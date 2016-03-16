コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

多時間軸、多色MACDヒストグラム [v03] - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

このMACDインディケータは現在のチャートの時間枠よりも高い/低い任意の時間枠に適応できます。

値は通常の価格タイプのいずれかに基づいて計算することができます。インディケータが現在チャートよりも低い時間枠に適用される場合、すべての値を表示することはできません。この場合には、選択された価格の種類に応じて、最も適切な値を与えるために異なるアプローチを使用します。

2つの例

  • timeframe_1=5分、timeframe_2=1分。計算は終値のシリーズに基づきます。

timeframe_1のバーでは、インディケータはtimeframe_2の最後のバーの終値の時間をtimeframe_1の終値の時間に合わせてまたはその前に表示します。これは現在まだ開いているバーでも決済されたバーでも同様です。

  • timeframe_1=5分、timeframe_2=1分。計算は始値のシリーズに基づきます。

timeframe_1のバーでは、インディケータはtimeframe_2の最後のバーの始値の時間をtimeframe_1の始値の時間に合わせてまたはその前に表示します。これは現在まだ開いているバーでも決済されたバーでも同様です。ここでのロジックは、バーのオープン時間でのインディケータ計算を選択した場合、新しいバーが開いたときに、おそらく取引もするということです。その場合には、新たな5分足のオープン時には、それの一部である分足の最初のオープンのみがわかります。よって2番目から5番目までの分足のオープン時刻は計算で無視されます。

同期していない場合でも、timeframe_1 = 5分とtimeframe_2 = 12分など、任意の時間枠を混在させることができます。インディケータは、同期の継続を確認します。これが機能する方法は、上記の例に似ています。

添付のExcelシート（timeframes.zip間の変換）には、すべての組み合わせの可能なタイプと、より視覚的な説明の例が含まれています。また、方法の参照にはソースコードをご覧ください。うまくいけば、それは独自の多時間枠インディケータの構築を支援します。

時間枠を切り替える場合、価格データが読み込まれるまでに少し（数秒）時間がかかります。インディケータが表示されていない場合は、手動でチャートを更新します。

必要なもの：

  • MovingAverages.mqh（terminal_data_folder\MQL5\Include フォルダのデフォルトインクルードファイル）

インディケータの動作には、MACD Histogram_MTF_MC.mq5MACD_Histogram_MC.mq5 を両方 terminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

エラーメッセージをオン/オフにするためにはソースをご覧ください。

bool  ShowErrorMessages=false;      // デバグのためにメッセージをオン/オフする

多時間軸、多色MACDヒストグラム


更新履歴

2010 09 26: v03

  • チャートの時間枠よりも小さい時間軸上の値の表示を改善した
  • if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);の後で、buffersを0ではなくEMPTY_VALUE に設定した
  • コードの最適化
  • PLOT_DRAW_BEGINをOnInit() から削除し、単一時間軸インディケータから継承した
  • バッファと配列のArraySetAsSeriesをOnInit()に移動した
  • シグナルラインのMA手法としてMODE_SMMAとMODE_LWMAを追加した
  • ENUM_APPLIED_PRICEをリスト最終の入力パラメータにした

2010 08 28: v02B

  • インディケータの初期公開

