전문가 어드바이저에 대해 알려드리고자 합니다.

주문이 개시되면 전문가 어드바이저는 지정한 그리드에 따라 로트 증가 여부에 관계없이 추가 주문을 배치합니다(설정에 따라 다름). 그리드 단계에서는 RSI와 CCI의 두 가지 지표로 그리드 배치를 구성할 수도 있습니다. 그리드+신호입니다.

수익에 도달하거나 수익 + MA 반전 시 포지션을 청산합니다.

매도 또는 매수를 개별적으로 청산할 수 있을 뿐만 아니라 전체 시리즈를 함께 청산할 수도 있습니다.

신호로 직접 거래할 수도 있습니다.





코드에서 오류를 발견하거나 최적화에 도움을 주시면 기쁩니다.





