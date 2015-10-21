私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Parabolic SAR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1949
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
パラボリックSAR は、トレンド相場を分析するために開発されたインジケーターです。このインジケーターは価格チャートに作成されます。このインジケーターは移動平均に似ています。唯一の違いは、パラボリックSARの加速が早いということと、価格によって状態が変わりやすいということです。ブル相場（上昇トレンド）ではインジケーターは価格の下にあります。ベア市場（下降トレンド）のときはインジケーターは価格の上に表示されます。
価格がパラボリックSARにクロスした場合、インジケーターが転換して、価格の反対側により遠い値が表示されます。上記のようなインジケーターの転換が起こった場合、ひとつ前の期間の高値か安値が、起点となります。インジケーターが転換した場合、トレンドの終わり・トレンドの転換の印となります。
パラボリックSARは、決済タイミングを見出すインジケーターとして優秀です。買いポジションは、価格がSARより下がったとき、決済するべきです。売りポジションは、価格がSARよりも上がったとき、決済するべきです。このことは、パラボリックSARの動きを追って、動きに方向性があるときにだけポジションを持つべきだということを示唆しています。インジケーターをトレーリングストップのラインとしても活用できます。
買いポジションを持った場合（つまり、価格がSARよりも上にある場合）、パラボリックSARは価格の方向に関わらず上がります。SARの長さは価格変化の規模に依存しています。
Parabolic SAR indicator
計算:
買いポジション:
SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1))
売りポジション:
SAR (i) = SAR (i - 1) + ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1))
ただし:
- SAR (i - 1) - ひとつ前の足のパラボリックSARの値;
- ACCELERATION - 加速要因;
- HIGH (i - 1) - ひとつ前の足の高値;
- LOW (i - 1) - ひとつ前の足の安値
現在足の価格が前の足の価格より高い場合、インジケーターの値は上がります。逆もまた然り。加速要因 (ACCELERATION) は同時に倍にし、パラボリックSARと価格を一体にする。言い換えれば、価格の上昇や下降が早ければ早いほど、インジケーターの価格への接近も早くなります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/43
オンバランスボリューム (OBV) は、ボリュームと価格変化に関係した、運動量を測るインジケーターです。Momentum
モメンタムは、特定の期間における価格の変化を測ります。
プライスボリュームトレンド(PVT)は、オンバランスボリューム(OBV)同様に、終値の変化を想定した上で取引量の累積値を表します。Price Rate of Change (ROC)
レートオブチェンジ(ROC) は、特定の期間の価格変化を計算し、オシレーターのように波の動きで表します。価格が上がるとROCも同様に上がります。価格が下がるとROCも下がります。価格が変われば変わるほど、ROCも変化します。