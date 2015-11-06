コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MQL5 Wizard - RSIの条件付きの"Hammer/Hanging Man"のシグナル - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
acandlepatterns.mqh (20.34 KB) ビュー
ach_hm_rsi.mqh (7.93 KB) ビュー
expert_ah_hm_rsi.mq5 (6.61 KB) ビュー
MQL5 Wizardを使えば、クライアントターミナルにあるStandard libraryのエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trading Signalsを参照してください。

一般的な考え方は下記の通りです。:CExpertSignalがシグナルのクラスです。そして、LongCondition()ShortCondition() を上書きする必要があります。

"Strategies of best traders" (ロシア)という著書があります。 そこには数多くの手法と方法が記述されており、転換足パターンを StochasticCCIMFIRSIの条件のもと、焦点を当てていきます。

最も良い方法は、ロウソク足のパターンの確認に、CExpertSignalから導かれるクラスを切り分けて生成することです。ロウソク足のパターンによるトレードシグナルの確認には、CCandlePatternのクラスを書いて、必要な条件例えば、オシレーターの確認など)を追加すれば十分です。

RSIの条件付きの"Hammer/Hanging Man"の転換足パターンのシグナルを考えてみましょう。トレードシグナルのモジュールは、CCandlePattern classに基づいています。ロウソク足のパターンによるシグナルの生成のシンプルな一例です。


1. "Hammer" と "Hanging Man"

1.1. Hammer

"Hammer"は、下降トレンドの後に小さい実体と長い下ヒゲのロウソク足で構成されます。"Hammer"は、ベアトレンドの終わりを示唆します。

ロウソク足の実体の色は重要ではありませんが、ブル型のハンマーはより高いブルトレンドの潜在性を表します。"Hammer"の実体は、前のロウソク足の最小値に近い場所で形成されます。下ヒゲが長く低ければなればなるほど、そして上ヒゲが短くなればなるほど、転換の可能性が高くなります。.

図1. "Hammer"

図1. "Hammer"

"Hammer"は、 CCandlePatternのCheckPatternHammer() method に実装されています。:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "Hammer" candlestick pattern                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternHammer()
  {
//--- Hammer
   if((MidPoint(1)<CloseAvg(2))                                 && // down trend
      (MathMin(Open(1),Close(1))>(High(1)-(High(1)-Low(1))/3.0)) && // body in upper 1/3
      (Close(1)<Close(2)) && (Open(1)<Open(2)))                    // body gap
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern class のCheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) method を、 "Hammer"で使います。


1.2. Hanging Man

"Hanging Man"は、上昇トレンド後に、小さい実体と長く低いヒゲで構成されます"Hanging Man"は、ブルトレンドの終わりを表します。

ロウソク足の実体の色は重要ではありませんが、ベア型のハンマーはベアトレンドのより高い潜在性を表します。"Hanging Man"の実体は、前のロウソク足の最大値に近い場所で形成されます。. 下ヒゲが長く低ければなればなるほど、そして上ヒゲが短くなればなるほど、転換の可能性が高くなります。.

図2. "Hanging Man"

図2. "Hanging Man"

"Hanging Man"は、 CCandlePatternのCheckPatternHangingMan() method に実装されています。:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "Hanging Man" candlestick pattern            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan()
  {
//--- Hanging man
   if((MidPoint(1)>CloseAvg(2))                                && // up trend
      (MathMin(Open(1),Close(1)>(High(1)-(High(1)-Low(1))/3.0)) && // body in upper 1/3
      (Close(1)>Close(2)) && (Open(1)>Open(2))))                  // body gap
      return(true);
//---
   return(false);
  }

CCandlePattern class のCheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) method を、 "Hanging Man"で使います。



2. RSI の条件付きのシグナル

買いポジション・売りポジションのシグナルは、RSI で確認する必要があります。RSI の値は、基準値よりも低いか/大きい必要があります。 (買いポジションは40、売りポジションは60).

ポジションの決済は RSIの値で行います。2通りのケースがあります。:

  1. RSI が反対の基準点に到達した場合(買いポジションは70。売りポジションは30)
  2. 逆のシグナルが発生しない(RSIが次の点に達したとき: 買いポジションは30。売りポジションは70)

図3. RSIによる条件付きの"Harami"

図3. RSIによる条件付きの"Harami"


  • int CH_HM_RSI::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(80) と 売りポジションの決済条件 (40);
  • int CH_HM_RSI::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件(80) と 買いポジションの決済条件 (40).

