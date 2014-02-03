MetaTrader 5EA指标脚本程序库MetaTrader 4EA指标脚本程序库存储 请观看如何免费下载自动交易 请在Facebook上找到我们！ 加入我们粉丝页 有趣的脚本？ 因此发布一个链接 -让其他人评价 喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它 到包裹 SinTick - MetaTrader 5脚本 [删除] | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe 显示: 1376 等级: (22) 已发布: 3 二月 2014, 08:44 已更新: 22 十一月 2016, 07:33 sintiks.mq5 (4.5 KB) 预览 下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务 实际作者: Loopxor 描述：正弦与刻度指标!!! 由MetaQuotes Ltd译自俄语原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1036 EA_AML 自动交易程序, 基于 AML 指标, 当柱线与指标线交汇时进行交易。 快速锯齿 最简单以及最快速的锯齿。 彩色锯齿 多彩色修改版快速锯齿。 快速交易面板 快速交易面板 - 用于快速交易的面板