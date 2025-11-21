Ce bloc de code détecte une Nouvelle Barre ou une Nouvelle Bougie lorsqu'il est reçu.

Le principe de base des codes est très simple. Tout d'abord, le code enregistre l' heure de la barre / bougie précédente. (Ensuite, il ajoute 60 secondes (égal à 1 min. vous pouvez ajouter du temps comme vous le souhaitez) à l'heure de la barre précédente, ce qui donne la valeur de l'heure de clôture de la barre / bougie actuelle.

Une fois,

Current Time = valeur de l'heure de fermeture de la barre / bougie actuelle, cela signifie qu'une nouvelle a été reçue / que la barre actuelle a été fermée.

dans ce code, le drapeau (la variable de type bool ' NewBarRecived') évite l'appel multiple de ce bloc de code, ce qui signifie que ce bloc de code ne s'exécute qu'une seule fois par barre/chandelle. Le commentaire() ; et le playsound("ok.wav") ; sont utilisés pour vérifier l'exactitude du bloc de code. Vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez.

Le drapeau est réinitialisé à faux une fois que l'heure actuelle est supérieure à l'heure de clôture de la bougie actuelle pour vérifier l'arrivée de la prochaine barre. (Voir les commentaires pour voir).