in MT5 - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo particolare expert advisor contiene un codice molto utile, spesso richiesto dagli sviluppatori. La maggior parte delle volte abbiamo bisogno dell'ultimo trade chiuso. Ma in questo EA è possibile cercare un'operazione con qualsiasi indice.
Per commercio attivo intendo gli ordini di mercato, non gli ordini pendenti.
Se si passa a 0, verrà ricercato il trade attivo più recente.
Se si passa a 1, verrà recuperata l'operazione precedente e così via.
Possiamo filtrare le operazioni in base al simbolo e al numero magico.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49615
Codice di esempio per contare il numero consecutivo di barre toro o orso.ZigZag_NK_MTF
Una variante dell'indicatore ZigZag che visualizza i risultati dei suoi calcoli da un timeframe più ampio sul timeframe corrente.
It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility thresholdBBands Stop v1
Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.