2.1. 買いポジション/売りポジションの決済

  1. "Hammer"の条件は、RSI で確認しなければなりません。 : RSI(1)<40 (直近の確定した足のRSIの値が40よりも小さい)

  2. RSIが基準値 70 か 30 を上抜けした場合、売りポジションを決済します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open long position, result=80)                  |
//| 2) Market exit (close short position, result=40)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CH_HM_RSI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open long position
//--- formation of Hammer pattern and RSI<30
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (RSI(1)<40))
     result=80;
//--- checking of conditions to close short position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (upward 30, upward 70)
  if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }

2.2. 売りポジション/買いポジションの決済

  1. "Hanging Man"の条件は、RSI で確認しなければなりません。: RSI(1)>60 (直近の確定した足のRSI が60よりも大きい)..

  2. RSIが基準値 70 か 30を下向きにクロスした場合、買いポジションを決済します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions for entry and exit from market                 |
//| 1) Market entry (open short position, result=80)                 |
//| 2) Market exit (close long position, result=40)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CH_HM_RSI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode
//--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick
//--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars
   int idx   =StartIndex();
//--- checking of conditions to open short position
//--- formation of Hanging Man pattern and RSI>60
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (RSI(1)>60))
     result=80;
//--- checking of conditions to close long position
//--- signal line crossover of overbought/oversold levels (downward 70, downward 30)
   if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30)))
     result=40;
//--- return result
   return(result);
  }


2.3. MQL5 WizardでEAを生成する

CH_HM_RSI class はStandard Libraryには含まれていません。利用するには、ach_hm_rsi.mqh をダウンロードして、client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignalsに保存する必要があります。（添付詳細）candlepatterns.mqh も同様の処理が必要です。MQL5 Wizardを使うには、MetaEditorを再起動する必要があります。

エキスパートアドバイザーを生成するには、MQL5 Wizardを立ち上げてください。:

図4. MQL5 WizardでEAを生成する

図4. MQL5 WizardでEAを生成する

エキスパートアドバイザーの名前を決めましょう。:

図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

トレードシグナルのモジュールを選択します。

図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

今回の場合、モジュールは１つだけ使います。

"Signals based on Hammer/Hanging Man confirmed by RSI"のモジュールを追加:

図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

シグナルの追加モジュール:

図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

トレーリングプロパティにも様々なものがありますが、今回は"Trailing Stop not used"にします。:

図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor

図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor

資金管理プロパティとして、"Trading with fixed trade volume"(単利)を使います。:

図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor

図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor

"Finish"ボタンを押すと、エキスパートアドバイザーがExpert_AH_HM_RSI.mq5に生成されます。保存場所は、terminal_data_folder\MQL5\Experts\です。

生成後のエキスパートアドバイザーのデフォルトのパラメーター:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0// Take Profit level (in points)

上記は下記にしなければなりません。: 

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in points)

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose パラメーターは、ポジションのオープン、決済の最初のレベルを決めます。

LongCondition() と ShortCondition() のメソッドのコードの中に、デフォルトの固定値が入っています。:

  • エントリー: 80;
  • 決済: 40.

MQL5 Wizard で生成したエキスパートアドバイザーは、トレードシグナルのモジュールの"ボート"を使ってエントリー、決済を行います。メインモジュール(コンテナとして、すべての追加モジュールを含む)のボートもまた、使われますが、 LongCondition() と ShortCondition() メソッドは常に0を返します。

メインモジュールの評価結果は、"ボート"平均が使われます。今回の場合、メインモジュールとシグナルのモジュールがあるので、初期値を与えるときには、このことを考慮に入れなければいけません。そのことにより、ThresholdOpen と ThresholdClose は、 40=(0+80)/2 and 20=(0+40)/2に設定しなければなりません。

Signal_StopLevel と Signal_TakeLevel パラメーターの値は、0にします。これは、ポジションの決済は、決済条件がtrueのときにのみ行われるということを表します。


2.4. バックテスト結果

過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。(EURUSD H1, テスト期間:  2010.01.01-2011.03.03, PeriodRSI=33, MA_period=2).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。

図11. Hammer/Hanging Man + RSIのテスト結果

図11. Hammer/Hanging Man + RSIのテスト結果


パラメーターの最適な設定値は、MetaTrader 5 client terminalのStrategy Testerで探すことができます。

MQL5 Wizard で生成したコードは expert_ah_hm_rsi.mq5.です。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/317

