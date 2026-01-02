SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Xau mode on
Aditia Risti Perwira

Xau mode on

Aditia Risti Perwira
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 16%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
605
Kârla kapanan işlemler:
387 (63.96%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (36.03%)
En iyi işlem:
179.08 USD
En kötü işlem:
-89.28 USD
Brüt kâr:
2 052.47 USD (44 374 pips)
Brüt zarar:
-1 453.46 USD (62 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (16.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
522.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
75.90%
Maks. mevduat yükü:
69.26%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
607
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
277 (45.79%)
Satış işlemleri:
328 (54.21%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-6.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-146.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-527.07 USD (10)
Aylık büyüme:
16.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
527.07 USD (8.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.45% (527.07 USD)
Varlığa göre:
37.46% (936.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 605
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 599
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.08 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +16.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 daha fazla...
Scalping mode on. Minimum Balance 2k if you want to follow
İnceleme yok
2026.01.05 03:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 02:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 01:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 00:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 23:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 14:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 13:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
