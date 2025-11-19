Dikkatinize bir Uzman Danışman getirmek istiyorum.

Bir emir açıldığında, Uzman Danışman belirtilen ızgaraya göre lot artışı olsun veya olmasın (ayarlara bağlıdır) ek emirler verir. Izgara yerleşimini iki gösterge ile de yapılandırabilirsiniz: RSI ve CCI, ancak ızgara adımında. Yani ızgara+sinyal.

Bir kâra ulaşıldığında veya kâr + MA tersine döndüğünde pozisyonları kapatırız.

Sat veya Al'ı ayrı ayrı kapatmak mümkün olduğu gibi tüm seriyi birlikte kapatmak da mümkündür.

Kendisi de sinyallerle işlem yapabilir.





Herhangi biri kodda hata bulursa veya optimize etmeye yardımcı olursa - memnun olurum.





