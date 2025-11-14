CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - sistema esperto per MetaTrader 5

Pubblicato:
01. Contare "X" volte e poi passare.

  • Fase 01 - Creare una variabile per impostare il limite di conteggio. è possibile utilizzarla come parametro di input e come ottimizzazione nel codice.
  • Passo 02 - Creare un'altra variabile per memorizzare il limite di conteggio (quante volte è stato contato).
  • Fase 03 - Una volta che il contatore e il limite di conteggio sono uguali, è il momento di passare il blocco di codice specificato dall'utente.
  • Fase 04 - Una volta passato il codice, assicurarsi di azzerare anche il contatore. Altrimenti, il conteggio sarà infinito (in questo caso).
È possibile impostare anche condizioni di filtraggio per il blocco Contatore, come >> "SE questo è vero, allora conta una volta".

 
input int count = 50; // Impostare il limite di conteggio come ingresso

int Counter; // variabile contatore

// Inizializzazione dell'esperto --------------------
int OnInit()
{
 return(INIT_SUCCEEDED);
}

// Deinizializzazione esperta -------------------
void OnDeinit(const int reason)
{

}

// Esperto OnTick --------------------------
void OnTick()
{
 Counter ++; // aggiunge 1 al contatore a ogni tick. 
 Comment("Current Count -:", Counter);
 
 if(Counter == count)  // Conta "X" volte e passa | Questo blocco viene eseguito solo una volta per ogni conteggio.
 {
  
  // Il codice va qui......

 Alert(count," Times counted"); 
 Counter = 0; // Azzerare il contatore alla fine del blocco di codice. Questo è un must. 
 } 

} // OnTick End <<----------------------


02. Passa "X" volte e poi aspetta "X" volte e poi passa.

Questo metodo può essere utilizzato come wait and pass, pass and wait.

  • Fase 01 - Creare una variabile per impostare illimite di conteggio e il limite di attesa, che può essere utilizzata comeparametro di input e di ottimizzazione nel codice.
  • Fase 02 - Creare un'altra variabile per memorizzare i limiti di conteggio e di attesa (quante volte è stato contato e atteso).
  • Fase 03 - Una volta che ilcontatore e il limite di conteggio sono uguali, è il momento di passare al blocco di codice specificato dall'utente.
  • Fase 04 - Una volta che il limite di attesa del cameriere e del conteggio è uguale, significa che è il momento di aspettare un po'.
  • Fase 04 - Una volta raggiunto il limite di attesa, assicurarsi di azzerare anche il contatore e il cameriere. Altrimenti, non funzionerà (in questo caso).
è possibile impostare condizioni di filtraggio anche per i blocchi Counter e Waiter, come >> "SE questo è vero, aspetta un po'". 


input int count = 50; // Impostare il limite di conteggio come ingresso
input int wait = 50; // Impostare il limite di attesa come input

int Counter; // il valore predefinito della variabile contatore è "0"
int Waiter; // Il valore predefinito della variabile di attesa è "0".

// Inizializzazione dell'esperto --------------------
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

// Deinizializzazione esperta -------------------
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }

// Esperto OnTick --------------------------
void OnTick()
  {
   Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter);

   if(Counter < count) // Passare "X" volte
     {
      Counter++; // aggiornare il contatore

      // Il vostro codice va qui.

     }
   else
      if(Waiter < wait) // Attendere "X" volte
        {
         Waiter++; // aggiornare il cameriere

         // Il vostro codice va qui.

        }

   if(Waiter == wait) // Il limite di attesa è stato raggiunto
     {
      Counter = 0; // azzeramento del contatore
      Waiter = 0; // azzeramento del cameriere
     }






  } // OnTick End <<----------------------
//+------------------------------------------------------------------+

Speciale -:

È possibile codificare "Passa X volte e fermati" modificando il codice precedente, rimuovendo il blocco di attesa. In questo modo conterà per un numero specifico e smetterà di funzionare finché il contatore non si sarà fermato. È possibile azzerarlo in qualsiasi punto del codice se si creano queste variabili in scala globale. (variabili globali)


