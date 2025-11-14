Rejoignez notre page de fans
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - expert pour MetaTrader 5
01. Compter "X" fois et passer.
- Etape 01 - Création d'une variable pour définir la limite de comptage. vous pouvez l'utiliser comme paramètre d'entrée ainsi que comme optimisation dans votre code.
- Etape 02 - Créer une autre variable pour stocker la limite de comptage (combien de fois il a été compté).
- Etape 03 - Une fois que le compteur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps de passer le bloc de code que vous avez spécifié.
- Étape 04 - Une fois le code passé, assurez-vous de remettre le compteur à zéro. Sinon, il comptera à l'infini (dans ce cas).
input int count = 50; // Définir la limite de comptage en tant qu'entrée int Counter; // variable compteur // Initialisation de l'expert -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Désinitialisation de l'expert ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { Counter ++; // ajouter 1 au compteur à chaque tic. Comment("Current Count -:", Counter); if(Counter == count) // Ce bloc n'est exécuté qu'une seule fois par comptage. { // Votre code va ici...... Alert(count," Times counted"); Counter = 0; // Remettez le compteur à zéro à la fin de votre bloc de code. C'est indispensable. } } // OnTick End <<----------------------
02. Passer "X" fois, puis attendre "X" fois, puis passer.
Cette méthode peut être utilisée comme attendre et passer, passer et attendre.
- Etape 01 - Créer une variable pour définir lalimite de comptage et la limite d'attente, vous pouvez les utiliser commeparamètres d'entrée et d 'optimisation dans votre code.
- Etape 02 - Créer une autre variable pour stocker la limite de comptage et la limite d'attente (combien de fois il a été compté et attendu).
- Étape 03 - Une fois que lecompteur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps de passer le bloc de code que vous avez spécifié.
- Étape 04 - Une fois que le serveur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps d'attendre un peu.
- Étape 04 - Une fois la limite d'attente atteinte, assurez-vous de remettre à zéro le compteur et le serveur. Sinon, le système ne fonctionnera pas (dans ce cas).
input int count = 50; // Définir la limite de comptage en tant qu'entrée input int wait = 50; // Définir la limite d'attente en tant qu'entrée int Counter; // la valeur par défaut de la variable compteur est "0" int Waiter; // La valeur par défaut de la variable d'attente est "0". // Initialisation de l'expert -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Désinitialisation de l'expert ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter); if(Counter < count) // Passer "X" fois { Counter++; // mettre à jour le compteur // Votre code se trouve ici. } else if(Waiter < wait) // Attendre "X" fois { Waiter++; // mettre à jour le serveur // Votre code se trouve ici. } if(Waiter == wait) // La limite d'attente est atteinte { Counter = 0; // remise à zéro du compteur Waiter = 0; // réinitialiser le serveur } } // OnTick End <<---------------------- //+------------------------------------------------------------------+
Spécial - :
Vous pouvez coder "Passez X fois et arrêtez" en modifiant le code ci-dessus en supprimant le bloc de code d'attente. Il comptera alors un nombre spécifique et s'arrêtera jusqu'à ce que le compteur soit remis à zéro. Vous pouvez le remettre à zéro n'importe où dans votre code si vous créez ces variables à l'échelle globale. (variables globales)
