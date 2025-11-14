01. Contare "X" volte e poi passare.

È possibile impostare anche condizioni di filtraggio per il blocco Contatore, come >> " SE questo è vero, allora conta una volta".





input int count = 50 ; int Counter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Counter ++; Comment ( "Current Count -:" , Counter); if (Counter == count) { Alert (count, " Times counted" ); Counter = 0 ; } }





02. Passa "X" volte e poi aspetta "X" volte e poi passa.

Questo metodo può essere utilizzato come wait and pass, pass and wait.

Fase 01 - Creare una variabile per impostare il limite di conteggio e il limite di attesa , che può essere utilizzata come parametro di input e di ottimizzazione nel codice.

Creare una variabile per impostare il e il può essere utilizzata come di ottimizzazione nel codice. Fase 02 - Creare un'altra variabile per memorizzare i limiti di conteggio e di attesa (quante volte è stato contato e atteso).

Creare un'altra variabile per memorizzare i limiti di conteggio e di attesa (quante volte è stato contato e atteso). Fase 03 - Una volta che il contatore e il limite di conteggio sono uguali, è il momento di passare al blocco di codice specificato dall'utente.

Una volta che il sono uguali, è il momento di passare al blocco di codice specificato dall'utente. Fase 04 - Una volta che il limite di attesa del cameriere e del conteggio è uguale, significa che è il momento di aspettare un po'.

il limite di attesa del cameriere e del conteggio è uguale, significa che è il momento di aspettare un po'. Fase 04 - Una volta raggiunto il limite di attesa, assicurarsi di azzerare anche il contatore e il cameriere. Altrimenti, non funzionerà (in questo caso).

è possibile impostare condizioni di filtraggio anche per i blocchi Counter e Waiter, come >> " SE questo è vero, aspetta un po'".





input int count = 50 ; input int wait = 50 ; int Counter; int Waiter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Comment ( "Counted Ticks -: " , Counter, "

" , "Waited Ticks -: " , Waiter); if (Counter < count) { Counter++; } else if (Waiter < wait) { Waiter++; } if (Waiter == wait) { Counter = 0 ; Waiter = 0 ; } }

Speciale -:

È possibile codificare "Passa X volte e fermati" modificando il codice precedente, rimuovendo il blocco di attesa. In questo modo conterà per un numero specifico e smetterà di funzionare finché il contatore non si sarà fermato. È possibile azzerarlo in qualsiasi punto del codice se si creano queste variabili in scala globale. (variabili globali)



