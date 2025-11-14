Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
01. Contare "X" volte e poi passare.
- Fase 01 - Creare una variabile per impostare il limite di conteggio. è possibile utilizzarla come parametro di input e come ottimizzazione nel codice.
- Passo 02 - Creare un'altra variabile per memorizzare il limite di conteggio (quante volte è stato contato).
- Fase 03 - Una volta che il contatore e il limite di conteggio sono uguali, è il momento di passare il blocco di codice specificato dall'utente.
- Fase 04 - Una volta passato il codice, assicurarsi di azzerare anche il contatore. Altrimenti, il conteggio sarà infinito (in questo caso).
input int count = 50; // Impostare il limite di conteggio come ingresso int Counter; // variabile contatore // Inizializzazione dell'esperto -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Deinizializzazione esperta ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Esperto OnTick -------------------------- void OnTick() { Counter ++; // aggiunge 1 al contatore a ogni tick. Comment("Current Count -:", Counter); if(Counter == count) // Conta "X" volte e passa | Questo blocco viene eseguito solo una volta per ogni conteggio. { // Il codice va qui...... Alert(count," Times counted"); Counter = 0; // Azzerare il contatore alla fine del blocco di codice. Questo è un must. } } // OnTick End <<----------------------
02. Passa "X" volte e poi aspetta "X" volte e poi passa.
Questo metodo può essere utilizzato come wait and pass, pass and wait.
- Fase 01 - Creare una variabile per impostare illimite di conteggio e il limite di attesa, che può essere utilizzata comeparametro di input e di ottimizzazione nel codice.
- Fase 02 - Creare un'altra variabile per memorizzare i limiti di conteggio e di attesa (quante volte è stato contato e atteso).
- Fase 03 - Una volta che ilcontatore e il limite di conteggio sono uguali, è il momento di passare al blocco di codice specificato dall'utente.
- Fase 04 - Una volta che il limite di attesa del cameriere e del conteggio è uguale, significa che è il momento di aspettare un po'.
- Fase 04 - Una volta raggiunto il limite di attesa, assicurarsi di azzerare anche il contatore e il cameriere. Altrimenti, non funzionerà (in questo caso).
input int count = 50; // Impostare il limite di conteggio come ingresso input int wait = 50; // Impostare il limite di attesa come input int Counter; // il valore predefinito della variabile contatore è "0" int Waiter; // Il valore predefinito della variabile di attesa è "0". // Inizializzazione dell'esperto -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Deinizializzazione esperta ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Esperto OnTick -------------------------- void OnTick() { Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter); if(Counter < count) // Passare "X" volte { Counter++; // aggiornare il contatore // Il vostro codice va qui. } else if(Waiter < wait) // Attendere "X" volte { Waiter++; // aggiornare il cameriere // Il vostro codice va qui. } if(Waiter == wait) // Il limite di attesa è stato raggiunto { Counter = 0; // azzeramento del contatore Waiter = 0; // azzeramento del cameriere } } // OnTick End <<---------------------- //+------------------------------------------------------------------+
Speciale -:
È possibile codificare "Passa X volte e fermati" modificando il codice precedente, rimuovendo il blocco di attesa. In questo modo conterà per un numero specifico e smetterà di funzionare finché il contatore non si sarà fermato. È possibile azzerarlo in qualsiasi punto del codice se si creano queste variabili in scala globale. (variabili globali)
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49213
Due canali rettilinei di deviazione standard + canale curvilineo di regressione parabolica con interpolazione dei valori futuri del grafico dei prezzi.J_TPO
Oscillatore normalizzato progettato come grafico a barre.
Si tratta di una libreria di base per creare e gestire griglie.Count Positions from EA MQL5
With this code you can get current open positions of your EA this is so usefull to manage your EA