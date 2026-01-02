- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
605
Profit Trade:
387 (63.96%)
Loss Trade:
218 (36.03%)
Best Trade:
179.08 USD
Worst Trade:
-89.28 USD
Profitto lordo:
2 052.47 USD (44 374 pips)
Perdita lorda:
-1 453.46 USD (62 740 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (16.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
522.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
75.90%
Massimo carico di deposito:
69.26%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
605
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
277 (45.79%)
Short Trade:
328 (54.21%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-6.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-146.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-527.07 USD (10)
Crescita mensile:
16.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
527.07 USD (8.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.45% (527.07 USD)
Per equità:
37.46% (936.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|605
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|599
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.08 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +16.69 USD
Massima perdita consecutiva: -146.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Scalping mode on. Minimum Balance 2k if you want to follow
