代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SinTick - MetaTrader 5脚本

[删除] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1376
等级:
(22)
已发布:
已更新:
sintiks.mq5 (4.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者: Loopxor

描述：

正弦与刻度指标!!!

概图


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1036

EA_AML EA_AML

自动交易程序, 基于 AML 指标, 当柱线与指标线交汇时进行交易。

快速锯齿 快速锯齿

最简单以及最快速的锯齿。

彩色锯齿 彩色锯齿

多彩色修改版快速锯齿。

快速交易面板 快速交易面板

快速交易面板 - 用于快速交易的面板