Mit dem MQL5 Wizard können Trader nun Expert Advisor Codes automatisch generieren, die auf den Klassen von Handelssignalen, Positions Tracking und Money Management basieren. Neben den Klassen von Handelssignalen aus der Standardbibliothek können Sie Ihre eigenen Handelssysteme erstellen und testen, dafür brauchen Sie lediglich ein Modul für Handelssignale zu schreiben.

Das Buch "The Strategies of the Best Traders in the World" (in Russisch) beschreibt Indikatoren und Handelsstrategien für die technische Analyse unter Verwendung des MetaStock Softwarepaketes. Neben den konventionellen Handelssignalen befasst sich dieses Buch auch mit denen, die auf einer kombinierten Anwendung von Umkehrkerzenformationen mit der Bestätigung durch Stochastic, CCI, MFI und RSI basieren.



Die Verwendung von Umkehrkerzenformationen, zusammen mit Signalen von Oszillatoren, reduziert die Anzahl der falschen Signale und erhöht die Effizienz des Handelssystems.

Hier betrachten wir die Ergebnisse der Verwendung der Muster Hammer und Hanging Man in der Kombination mit Signalen des Stochastic Indikators.





1. Die Muster "Hammer" und "Hanging Man" und deren Erkennung



1.1. Muster "Hammer" (Hammer)

Das Muster "Hammer" besteht aus einer Kerze mit einem kleinen Körper und einer langen Lunte (unterem Schatten), die nach einem Abwärtstrend erscheint. Das Auftreten des Musters "Hammer" signalisiert, dass die Kräfte der Bären erlahmen.



Die Farbe des Körpers ist unbedeutend, aber die bullische Farbe des Hammers weist auf ein großes Potential der Bullen hin. Der "Hammer" bildet sich neben dem Tiefstkurs des Vortages. Je länger die Lunte, kürzer der Docht und je kleiner der Körper der Kerze sind, desto höher ist das Potential des Umkehrmodells.







Abb. 1. Kerzenformation "Hammer"



Die Erkennung der Kerzenformation "Hammer" ist in der Methode CheckPatternHammer der Klasse CCandlePattern umgesetzt:

bool CCandlePattern::CheckPatternHammer() { if ((MidPoint( 1 )<CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>High( 1 )-((High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )<Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Für die Überprüfung der Formation "Hammer" wird die Methode CheckCandlestickPattern (CANDLE_PATTERN_HAMMER) der Klasse CCandlePattern verwendet.

1.2. Muster "Erhängter" (Hanging Man)

Das Muster "Hanging Man" stellt eine Kerze mit einem kleinen Körper und einer langen Lunte dar, die nach einem Aufwärtstrend auftritt. Das Muster "Hanging Man" weist auf das Ende des Aufwärtstrends hin.



Die Farbe des Körpers spielt dabei ebenso keine Rolle, aber die bärische Farbe des Musters signalisiert ein großes Potential der Bären. Das Muster "Hanging Man" tritt gewöhnlich neben dem Höchstkurs der vorherigen Kerze auf. Je länger die Lunte, kürzer der Docht und je kleiner der Körper der Kerze sind, desto höher ist das Potential des Umkehrmodells.





Abb. 2. Kerzenformation "Hanging Man"



Methode zur Erkennung des Musters "Hanging Man":

bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan() { if ((MidPoint( 1 )>CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>High( 1 )-((High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Open( 1 )>Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Für die Überprüfung der Formation "Hanging Man" wird die Methode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) der Klasse CCandlePattern verwendet.

2. Handelssignale in der Kombination mit dem Stochastic Indikator

Die Signale zum Eröffnen einer Long- oder Short-Position werden nur unter der Bedingung gesendet, dass das Umkehrmuster durch die Lage des Stochastic-Oszillator bestätigt wird. Der Wert der Signallinie %D muss oberhalb oder unterhalb eines entsprechenden kritischen Levels liegen (30 und 70).

Die Ausstiegssignale werden je nach dem weiteren Verhalten der %D gebildet: wenn %D einen gegensätzlichen Level erreicht (80 in Long- und 20 in Short-Positionen) oder wenn %D das Umkehrsignal nicht bestätigt und den Level 20 in einer Long- und 80 in einer Short-Position erreicht.





Abb. 3. Handelssignale des Musters "Hammer" mit der Bestätigung durch den Stochastic Indikator







Die Bedingungen für Einstieg und Ausstieg werden in den folgenden Methoden überprüft:

int CH_HM_Stoch::LongCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Short-Position (die Funktion gibt 40 zurück);



int CH_HM_Stoch::ShortCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Long-Position (die Funktion gibt 40 zurück).

