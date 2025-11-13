Dettagli: Il QuickTradeKeys 123 EA è stato progettato per facilitare risposte efficienti e rapide al mercato. Con la sola pressione di un tasto, gli utenti possono operare direttamente dalla visualizzazione del grafico. Ecco un breve riassunto delle sue funzionalità:

Tasto '1': Apre una posizione di acquisto con un lotto predefinito. Tasto '2': Apre una posizione di vendita con un lotto predefinito. Tasto '3': Chiude tutte le posizioni aperte dall'EA in base al numero magico specificato. L'EA è facile da usare e può essere utilizzato sia dai trader principianti che da quelli esperti che cercano un controllo efficace e immediato del trading tramite la tastiera.

Ambito di applicazione: L'EA è adatto a tutte le coppie di valute e a tutti i timeframe. Per ottenere prestazioni ottimali e un'esecuzione rapida, si consiglia di utilizzare uno spread basso e un accesso fluido al mercato.

Installazione: È sufficiente trascinare l'EA sul grafico desiderato, assicurarsi che il trading automatico sia abilitato in MetaTrader e che l'EA sia autorizzato a eseguire operazioni. Configurare il numero magico come necessario nelle impostazioni di input.

Importante: questo EA non è destinato all'uso su un conto di trading live a meno che l'utente non comprenda appieno il concetto di fondo e i rischi associati. Si consiglia di testare l'EA su un conto demo per familiarizzare con il suo comportamento.