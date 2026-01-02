- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
713
利益トレード:
467 (65.49%)
損失トレード:
246 (34.50%)
ベストトレード:
179.08 USD
最悪のトレード:
-89.28 USD
総利益:
2 259.98 USD (51 703 pips)
総損失:
-1 584.25 USD (68 554 pips)
最大連続の勝ち:
12 (14.32 USD)
最大連続利益:
522.58 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
73.46%
最大入金額:
69.26%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
718
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
1.28
長いトレード:
328 (46.00%)
短いトレード:
385 (54.00%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
4.84 USD
平均損失:
-6.44 USD
最大連続の負け:
11 (-146.63 USD)
最大連続損失:
-527.07 USD (10)
月間成長:
19.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
527.07 USD (8.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.45% (527.07 USD)
エクイティによる:
37.46% (936.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|713
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|676
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +179.08 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +14.32 USD
最大連続損失: -146.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Scalping mode on. Minimum Balance 2k if you want to follow
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
20%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
1
100%
713
65%
73%
1.42
0.95
USD
USD
37%
1:500