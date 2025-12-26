最新の指標を使用した平均化/既製の無料EAをダウンロード

平均化戦略を用いた取引システムについていくらでも否定的な意見を述べることはできますが、シグナルサービスやMQLマーケットのショーケースでは依然として頻繁に上位に挙げられています。これはおそらく、ほとんどの人が典型的な取引形態（長期にわたるドローダウン、何ヶ月も高値を更新しない）に適していないためでしょう。預金全体のリスクを顧みず、毎日口座残高が最大限に増えていくのを見る方がはるかに満足感があります。いずれにせよ、「平均化」戦略は2026年においても依然として健在です。





1年前、私はインジケーターコレクションを整理することにしました。その過程で、多くのツールを1つのインジケーターに統合する必要があることが明らかになりました。こうして、最も多機能で強力なデュアル移動平均インジケーター「 Moving Average Cross Signal」が誕生しました。MQLコミュニティは私たちに多くのものを与えてくれており、このインジケーターの開発は私たちの共通の目標です！このインジケーターは無料でご利用いただけます： https://www.mql5.com/en/market/product/148478









平均化と移動平均クロスシグナルの組み合わせにようやく着手しました。このエキスパートアドバイザーはまだ初期段階であり、ロングポジションしかオープンしていません。しかし、この組み合わせの潜在能力はすでに明らかです。GBPUSD H1のパラメータを設定しました。メリットは、わずか50ドルという少額の証拠金で始められることと、新高値が出ない期間が1週間未満であることです。













平均化への新たな有望なアプローチ



同時に、ポジションボリュームを増やすためのいくつかの新しいモデルが開発されました。これは、エキスパートアドバイザーの「GridMode」パラメータによって実現されています。

「GridMode」= 0 – 古典的な手法で、一連の新しいポジションごとにボリュームを増やしてオープンします。ボリューム乗数は「KLot」パラメータで設定します。

「GridMode」= 2 ― 新登場！一連の注文のテイクプロフィットは、トレンド反転レベルをパーセンテージで設定します。出来高はこれに基づいて計算されます。グリッド間隔は「 TP_Grid」パラメータで設定します。







「平均化+移動平均クロスシグナル」プロジェクトの結論



提示されたプロジェクトは、グリッド取引アプローチの進化を明確に示しており、リスクの高いルーレットゲームからより体系的な手法へと変革しています。主なポイントは以下のとおりです。

従来の取引に対する心理的な勝利。 平均化が根強く残る主な理由は、その数学的な優位性ではなく、トレーダーの基本的な心理的ニーズ、つまり口座残高の定期的な増加を満たすためです。専門家は「1週間以内に最高値を更新しない期間」を約束することで、このニーズに直接訴えかけ、分析的な根拠に基づき、トレーダーの望みを「合法的に」達成する方法を提示しています。 平均化は戦略ではなくツールになります。 これは最も重要な概念的ブレークスルーです。一定の間隔で盲目的に注文を出すのではなく、 移動平均クロスシグナル指標の主なシグナル。平均化は現在、資金管理戦略となっています。 内部 調整局面においてポジションを強化し、収益性を高めることを目的としたトレンドトレード。これにより、システムの期待収益が変化します。 革新的な方法 グリッドモード = 2 - 「スマートな」平均化。 これは単なる新しい選択肢ではなく、自動化されたリスク管理への一歩です。特定の利益確定レベル（ TP_Grid ）におけるアルゴリズムによる数量選択は、 事前に出口シナリオを計算する グリッド全体に適用されます。このアプローチは、特定の市場状況（予想されるプルバック）に合わせて預金の使用を最適化することを目的としているため、従来の幾何級数的成長（GridMode = 0）よりも効果的である可能性があります。 アクセシビリティと相乗効果。 無料の強力なインジケーターと、最低入金額50ドルのエキスパートアドバイザーを組み合わせることで、参入障壁が低くなります。これにより、幅広いトレーダーがハイブリッドアプローチを実際に試すことができ、コミュニティの発展にとって大きなメリットとなります。 展望と成長分野。大きな可能性が解き放たれます。 追加 販売のための対称ロジック 。

実装 動的保護レベル (たとえば、インジケーター信号が反対方向のときにグリッドをオフにするなど)。

拡張 モード ボラティリティ (ATR) を考慮したGridMode 。



