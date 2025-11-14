CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Experts

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - expert pour MetaTrader 5

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
7
Note:
(2)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

01. Compter "X" fois et passer.

  • Etape 01 - Création d'une variable pour définir la limite de comptage. vous pouvez l'utiliser comme paramètre d'entrée ainsi que comme optimisation dans votre code.
  • Etape 02 - Créer une autre variable pour stocker la limite de comptage (combien de fois il a été compté).
  • Etape 03 - Une fois que le compteur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps de passer le bloc de code que vous avez spécifié.
  • Étape 04 - Une fois le code passé, assurez-vous de remettre le compteur à zéro. Sinon, il comptera à l'infini (dans ce cas).
Vous pouvez également définir des conditions de filtrage pour le bloc Counter, comme par exemple >> "SI ceci est vrai, alors comptez une fois."

 
input int count = 50; // Définir la limite de comptage en tant qu'entrée

int Counter; // variable compteur

// Initialisation de l'expert --------------------
int OnInit()
{
 return(INIT_SUCCEEDED);
}

// Désinitialisation de l'expert -------------------
void OnDeinit(const int reason)
{

}

// Expert OnTick --------------------------
void OnTick()
{
 Counter ++; // ajouter 1 au compteur à chaque tic. 
 Comment("Current Count -:", Counter);
 
 if(Counter == count)  // Ce bloc n'est exécuté qu'une seule fois par comptage.
 {
  
  // Votre code va ici......

 Alert(count," Times counted"); 
 Counter = 0; // Remettez le compteur à zéro à la fin de votre bloc de code. C'est indispensable. 
 } 

} // OnTick End <<----------------------


02. Passer "X" fois, puis attendre "X" fois, puis passer.

Cette méthode peut être utilisée comme attendre et passer, passer et attendre.

  • Etape 01 - Créer une variable pour définir lalimite de comptage et la limite d'attente, vous pouvez les utiliser commeparamètres d'entrée et d 'optimisation dans votre code.
  • Etape 02 - Créer une autre variable pour stocker la limite de comptage et la limite d'attente (combien de fois il a été compté et attendu).
  • Étape 03 - Une fois que lecompteur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps de passer le bloc de code que vous avez spécifié.
  • Étape 04 - Une fois que le serveur et votre limite de comptage sont égaux, cela signifie qu'il est temps d'attendre un peu.
  • Étape 04 - Une fois la limite d'attente atteinte, assurez-vous de remettre à zéro le compteur et le serveur. Sinon, le système ne fonctionnera pas (dans ce cas).
Vous pouvez également définir des conditions de filtrage pour le bloc compteur et le bloc serveur. comme, >> "SI ceci est vrai, attendez un peu" 


input int count = 50; // Définir la limite de comptage en tant qu'entrée
input int wait = 50; // Définir la limite d'attente en tant qu'entrée

int Counter; // la valeur par défaut de la variable compteur est "0"
int Waiter; // La valeur par défaut de la variable d'attente est "0".

// Initialisation de l'expert --------------------
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

// Désinitialisation de l'expert -------------------
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }

// Expert OnTick --------------------------
void OnTick()
  {
   Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter);

   if(Counter < count) // Passer "X" fois
     {
      Counter++; // mettre à jour le compteur

      // Votre code se trouve ici.

     }
   else
      if(Waiter < wait) // Attendre "X" fois
        {
         Waiter++; // mettre à jour le serveur

         // Votre code se trouve ici.

        }

   if(Waiter == wait) // La limite d'attente est atteinte
     {
      Counter = 0; // remise à zéro du compteur
      Waiter = 0; // réinitialiser le serveur
     }






  } // OnTick End <<----------------------
//+------------------------------------------------------------------+

Spécial - :

Vous pouvez coder "Passez X fois et arrêtez" en modifiant le code ci-dessus en supprimant le bloc de code d'attente. Il comptera alors un nombre spécifique et s'arrêtera jusqu'à ce que le compteur soit remis à zéro. Vous pouvez le remettre à zéro n'importe où dans votre code si vous créez ces variables à l'échelle globale. (variables globales)


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49213

3X_Régression parabolique 3X_Régression parabolique

Deux canaux d'écart-type rectilignes + canal de régression parabolique curviligne avec interpolation des valeurs futures des graphiques de prix.

J_TPO J_TPO

Oscillateur normalisé conçu comme un diagramme à barres.

Basic GridManager Library Basic GridManager Library

Il s'agit d'une bibliothèque de base permettant de créer et de gérer des grilles.

Save history to HST Save history to HST

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.