01. Compter "X" fois et passer.

Vous pouvez également définir des conditions de filtrage pour le bloc Counter, comme par exemple >> " SI ceci est vrai, alors comptez une fois."





input int count = 50 ; int Counter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Counter ++; Comment ( "Current Count -:" , Counter); if (Counter == count) { Alert (count, " Times counted" ); Counter = 0 ; } }





02. Passer "X" fois, puis attendre "X" fois, puis passer.

Cette méthode peut être utilisée comme attendre et passer, passer et attendre.

Etape 01 - Créer une variable pour définir la limite de comptage et la limite d'attente , vous pouvez les utiliser comme paramètres d'entrée et d 'optimisation dans votre code.

Etape 02 - Créer une autre variable pour stocker la limite de comptage et la limite d'attente (combien de fois il a été compté et attendu).

Étape 03 - Une fois que le compteur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps de passer le bloc de code que vous avez spécifié.

Étape 04 - Une fois que le serveur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps d'attendre un peu.

Étape 04 - Une fois la limite d'attente atteinte, assurez-vous de remettre à zéro le compteur et le serveur. Sinon, le système ne fonctionnera pas (dans ce cas).

Vous pouvez également définir des conditions de filtrage pour le bloc compteur et le bloc serveur. comme, >> " SI ceci est vrai, attendez un peu"





input int count = 50 ; input int wait = 50 ; int Counter; int Waiter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Comment ( "Counted Ticks -: " , Counter, "

" , "Waited Ticks -: " , Waiter); if (Counter < count) { Counter++; } else if (Waiter < wait) { Waiter++; } if (Waiter == wait) { Counter = 0 ; Waiter = 0 ; } }

Spécial - :

Vous pouvez coder "Passez X fois et arrêtez" en modifiant le code ci-dessus en supprimant le bloc de code d'attente. Il comptera alors un nombre spécifique et s'arrêtera jusqu'à ce que le compteur soit remis à zéro. Vous pouvez le remettre à zéro n'importe où dans votre code si vous créez ces variables à l'échelle globale. (variables globales)