2.1. Eröffnen einer Long-Position und Schließen einer Short-Position

Das Signal zum Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn sich das Muster Hammer bildet und die Bedingung StochSignal(1)<30 erfüllt ist (der Wert der Signallinie des Stochastic Indikators auf dem letzten vollständigen Balken kleiner als 30 ist). Das Signal zum Schließen einer Short-Position entsteht, wenn die Signallinie des Stochastic Indikators den Level 20 (von unten nach oben) oder den Level 80 (von unten nach oben) kreuzt. int CH_HM_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Eröffnen einer Short-Position und Schließen einer Long-Position



Das Signal zum Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn das Muster Hanging Man auftritt und die Bedingung StochSignal(1)>70 erfüllt ist (der Wert der Signallinie des Stochastic Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist größer als 70). Das Signal zum Schließen einer Long-Position entsteht, wenn die Signallinie des Stochastic Indikators den Level 80 (von oben nach unten) oder des Levels 20 (von oben nach unten) kreuzt.

int CBE_BE_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }



Die Klasse CH_HM_Stoch gehört nicht zur Standardbibliothek der Klassen von Handelssignalen, aus diesem Grund muss die Datei ach_hm_stoch.mqh (beigefügt) heruntergeladen und im client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals gespeichert werden. Die Datei acandlepatterns.mqh muss in dasselbe Verzeichnis kopiert werden, wie die Datei ach_hm_stoch.mqh. Nachdem Sie den MetaEditor neu gestartet haben, können Sie die Dateien im MQL5 Wizard benutzen.



Starten Sie den MQL5 Wizard, um einen Handelsroboter nach dieser Strategie zu erstellen:





Abb. 4. Erstellung eines EAs im MQL5 Wizard

Klicken Sie auf "Next" und geben Sie den Namen des EAs ein:





Abb. 5. Allgemeine Parameter des EAs

Danach sind die Parameter der Signale einzugeben:





Abb. 6. Parameter der Signale

In unserem Fall verwenden wir nur ein Modul von Handelssignalen.



Fügen wir das Modul "Signals based on Hammer/Hanging Man confirmed by Stochastic" hinzu:





Abb. 7. Parameter der Signale

Das Modul ist hinzugefügt:





Abb. 8. Parameter der Signale

Danach kann man das Modul des Trailings auswählen, wir werden es allerdings nicht verwenden. "Trailing Stop not used" auswählen:





Abb. 9. Trailing Modul

Des Weiteren ist das Money Management Modul auszuwählen, wir werden den Handel mit einem festen Volumen (Trading with fixed trade volume) verwenden:





Abb. 10. Money Management Modul

Klicken Sie auf "Finish" und Sie erhalten den Code des erstellten Expert Advisors - die Datei Expert_AH_HM_Stoch.mq5 wird in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gespeichert.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors (default):

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

ersetzen durch:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Die Parameter Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose lassen Schwellenwerte für das Eröffnen und Schließen von Position setzen.

Im Code der Funktionen LongCondition() und ShortCondition() des Moduls von Handelssignalen haben wir die festen Schwellenwerte angegeben:

Für das Eröffnen von Positionen: 80;

Für das Schließen von Positionen: 40.



Der mithilfe von MQL5 Wizard erstellte Expert Advisor entscheidet über das Eröffnen bzw. Schließen einer Position anhand der Ergebnisse der "Abstimmung" unter den Modulen von Handelssignalen, die im Laufe der Erstellung des EAs hinzugefügt wurden. Zwar nimmt das Hauptmodul (das alle hinzugefügten Module enthält) an der "Abstimmung" auch teil, seine Methoden LongCondition() und ShortCondition() geben aber immer 0 zurück.

Da die "Stimmen" bei der Berechnung nach der Anzahl der vorhandenen Modulen (Hauptmodul + ein hinzugefügtes Modul) gemittelt werden, muss man das bei der Angabe der Schwellenwerte berücksichtigen. Aus diesem Grund müssen die Werte von Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose als jeweils 40=(0+80)/2 und 20=(0+40)/2 gesetzt werden.



Die Werte von Signal_StopLevel und Signal_TakeLevel setzen wir auf 0, dies bedeutet, dass die Positionen nur beim Eingehen von Handelssignalen zum Schließen geschlossen werden.

2.4. Testergebnisse anhand historischer Daten



Die Testergebnisse des EAs bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 1.1.2010-03.16.2011, PeriodK=15, PeriodD=49, PeriodSlow=25, MA_period=15).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).





Abb. 11. Testergebnisse des EAs, der auf der Basis des Generators der Handelssignale "Hammer/Hanging Man + Stochastic" erstellt wurde

Das beste Parameterset für das Tradingsystem ist mithilfe von Strategietester des MetaTrader 5 Kundenterminals zu finden.



Der Code des in MQL5 Wizard erstellten Expert Advisors ist in der Datei expert_ah_hm_stoch.mq5 enthalten.