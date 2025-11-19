코드베이스섹션
전문가 어드바이저에 대해 알려드리고자 합니다.

주문이 개시되면 전문가 어드바이저는 지정한 그리드에 따라 로트 증가 여부에 관계없이 추가 주문을 배치합니다(설정에 따라 다름). 그리드 단계에서는 RSI와 CCI의 두 가지 지표로 그리드 배치를 구성할 수도 있습니다. 그리드+신호입니다.

수익에 도달하거나 수익 + MA 반전 시 포지션을 청산합니다.

매도 또는 매수를 개별적으로 청산할 수 있을 뿐만 아니라 전체 시리즈를 함께 청산할 수도 있습니다.

신호로 직접 거래할 수도 있습니다.


코드에서 오류를 발견하거나 최적화에 도움을 주시면 기쁩니다.


MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD 히스토그램

FP 채널 FP 채널

해당 기간 동안의 가격의 극단값을 기반으로 만들어진 채널입니다. 이 인디케이터의 특징은 채널의 상한선과 하한선뿐만 아니라 중심선의 값은 지지 및 저항 수준으로 사용되는 피벗 포인트를 계산하여 결정된다는 것입니다.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.

Save history to HST Save history to HST

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.